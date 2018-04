Zhubla jsem 80 kilo. Budu ještě atraktivní? bojí se Britka

Sharon Hillová potkala svého manžela Andrewa v roce 2007 na stránce věnované obdivování obézních žen s názvem Big Beautiful Women (Krásné velké ženy), kdy její váha již přesahovala 200 kilogramů. Byla z toho velká láska a romantická svatba. Ta se v Británii proslavila díky tomu, že novomanželé dohromady vážili neuvěřitelných 393 kilogramů a dostali přezdívku Nejtlustší britský pár.

Oni sami si z toho nic nedělali a nechali se slyšet, že se ze všeho nejvíc se na své svatbě těší na několikapatrový dort. Družičky dokonce měly šaty v odstínu fialové, která je v Anglii neodmyslitelně spjata s firmou na výrobu čokoládových cukrovinek Cadburys. A nevěsta samozřejmě nepodstupovala žádnou předsvatební dietu (jak je dnes u žen časté), cítila se krásná i se svými kily navíc.



Sharon a Andrew jejich obezita netrápila do chvíle, kdy začala ohrožovat Sharonino zdraví a nakonec i jejich společný intimní život. Sharonina váha totiž loni vystoupala až k hranici 300 kilogramů. To už nedokázala obstarat domácnost a ven se dostala jen na pojízdném vozíčku, protože chůze už byla nad její síly. V manželství přibral i Andrew, jeho váha nyní ukazuje 171 kilogramů. To všechno mělo za následek utlumení sexuální touhy obou partnerů.



Ztráta samostatnosti i libida

„Andrew mi musel pomáhat i s mytím nebo oblékáním ponožek. Bylo strašné, když mě musel můj nový manžel mýt a oblékat. Cítila jsem se ponížená a vím, že jemu to také nebylo příjemné,“ svěřila se Sharon serveru DailyMail. I když zkoušela všemožné zázračné diety, ručička váhy nakonec vždy začala znovu stoupat. Sharon nakonec opouštěla dům jen jednou měsíčně a vyhýbala se lidem kvůli nepříjemným komentářům na svůj účet.



Nakonec ji lékaři přesvědčili o tom, že by jí nadbytečná kila mohla stát zdraví a možná i život. Před osmi měsíci podstoupila Sharon bandáž žaludku a od té doby shodila již 76 kilo. I její libido se zlepšilo, to samé se však bohužel nedá říct o jejím muži.



Bude se mu ještě líbit?

„Vím, že Andrew má rád velké ženy a bojím se, že pokud ještě zhubnu, tak už pro něj nebudu atraktivní,“ svěřila se Sharon, přestože je stále nejtěžší Andrewovou partnerkou. Manžel ji každý den ujišťuje o tom, že obdivuje její povahu více než její postavu. Sharon ale dodává, že přesto nedokáže své obavy zaplašit.



Nyní doufá, že by mohla své obavy překonat, pokud se jí podaří zapojit do diety i manžela. Myslí si, že by to mohlo pomoci jeho skomírajícímu libidu, stejně jako shození kil pomohlo její sexuální touze. K hubnutí ji motivuje ještě jedna věc- ve svých 34 letech začala pomýšlet na to, že by se mohla stát matkou a manžel se tomu nebrání.

„Jako teenagerka jsem si myslela, že nikdy nebudu mít děti, protože mě kvůli mé velikosti nebude nikdo milovat. Nyní bych se již dokázala postarat o dítě, ale stále nejsem dost fit na to, abych se postarala o batole,“ říká Sharon s tím, že by ráda během příštího roku zhubla na 190 kilogramů a vrátila se do práce.