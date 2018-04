Nejstarší matky světa. Kdy je už moc pozdě na dítě?

Zmínky o matkách v pokročilém věku najdeme už v Bibli. Abrahámova manželka Sára porodí syna Izáka v devadesáti – a je to považováno za zázrak. Po většinu naší historie bylo možné, aby měla žena dítě pouze do doby před klimakteriem.

Objevy reprodukční medicíny – především oplodnění in vitro a aplikace darovaného oplodněného vajíčka, umožnily tuto přirozenou hranici překonat. Gynekologové ale považují již věk 35 až 40 let na první těhotenství za rizikový, po padesátce se nebezpečí komplikací ještě zvětšují. Příchod menopauzy pak těhotenství téměř znemožňuje, je nutné použít darovaná oplodněná vajíčka a nasadit hormonální přípravky. Při těhotenství ve vyšším věku také hrozí diabetes, vysoký tlak, potrat, předčasný porod a nízká porodní váha novorozence.

Na druhou stranu ale nelze tyto předpoklady generalizovat, protože záleží především na fyzickém stavu a zdraví ženy. Stejně tak je možné, i když neobvyklé, aby žena počala po padesátce přirozenou cestou.

Údajně nejstarší ženou, která porodila dítě, měla být Ellen Ellisová z Walesu, která měla v roce 1776 porodit své třinácté dítě ve věku dvaaosmdesáti let. Nejstarší potvrzenou matkou je Ruth Kirstlerová z amerického Portlandu, která v roce 1956 porodila dceru ve svých 57 letech. Tyto případy můžeme vnímat jako zázraky přírody, lékaři sami byli prý těhotenstvím žen zaskočeni.

Objevy reprodukční biologie ale dnes umožňují otěhotnět ženám i po menopauze, tedy ženám, které by "podle přírody" již děti mít neměly. To s sebou samozřejmě nese mnoho kontroverzí – má žena v tomto věku právo otěhotnět? Nejedná se o sobectví? Nevystavuje nenarozené dítě zbytečnému riziku? Zatímco se veřejnost dohaduje nad důsledky těhotenství v pozdním věku, lékařská věda postupuje ve svých poznatcích dál.

Nejstarší matky světa

Carmen Bousadová, která se stala v 67 letech v Barceloně matkou dvojčat, údajně lhala o svém věku lékařům na reprodukční klinice ve Spojených státech, kde se nechala oplodnit. - Zemřela nejstarší matka na světě. Ještě starší žena se teď snaží o oplodnění

Její rodina neměla o touze po dítěti tušení a těhotenstvím Carmen byla zaskočena. Nyní se ale nechal Carmenin bratr slyšet, že se o chlapečky postará jejich kmotr s již dospělým synovcem Carmen. Carmen, která po porodu prohlásila, že má v plánu žít alespoň sto let, porazila rakovina.

Carmen Bousadaová na archivním snímku v roce 2007

Před Carmen byla nejstarší matkou světa Rumunka Adriana Iliescu, která v roce 2005 porodila holčičku, druhé dítě z dvojčat se narodilo již mrtvé. - Nejstarší matka na světě oslavila sedmdesátiny

Univerzitní profesorka Illiescu vyvolala u mnohých nevoli, zatímco ortodoxní církev jí i dítěti požehnala. Adriana i její dcera se těší dobrému zdraví a žijí v Bukurešti.

Zatímco dvě předchozí ženy vedla k pozdnímu těhotenství zoufalá snaha po potomkovi, na Omkari Panwarovou měla vliv hlavně společenská situace a tradice v Indii. Omkari měla se svým 77letým manželem již dvě dcery a pět vnoučat, toužili ale po chlapci, který by mohl zdědit jejich majetek a obstarávat pole. Farmáři proto utratili své životní úspory, prodali buvola a vzali si půjčku a hypotéku. Odměnou jim jsou dvojčata – chlapec a dívka, která se narodila v osmém měsíci těhotenství císařským řezem.

Česká pravidla jsou přísná

V Česku jsou pro umělé oplodnění stanoveny dvě hranice – do 40 let věku ženy jsou služby center asistované reprodukce hrazeny zdravotními pojišťovnami, od osmačtyřiceti se pak možnost umělého oplodnění zcela uzavírá.

