Největší hlouposti, které kolují o cvičení

1. mýtus: Kvalitní cvičení bolí

Mnoho lidí si stále myslí, že pokud je po cvičení nebolí všechny svaly, na které jen pomyslí, necvičili poctivě. To je ale nesmysl, tvrdí trenér Harley Pasternak, kterého oslovil server msn.com. Ačkoli zátěž při cvičení je samozřejmě nutná a určitá míra námahy žádoucí, bolest nemá s kvalitním cvičením nic společného. Navíc je důležité uvědomit si, že bolest může být varovným signálem přetěžovaných svalů nebo poškozených vazů.

2. mýtus: Strečink před cvičením snižuje riziko zranění

The British Medical Journal publikoval v roce 2002 článek, v němž se špičkoví vědci shodli, že dostupný důkazní materiál nemůže potvrdit, že strečink je skutečně účinnou prevencí bolesti svalů po cvičení a že snižuje riziko úrazu při cvičení. To však neznamená, že by nebyl užitečný. Některé sporty, jako například jóga, bojová umění a balet, se bez něj neobejdou a lékaři jej doporučují provádět nejméně dvakrát až třikrát týdně pro zlepšení pružnosti těla.

3. mýtus: Nejlepší je cvičit brzy ráno

Pravdou je, že vůbec nezáleží na tom, kdy jdete cvičit. Mnohem důležitější je skutečnost, že do svého denního programu vůbec nějaký pohyb zařadíte.

4. mýtus: Pokud nechodíte cvičit pravidelně a intenzivně, je to ztráta času

Vůbec si nemusíte při každém cvičení sáhnout na dno svých možností, abyste dosahovali uspokojivých výsledků. Ve skutečnosti lidské tělo spaluje tuk nejefektivněji při mírně zrychleném srdečním tepu. I pětkrát týdně prováděná pohybová aktivita, která trvá necelou půlhodinu, může mít obrovské výsledky a velmi změnit váš zdravotní stav. Při pravidelném cvičení si však vaše tělo na zátěž zvykne a cvičení je tak efektivnější. S nízkou obtížností a frekvencí navíc vystačíte pouze v začátcích, protože potom je nutné zátěž alespoň trochu zvýšit.

5. mýtus: Nejlepším způsobem pro zvýšení kondice a síly je stejný typ cvičení systematicky zaměřený na určité části těla

Stejně jako například váš mozek i vaše svaly potřebují překonávat neustálé výzvy, jinak zakrní. Pokud budete každý den řešit tu stejnou rovnici, budete znát výsledek ještě předtím, než vůbec vezmete tužku do ruky. To samé platí i u svalů. K tomu, aby dobře pracovaly a rozvíjely se, je nutné zátěž i způsob cvičení střídat. Například spousta lidí se domnívá, že pokud se chtějí zbavit velkého břicha, stačí posilovat spodní břišní svaly. Ve skutečnosti posilování svaly pouze formuje, ale k tomu, aby se člověk zbavil i tuku, musí zařadit do svého programu i aerobní aktivitu. Například běh tak udělá pro váš štíhlý pas mnohem víc než donekonečna opakované sklapovačky.

6. mýtus: Běh je nejlepší způsob, jak si vytvarovat postavu

Běh a jogging jsou skvělé způsoby cvičení a pohybu, ale mohou být velmi náročné pro klouby. Pravdou je, že neexistuje žádný obecně platný, nejlepší či ideální způsob, jak zhubnout či si vytvarovat postavu. Ať už se rozhodnete pro chůzi, plavání, jízdu na kole nebo cokoli jiného, jediné obecně platné dietní zaklínadlo zní: spalte víc kalorií, než přijmete, a zhubnete.

7. mýtus: Čím těžší závaží, tím větší svaly

Na posilování a jeho výsledek má vliv celá řada okolností. Záleží například na počtu opakování, intenzitě, frekvenci, přestávkami mezi cvičením a celé spoustě dalších věcí. Výsledkem posilování přitom nemusí být vůbec obrovské svaly. Naopak odborníci doporučují zařadit mezi posilování se závažím například i sadu kliků, sklapovaček nebo jiného cvičení, tak aby se zapojily všechny svalové skupiny.