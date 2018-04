Nejslavnější dezerty, které zvládnete připravit snadno

Chocolate mousse (čokoládová pěna)

PRO 4 OSOBY

Příprava: 20 minut + 1-2 hodiny chlazení

* 4 žloutky

* 1 vejce

* 3 vrchovaté lžíce cukru krupice

* 200 g tmavé hořké čokolády + kousek na ozdobu

* 40 ml koňaku nebo sherry

* 200-250 ml smetany na šlehání (33%)

1. Čokoládu nalámeme do misky a do kastrůlku nalijeme vodu, kterou uvedeme k bodu varu. Misku postavíme na kastrol s vroucí vodou a čokoládu rozpustíme za stálého míchání dohladka. Můžeme ji také rozpustit v mikrovlnné troubě na nejvyšší stupeň po dobu 20 vteřin.

2. Nad párou nebo ve vodní lázni šleháme v misce žloutky, vejce a oba cukry do husté pěny. Voda v lázni nesmí vařit, aby se vaječná pěna nesrazila.

3. Smetanu vyšleháme ručně nebo elektrickým šlehačem na tuhou šlehačku. Do vaječné pěny vmícháme rozehřátou čokoládu a koňak nebo sherry a zlehka promícháme. Čokoláda i pěna musí mít stejnou teplotu, aby se dobře spojily.

4. Nakonec do čokoládové pěny přidáme ušlehanou smetanu a lehce promícháme, aby se obě hmoty spojily, ale pěna zůstala nadýchaná. Pěnu rozdělíme do skleněných pohárů nebo misek a dáme na hodinu až dvě vychladit. Před podáváním můžeme pěnu dát ještě na chvíli do mrazničky. Zdobíme hoblinkami čokolády.



Čokoládové mýty a pravdy * Nejlepší a nejkvalitnější čokoláda se vyrábí z kakaových bobů criollo, pěstovaných v Mexiku a Střední Americe, vyrábí se z nich ale jen 10 % celkové produkce. * Slovo čokoláda pochází z aztéckého slova "čokolatl". * Kakaové boby byly pro Maye platidlem, kterým platili daně a žold. * Kakaové boby mají afrodiziakální účinky. Na čokoládu spoléhali Sigmund Freud i Casanova. * Evropané si na čokoládě mohli pochutnat až v polovině 16. století. Mohla si ji ale dopřát jen šlechta. * První tuhá čokoláda spatřila světlo světa až v roce 1847. Mléčná varianta se začala vyrábět až v roce 1875. Do té doby se čokoláda pouze pila jako nápoj.

Crepe Suzette

PRO 4 OSOBY

Příprava: 40 minut

Na těsto:

* 100 g hladké mouky

* špetka soli

* 250 ml mléka

* 2 velká vejce

* 1 lžíce másla

* trochu oleje

Na omáčku:

* 6 lžic cukru

* 60 g másla

* 300 ml čerstvé pomerančové šťávy

* šťáva z 1 citronu

* kůra z 1/2 pomeranče

* kůra z 1/2 citronu

* 50 ml Grand Marnier

* 3 lžíce brandy

* 150 ml smetany na šlehání

* snítka čerstvé máty

* trochu moučkového cukru na poprášení

1. Mouku se solí, mlékem, vejci a máslem dobře promícháme a prošleháme. Je-li těsto příliš husté, přidáme trochu vody. Těstíčko necháme stát asi půl hodiny, aby mouka nabobtnala a těsto trochu zhoustlo. Rozpálenou pánev vytřeme olejem a krouživým pohybem rozlijeme trochu těsta po celé ploše na tenkou palačinku. Pečeme asi 1 minutu, palačinku uvolníme od krajů, otočíme a dopečeme krátce po druhé straně. Takto postupně upečeme všechny palačinky, skládáme je na sebe a zakryjeme.

2. V pánvi rozehřejeme máslo, přidáme cukr a rozpustíme ho na zlatavý karamel, trvá to asi 2 minuty. Postupně přiléváme pomerančovou a citronovou šťávu, přidáme kůru z citronu a pomeranče a mírným varem vaříme, dokud se omáčka nevyvaří asi na polovinu. Ke konci přilijeme pomerančový likér a odstavíme. Palačinky přeložíme na polovinu a pak na čtvrtinu, vložíme do pánve s omáčkou a krátce prohřejeme. Pak je přelijeme nahřátým brandy nebo koňakem a zapálíme.