Je správné, že ženy v Česku mohou podstoupit umělé oplodnění pouze do 48let?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 19. srpna 2009. Anketa je uzavřena. ANO 6513 NE 682

Ne každá země je ale v pravidlech tak přísná, v některých zemích se o věkové hranici vedly veřejné diskuse, jinde si je určují kliniky samy. Někteří zahraniční odborníci postmenopauzální umělé oplodnění odsoudili jako "hraničící s Frankensteinovým syndromem". Britská ministryně zahraničí Virginia Bottomleyová dokonce prohlásila, že "ženy nemají právo mít děti, děti mají právo na domov". Ale opravdu jim ho ženy po padesátce nemohou poskytnout?

Naděje dožití je v Česku pro ženu v současnosti okolo 79 let. Takže pokud by se jí narodilo dítě v 50, má při dobrém zdravotním stavu šanci vidět i jeho promoci. Mnoho lékařů se proto snaží posuzovat případy spíš individuálně než stanovovat ostré hranice. Pokud by totiž 50letá žena toužila po dítěti s 30letým mužem, je to nezodpovědné? A proč se nad podobným případem s 30letou ženou a 50letým mužem nikdo téměř nepozastaví? Pro otěhotnění je důležitý věk obou partnerů, stejně jako vajíčka s věkem tvrdnou, tak i spermie ztrácejí svou kvalitu.

Argumenty pro i proti

Rodičovství ale přináší mnoho momentů, ve kterých by podle kritiků starší rodiče zaostávali. Je to třeba nedostatečná fyzické kondice, menší množství energie, posměch od spolužáků apod. To ale jako argument příliš neobstojí – proč zakazovat děti starším lidem s odůvodněním fyzického stavu, když je nezakazujeme např. lidem na vozíčku nebo s jiným zdravotním hendikepem?

Nedostatečnou fyzickou kondici mají také třeba lidé s nadváhou nebo obézní lidé, kterým v rodičovství také nikdo nebrání. Starší rodiče ale mohou nabídnout něco, co mnoho mladých nemá – životní zkušenosti, moudrost, trpělivost, vyzrálost. A především velkou lásku pro dítě, o které opravdu stojí a chtějí se mu věnovat na 100%.

Adriana Iliescuová s dcerou Elisou

Dalším důvodem, proč jsou ženy od těhotenství v pozdním věku zrazovány nebo je jim znemožněno, jsou i ekonomické. Umělé oplodnění je finančně náročná procedura v řádu desítek tisíc korun. Úspěšnost se s věkem snižuje a po čtyřicátém roku klesá pod přibližně10 %, z toho důvodu se v tomto věku z placení vyvazuje pojišťovna.

Nadále je ale samozřejmě možnost si léčbu financovat sama, což v zahraničí dělá čím dál víc žen. Blíží se tedy nová sexuální revoluce? Budeme první polovinu svého života studovat, pracovat a užívat si, abychom se staly moudrými a chápavými rodiči mezi čtyřicítkou a padesátkou? Dost možná. Ale nějakou dobu to bude určitě trvat.

Anketa: Co si o těhotenství po padesátce myslíte vy?

Andrea (20) recepční: Rozhodně bych hranici neurčovala věkem - spíš podle toho, jak je na tom žena fyzicky - některé padesátnice na tom můžou být lépe než spousta třicátnic, takže hranice 48 mi přijde dost "zvláštní". Jinak si myslím, že je lepší, aby mělo mimčo 50letou maminku, která je rozumná, starostlivá, než aby třeba 17letá holka měla mimčo, protože podle mě v 17 letech většina holek není vyzrálá, aby zvládla celou péči.

Ladislava (70) v důchodu: Já tomu moc nerozumím. Dřív jsme se s něčím takovým nesetkávali, já sama bych se na to asi necítila, jak fyzicky, tak psychicky. Ale pokud se má o dítě kdo postarat, pokud by se matce něco stalo, tak možná. Aspoň je jistota, že bude to dítě vyrůstat s láskou. Muselo by se to ale posuzovat případ od případu.

Tomáš (39) IT specialista: Mně to přijde proti přírodě. Není to fér vůči dítěti, bude mezi nimi dvougenerační rozdíl a dost pravděpodobně přijde o matku již v dětství.

Iveta (25) asistentka: Jsem přesvědčená o tom, že starší matky mohou být dobré matky, ale co se týče umělého oplodnění, naprosto chápu, že se lékaři bojí jít do rizika, který představuje těhotenství třeba padesátileté ženy. Dobrou nebo lepší matkou podle mě může být starší žena z mnoho důvodů, hlavně co se týče výchovy. Je rozvážnější, chce např. věnovat dítěti více času, protože už má za sebou kariéru, řada takových ženských je samostatnějších, možná i psychicky vyrovnanějších, takže u nich nehrozí nějaká přehnaná reakce, když se vyskytne problém.