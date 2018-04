Nejslavnější modelku nikdo nezná. Kdo je usměvavá holka z plakátů?

Kráska s mírně asijskými rysy se mi vrací jako bumerang už léta, kdykoliv hledám v agenturách doprovodnou fotku k článku. Štíhlá hnědovláska běhá, nakupuje, líčí se, láduje se zeleninou i nanuky, spí, pádluje a pořád je naprosto neselhávajícím způsobem milá, přitažlivá a líbivá.

Pak jsem si jí všimla v českých reklamách. Chtěla, abych si koupila zájezd k moři, nechala si vybělit zuby a stáhla si aplikaci pro in-line bruslaře. Začala jsem si připadat paranoidní. Kdo to je? Sleduje mě? Je to ta samá holka, nebo mi selhává zrak i rozum?



Nakonec mi došla trpělivost a do vševědoucího vyhledávače jsem zadala "záhadná všudypřítomná modelka smějící se od ucha k uchu". Byl to spíš akt zoufalství, ale světě div se, narazila jsem na zlatou žílu. Tedy hned několik webových komunit složených z lidí, kteří podlehli stejné paranoii jako já.

Na Facebooku najdete hned dvě skupiny věnované, jak jí fanoušci říkají, Overly Smiley Girl. Tedy příliš se smějící dívce. Taky jsem narazila na partičky s názvem Overexposed Stock Image Model (Příliš používaná holka z fotobanky) nebo jednoduše Who´s That Girl? (Kdo je ta holka?)

Členové těchto klanů se věnují mírně úchylnému koníčku – sbírají všechny reklamy se záhadnou dívkou a fotí je na svá fóra. Po pár minutách čtení jsem pochopila, že vůbec nejsem příliš paranoidní. Že jsem naopak paranoidní málo, protože jsem před sebou měla důkazy, že města po celém světě, jako je Hongkong, Singapur, Lima, Rio de Janeiro, ale i Toronto nebo Berlín žijí prakticky pod nadvládou širokého úsměvu se zuby jako perličkami.

Overly Smiley Girl se navíc ve všech reklamách objevuje v mnoha pózách a nekonečném množství oblečení a rekvizit. Taky dost často střídá partnery a lokace. Takže to není jen náhoda s jednou povedenou fotkou, která dobře prodává, a tak po ní skočí majitel aerolinek i zubní ordinace.

Malé hvězdy svítí nejvíc

Na každou supermodelku se známým jménem, jako je Naomi, Linda, Cindy, Tyra nebo Giselle, připadají stovky bezejmenných holek, které fotí módu pro katalogy zásilkových firem, reklamy pro malé společnosti a pak fotky do fotobank, odkud si je kupují noviny, časopisy i komerční klienti.

Když je některá z nich tak dobrá, že univerzálně "zahraje" cokoliv od partnerské hádky po smutek nad prázdnou dětskou postýlkou, začne se objevovat častěji. Ale to, co se stalo s Ariane (o detektivním pátrání po jejím jméně vám povím za chvilku), nemá vůbec obdoby.

Její fanoušci i reklamní experti se shodují, že záhadná hvězda vítězí nejen vyváženě evropskoasijskými rysy, ale i naprosto nezáludným a milým úsměvem, který muže těší a ženy nepopuzuje, a vykazuje nesporný herecký talent (i když její osobní hitovka je úsměv zvaný odklopená popelnice a oči vytřeštěné nadšením jako nad hlavní výhrou v loterii).

Novinář na stopě

"Pronásleduje mě, kamkoliv se hnu," napsal ve svém článku muž, kterému se nakonec povedlo zjistit jméno a totožnost krásné všudypřítomné. "Dneska na mě bafla v čekárně u zubaře, kde se vytahovala svým bílým chrupem, včera mě pronásledovala do banky, kde se na mě smála za ramenem úředníka a doporučovala mi půjčku. Na Facebooku se ode mě nehne ani na krok, je skoro v každé reklamě, teď třeba mi chce prodat zájezd do Toskánska."

Takhle začíná článek Mika Aquina pro filipínskou edici časopisu Esquire, který se v dubnu 2012 rozhodl, že toho má dost. Speciálně v Malajsii, na Filipínách a v Thajsku potkáte Ariane za den i několikrát. "Ona je vážně všude," potvrdil Mikovi jeho podezření kamarád. "To mají fotobanky na světě jenom jednu modelku?" Nemají jednu, ale tahle konkrétní naprosto vyhovuje současnému trhu. Je krásná, mladá, bezproblémová, rasově univerzální a velmi, velmi šťastná.

Když se Mike pustil do pátrání po její totožnosti, zjistil, že na někoho, kdo je zhruba stejně všudypřítomný jako bůh, zanechává překvapivě málo stop. "Fotograf, který dodává její snímky do agentur, vystupuje pod přezdívkou Maridav a v profilu nemá žádný kontakt. Velmi rychle jsem se dostal do slepé uličky, než jsem přes jeden svůj zdroj zjistil, že v agentuře Shutterstock má fotograf druhý profil a tam se jmenuje Ariwasabi – vedle něj jsem naštěstí našel e-mailovou adresu."

"Já se směju ráda"

Ariwasabi Mikovi během pár dnů odpověděl, ale velmi rezervovaně. Modelka si přeje zachovat své soukromí, nicméně je ochotná odpovědět na dotazy v e-mailu. A tak se v článku v Esquire objevily alespoň základní informace: křestní jméno Ariane. Rasa – smíšená, otec Ariany je francouzský Kanaďan a maminka Číňanka. Fotograf se jmenuje Martin a s modelkou, která vyrostla v Kanadě a vystudovala práva, vedou společnou firmu, která produkuje asi 200 snímků měsíčně. "V agenturách máme kolem 4 000 fotek," říká Martin.



Kdysi začínala Ariane jako modelka módních časopisů, ale brzy pochopila, že její kariéra je jinde. "Na módních fotkách se nesmíte smát a já se směju ráda." To se nedá přehlédnout. Martin i Ariane žijí daleko od Asie a Jižní Ameriky, kde její úsměv okupuje jakoukoliv plochu, a prý neměli tušení, jak moc je tam populární. "Nemyslím si, že by mě běžný čtenář časopisů poznal," naivně se brání modelka.

Mika Aquina to pobavilo a navrhl úspěšné dvojici, aby se do zmíněných zemí vypravili, a že by je pak rád vyzpovídal. Třeba jak dlouho trvalo, než první člověk poznal Arianu na ulici. Kolikrát za den potkala sama svůj vlastní obličej. Jestli se jim vůbec podařilo uchovat si soukromí a anonymitu.

"Napsala mi, že se do Hongkongu moc těší a jestli se uvidí na nějaké velké reklamě, bude to považovat za dosažení životního cíle. Kdyby jen věděla, co ji čeká," uzavírá novinář, který mi pomohl zbavit se dojmu, že Zemi obsadili mimozemšťani a v masce jedné dívky nás teď odevšud pozorují.

Jestli jste podlehli stejnému dojmu, můžete reklamy a články s Ariane sdílet na Tumblru nebo Twitteru, a jestli se chcete podívat na neskutečné množství jejích fotek ve fotobankách, zajděte třeba na stránku Shutterstocku a zadejte cokoliv od "žena se usmívá na salát" po "žena se usmívá na kasičku ve tvaru prasátka". A ona tam bude.