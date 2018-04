Nejste líná, jen jste si vybrala špatný sport. Radíme, co je pro vás nejlepší

Vůbec nejsme líné. Žen, které provozují aktivně nějaký sport, je téměř šedesát procent. Existuje tajemství, které sportovní typy znají od narození a ty nesportovní je odhalí, když se přemůžou a pár měsíců věnují svůj čas a tělo pravidelnému pohybu. To tajemství zní, že sport je opravdu radost. Ano, mohla byste si nechat tuk odsát u doktora, svaly vypěstovat nějakým přístrojem, který do vás bude pouštět elektrické impulzy, a unavená záda si nechat rozmasírovat, ale okradla byste se o potěšení z pohybu a dobré kondice.

Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, říkáte si. No dobře, tak my vám zazpíváme. Chcete se cítit lépe a nosit svoje staré oblíbené džíny i bez zástavy dechu na celý den? Když vás sport, kterým toho dosáhnete, navíc bude bavit, tak proč to nezkusit.

Největší část těch, které s pravidelným sportováním začaly a nevydržely, dojela na to, že si vybrala špatně. Jestli je to jen otázka výběru, pak neexistuje důvod, proč by někde nebyl ideální sport právě pro vás. Jednak se při něm zahřejete a za druhé se i o pár kroků přiblížíte k těm svým oblíbeným džínám.

K nejoblíbenějším ženským sportům u nás patří aerobik (11,7 %), plavání (9,8%), turistika (8,9 %), cyklistika (8,5 %) a atletika (7,7 %). Díky rozkvětu sportovních center je nabídka mnohem širší. Kromě jógy a všech jejích podob můžete zkusit tance, bojové sporty, imitaci výcviku americké armády, jízdu na in-line bruslích, squash nebo masážně cvičební stroje. Nemluvě o sportech, ke kterým tělocvičnu nepotřebujete, třeba běhání. (zdroj statistiky: Factum Invenio)

Squash

1. PRO KOHO SE HODÍ?

Pro ty, které chtějí zmírnit celulitidu, zvýšit svoji vytrvalost a baví je soutěžení. Vzhledem k tomu, že při squashi se střídají klidné a velmi rychlé fáze, není pro hubnutí úplně ideální. Vyplatí se jej zkombinovat s jiným aerobním sportem, který tělo namáhá rovnoměrněji (běh, aerobik). A také přidat nějaké kompenzační cvičení, které vyrovná jednostranné zatížení (posilování nebo pilates).

2. CO JE PODOBNÉ?

Tenis, badminton.

3. JAK S NÍM ZAČÍT?

Na prvních pár lekcí si najměte trenéra. Vysvětlí vám základní pravidla hry a naučí vás různé údery a kroky. Pro zlepšení kondice můžete squash "hrát" i samy, ale lepší je domluvit se s kamarádkou nebo partnerem.

4. CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Squashovou raketu, pohodlné sportovní oblečení, sálové nebo speciální squashové boty.

5. ZA KOLIK?

Od 90 do 360 Kč za hodinu.

Radí vám KATEŘINA HOLLEROVÁ, fitness Contours Ideální kombinací, ať už od cvičení chcete cokoliv, je posilování a nějaká aerobní aktivita. Vhodné kombinace, když chcete: Hubnout: Jakékoliv aerobní cvičení - třeba aerobik, spinning - spojte s posilováním Tvarovat postavu: Posilujte, cvičte kalanetiku nebo začněte s pilates či jógou Vybudovat kondici: Squash, badminton, běh, tae-bo, plavání či tanec zkombinujte s posilovnou, jógou či cvičením na míčích.

Aerobik

1. PRO KOHO SE HODÍ?

Pro ty, co chtějí zhubnout, vytvarovat postavu a zvýšit svou kondici, baví je cvičení na hudbu a ve skupině. A pro ty, které nemají problém s pamatováním si dlouhých sestav cviků. V opačném případě je dobré zvolit např. tae-bo, které je sice náročnější na kondici, ale zato jsou sestavy cviků snadno zapamatovatelné. Čím rychlejší forma aerobiku, tím více během něj spalujete energie, tedy hubnete.

2. CO JE PODOBNÉ?

Tae-bo, různé druhy tance.

3. JAK S NÍM ZAČÍT?

Nejdřív si vyberte hodiny pro začátečníky - bodystylingu, step aerobiku nebo tae-ba. Později můžete vyzkoušet i další formy, abyste zjistila, co vás nejvíc baví.

4. CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Kvalitní boty, nejlépe určené přímo na aerobik, které dobře tlumí nárazy a drží nohu zpevněnou. Sportovní oblečení a padnoucí sportovní podprsenku.

5. ZA KOLIK?

Asi 60 až 150 Kč za hodinu.

Pilates

1. PRO KOHO SE HODÍ?

Ideální pro ty, které občas bolí tělo a chtějí zlepšit jeho držení. Cvičení pilates totiž postupně zpevňuje (hlavně) zádové, břišní a hýžďové svaly. Ideální, pokud si chcete tělo protáhnout a vytvarovat a nevadí vám, že to bude v pomalejším tempu.

