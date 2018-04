Nejsem stíhačka, říká Nina Divíšková, jejíž manželství vydrželo léta strádání

* Nina Divíšková (74) se narodila v Brně. V Praze vystudovala DAMU.

* Kariéru začínala v Divadle Petra Bezruče v Ostravě, kde byla šest let, pak se s manželem přestěhovali do Prahy a působila pětatřicet let až do roku 2000 v Činoherním klubu.

* Po odchodu z Činoherního klubu spolupracovala s řadou divadel.

* Hrála například v seriálech Vyprávěj, Letiště, Ulice a ve filmech Nestyda, Příběhy obyčejného šílenství, Kytice, Máj, Bolero a nejnověji ve filmu V peřině, který přijde do kin příští rok.

* S Janem Kačerem mají tři dcery – Kláru (1963), která učí, Simonu (1962), právničku, a herečku Adélu (1976). Mají osm vnoučat a pravnouče. Žijí v Praze.