3. Podáváme na nahřátých talířích přelité zbylou omáčkou, poprášené moučkovým cukrem a ozdobené smetanou a lístky máty.

Dort Pavlova

NA 1 DORT NEBO 6 MISEK O PRŮMĚRU 10 CM

Příprava: 15 minut + 1 hod. pečení + 1-2 hod. sušení

* 3 bílky

* 180 g cukru krupice

* 1 lžíce jablečného octa

* 1 lžíce škrobové moučky, nejlépe kukuřičné

* 250-300 ml 33% smetany

* jahody na ozdobu

* několik snítek čerstvé máty nebo meduňky na ozdobu

1. Předehřejeme si troubu na 150 stupňů a plech vyložíme papírem na pečení. V důkladně odmaštěné a čisté míse ušleháme z bílků tuhý sníh a postupně po lžících zašleháme všechen cukr. S poslední dávkou cukru zašleháme i škrobovou moučku rozmíchanou s octem.

2. Sníh vytvarujeme lžící na pečicím papíře, aby vypadal jako košíčky. Snížíme o 10 stupňů teplotu v troubě a pečeme asi hodinu, dokud lehce nezrůžoví. Troubu vypneme, necháme pootevřenou a dort v ní necháme dosušit a vystydnout. Potom sloupneme papír a chladný korpus přendáme na talíř nebo tác.

3. Střed dortu poklademe částí očištěných a překrájených jahod, ozdobíme ušlehanou smetanou a povrch poklademe zbylými jahodami a lístky máty nebo meduňky.

TIP

Ze sněhové hmoty můžete vytvořit na plechu placku ve tvaru dortu. Po vychladnutí ho můžete ozdobit čerstvým ovocem.

Créme brulée

PRO 4 OSOBY

Příprava: 10 min. + 45-60 min. vaření + chlazení

* 600 ml smetany na vaření nebo 33% smetany ke šlehání

* 1 vanilkový cukr Dr. Oetker

* 50 g cukru krupice

* 2 žloutky

* 2 vejce

* 100 g třtinového nebo přírodního cukru

1. Troubu předehřejeme na 150 stupňů. V kastrůlku svaříme smetanu s vanilkovým a krupicovým cukrem a odstavíme z ohně. Do zchladlé směsi rozmícháme žloutky a vejce a rozdělíme do zapékacích formiček. Formičky postavíme do pekáčku nebo na plech s vyšším okrajem a pekáček zalijeme horkou vodou tak, aby voda sahala zhruba do poloviny zapékacích misek.

2. Vložíme do předehřáté trouby a pečeme ve vodní lázni asi 45-60 minut, dokud krém nezpevní a neztuhne. Misky vyjmeme z vodní lázně, necháme vychladnout a uložíme na 4 hodiny do lednice. Před podáváním posypeme povrch krému třtinovým cukrem a zapečeme pod naplno rozpáleným grilem, dokud cukr nezkaramelizuje a nezezlátne, trvá to zhruba 3-4 minuty.

3. Zkaramelizovaný cukr utvoří na povrchu tvrdou krustičku. Dezert necháme vychladnout a podáváme. Povrch můžeme zalít tekutým zkaramelizovaným cukrem, který okamžitě ztuhne v tvrdou krustu

Sachr dort

NA 1 DORTOVOU FORMU O PRŮMĚRU 22-24 CM

Příprava: 30 minut + 50-60 minut pečení + chlazení

* 150 g čokolády na vaření

* 150 g másla

* 1 vanilkový cukr

* 200 g cukru krupice

* 7 vajec, žloutky a bílky zvlášť

* 150 g polohrubé mouky

* trocha tuku a hrubé mouky na formu

* 200 g meruňkové zavařeniny

* 200 g čokoládové polevy

* 200 ml 33% smetany

1. Předehřejeme si troubu na 170-180 stupňů. V misce postavené ve vodní lázni rozpustíme čokoládu, vanilkový cukr a máslo. Odstavíme a vyšleháme do pěny a postupně zašleháváme všechny žloutky. Z bílků a cukru ušleháme tuhý sníh a vmícháme ho do husté čokoládové pěny společně s prosátou moukou.

2. Dortovou formu vymažeme tukem, vysypeme hrubou moukou a naplníme těstem. Povrch uhladíme stěrkou a pečeme v předehřáté troubě asi 50-60 minut. Dort vyjmeme z trouby a necháme zchladnout na mřížce, potom sejmeme formu a korpus překlopíme na pečicí papír.

3. Vychladlý korpus v polovině rozkrojíme na dva stejné díly, spodní část potřeme meruňkovou zavařeninou a přiklopíme horním dílem. Povrch celého korpusu pak tence potřeme zbylou zavařeninou. Čokoládovou polevu rozpustíme podle návodu na obalu a dort na mřížce nebo papíru jí potřeme.

4. Necháme ztuhnout a vychladit v lednici, nejlépe do druhého dne. Podáváme s ušlehanou smetanou.