2. CO JE PODOBNÉ?

Cvičení na gym ballech.

3. JAK S NÍM ZAČÍT?

Například ve fitcentrech, kde se provozuje aerobik - většinou jsou v nabídce i hodiny pilates, které se hodí pro úplné začátečníky. Podobné hodiny nabízejí i různá rehabilitační centra. Až zvládnete základy s pomocí cvičitele, můžete pokračovat doma podle DVD.

4. CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Pohodlné oblečení - volnější, teplejší, většinou se cvičí naboso.

5. ZA KOLIK?

Ceny se pohybují od 60 do 330 Kč.

Posilovna

1. PRO KOHO SE HODÍ?

Pro ty, které chtějí nahradit tuk na svém těle svaly, případně si ty stávající zpevnit a tělo vytvarovat žádoucím způsobem. Samotným posilováním moc nezhubnete, dokonce můžete krátkodobě i přibrat, protože svaly jsou těžší než tuk. Pokud chcete výrazně pohnout s váhou, doplňte posilování ještě nějakou aerobní aktivitou (běh, aerobik, jízda na kole, spinning).

2. CO JE PODOBNÉ?

Kalanetika, bodystyling.

3. JAK ZAČÍT?

Posilování by mělo být doplňkovým sportem pro jiné sporty. Alespoň na několik prvních lekcí je potřeba si najmout osobního trenéra, abyste se vyhnuly chybám, které, byť nepatrné, mohou mít negativní vliv na váš organismus. Na začátku hodiny je dobré se "zahřát" aspoň dvacetiminutovým pohybem na rotopedu či stepperu.

4. CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Nepříliš volné oblečení ze savého materiálu, sportovní boty, ručník.

5. ZA KOLIK?

Ceny se většinou pohybují od 60 Kč výše.

Plavání

1. PRO KOHO SE HODÍ?

Pro ty, které chtějí zlepšit kondici, hubnout pomaleji, protáhnout rovnoměrně celé tělo. Ideální, pokud máte potíže s klouby nebo trpíte výraznou nadváhou. Aby plavání přineslo ty správné výsledky, je třeba plavat správným stylem - tedy ne "jako paní radová".

2. CO JE PODOBNÉ?

Aqua aerobik, aqua fitness, aqua dance, aquabike.

3. JAK ZAČÍT?

Pokud si svým stylem nejste jisté, zapište se do kurzu plavání pro dospělé. Neplavce plavat naučí, ty ostatní zdokonalí. Jestli máte z vody strach, začněte raději některým ze sportů ve vodě (viz Co je podobné), abyste si na pohyb v ní zvykly.

4. CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Plavky nejlépe jednodílné, dobře těsnící plavecké brýle.

5. ZA KOLIK?

Ceny v krytých bazénech se pohybují v rozpětí od 40 do 150 Kč za hodinu, v aquaparcích většinou zaplatíte víc.

Jóga

1. PRO KOHO SE HODÍ?

Pro ty, které chtějí zpevnit a protáhnout tělo, zlepšit pružnost, odbourávat stres, uvolnit se, naučit se naslouchat svému tělu. Není to sport, kterým byste zhubla, vytvořila svaly či zvětšila svou kondici, a to kvůli tomu, že během cvičení jógy máte celkem nízkou tepovou frekvenci.

2. CO JE PODOBNÉ?

Tai-chi, power jóga, bikram jóga, čigong.

3. JAK ZAČÍT?

Najděte si kvalitní jóga "klub" nebo cvičitele a začněte s tradiční jógou. Například bikram jóga se hodí až pro pokročilejší sportovce, je velmi náročná na organismus.

4. CO BUDETE POTŘEBOVAT?

Pohodlné oblečení (volnější, teplejší, dlouhé rukávy i nohavice), většinou se cvičí naboso, hodí se mít vlastní cvičební podložku (nebo karimatku).

5. ZA KOLIK?

60 do 350 Kč.

KTERÁ JÓGA JE TA PRAVÁ PRO VÁS?

Iyenar jóga - Metoda tělesných a dechových cvičení vypracovaná K. B. S. Iyengarem z tradičních jógových nauk. Správné provádění buduje vnitřní sílu, odolnost a zmírňuje bolest.

Hatha jóga - Soubor cvičení, jehož cílem je harmonické fungující tělo a správné proudění životní energie v něm, dále pak stabilní a vnímavější mysl. Na fyzické úrovni nás učí naslouchat svému tělu a zbytečně ho nepřepínat.

Power jóga - Je založena na pravidelném opakování základních jógových pozic (asán), které jsou dynamicky řazeny za sebou. Je zaměřena na: vyrovnávání svalové nerovnováhy, tvarování problémových partií, zlepšení svalového napětí, uvolnění a relaxaci, zlepšení flexibility.

Gravid jóga - Cvičení pro těhotné, začátečníky a pro ty, které chtějí otěhotnět. Tyto a další informace (o vinyasa flow yoga, pránájáma, chi-toning a dalších cvičeních) najdete na stránkách www.yogajoga.cz