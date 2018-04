Nejsem nevinný andílek, říká Saša z Comebacku

Herečce Marii Doležalové by málokdo hádal 23 let, nedávno po ní prý dokonce chtěli občanku, když si šla koupit lahev vína. Holčičí vzhled zato výborně uplatní ve své kariéře - role uťáplé puberťačky Saši v úspěšném sitcomu Comback jí vyloženě sedí.

V civilu prý ale nechce působit jako patnáctiletá, i když mívá tendence se tak chovat. "Mám staršího přítele a lidé si občas automaticky myslí, že jsem jeho dcera. Snažím se, abych tak nepůsobila, ale pak vejdeme do obchodu, on si koupí noviny a kolu a já holčičím hláskem prosím: ,Kup mi ještě lízátko!‘," říká.

vizitka * Marie Doležalová (23) se narodila v Karviné, ale vyrůstala v Trutnově. * Loni dokončila pražskou konzervatoř. Hrála ve filmu Pusinky a v seriálech Dobrá čtvrť, Ordinace v růžové zahradě a Vyprávěj. * V seriálu Comeback hraje naivní a hodnou Sašu. * Píše i povídky, scénáře a texty. Režírovala vlastní hru Krysy. * Působí v Divadle Na Prádle a ve Stavovském divadle. * Je členkou kapely Olats Otesoc.

Věkový rozdíl Marie nijak moc neřeší. "Když jste zamilovaná, rozumíte si, věk nevnímáte. Ale když se ohlédnu, tak na začátku jsem byla trdlo, teď jsem se ‚postaršila‘. Jirka se zase omladil, přiblížili jsme se. Na druhou stranu se v tom nechci ztratit, chci si uchovat mládí. Nechci přeskočit ze života dvacítky do pětatřicátnice."

I když konkurence mezi mladými herečkami je veliká, Marie tvrdí, že kolegyním role nezávidí. "Myslím, že závist ničemu nepomůže, jenom ubližuje mně. Ale nejsem nevinný andílek. Občas mi probleskne hlavou: Sakra, jak to, že má tahle holka roli v dalším seriálu?! Ale víc to neřeším. Lepší je naopak soustředit se na to, kolik práce za sebou mám a s kolika úžasnými lidmi. I kdybych na žádnou práci nenarazila, tak to bylo úžasné!"