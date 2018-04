Šestnáctinásobná matka z Británie je těhotná zároveň se svou dcerou

Radfordovi provozují vlastní pekárnu a bydlí v domě s devíti ložnicemi v pobřežním městečku Morecombe v hrabství Lancashire. Pyšní se také tím, že kromě příspěvků na děti nepobírají od státu žádné další sociální dávky.



V minulosti také byli hvězdami reality show Sixteen Kids and Counting (volně přeloženo jako Šestnáct dětí a odpočítáváme k dalšímu). Diváci je mohli pozorovat třeba při tom, jak k snídani spořádají tři bochníky chleba, dvě krabice snídaňových cereálií a deset litrů mléka. K večeři pak v průměru šest a půl kila brambor, tři hlávky zelí, třicet mrkví a šestnáct vepřových kotlet.



Sue Radfordová je ve svých devětatřiceti letech matkou devíti synů a sedmi dcer. První dítě porodila ve čtrnácti letech, nejstaršímu Chrisovi je dnes pětadvacet let. Na druhé dítě si s o čtyři roky starším partnerem Noelem raději počkali dalších pět let. Následovala Sophie (20), Chloe (18), Jack (17), Daniel (15) Luke (13), Millie (12), Katie (11), James (10), Ellie (9), Aimee (8), Josh (7), Max (5), Tilly (4), Oscar (2) a roční Casper.



Druhorozená Sophie již stihla založit vlastní rodinu a je matkou téměř dvouleté holčičky Daisy, své druhé dítě očekává na podzim. K překvapení všech je zároveň s dcerou těhotná i její matka Sue. Její poslední těhotenství zamlklo (více o zamlklém těhotenství si přečtěte zde), proto měla podle svých slov zpočátku obavy. Ale právě sdílení prožitku s dcerou ji uklidňuje.

Společné těhotenství si pochvaluje i Sophie: "Bylo to zvláštní, jakmile jsem zjistila, že jsem těhotná, hned jsem věděla, že mamka je taky. Když mi to řekla, měla jsem obrovskou radost. Mám pocit, že nás to ještě víc sblížilo a že je to pro nás pro obě báječný zážitek," řekla mladá matka Sophie britskému deníku MailOnline.