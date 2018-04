Nejsem neandrtálec. Jen se nevyholuji!

Od té druhé skupiny jsem ovšem nikdy a nikde podobný článek, fejeton, či názor neviděl, ani neslyšel. Lidé kteří se neholí, svoje názory nikomu nenutí a holícím se spoluobčanům jejich lazebnickou vášeň nevymlouvají.

Nechápu proč se tedy vy holátka neustále musíte do někoho navážet? Co je vám proboha do toho, jestli se někdo chce drásat ostřím, nebo nechce? Jestli vás holení baví a líbí se vám to, tak si to klidně užijte, ale neotravujte tím laskavě nás, kteří na to máme jiný názor.

Myslím, že holení, či neholení čehokoliv, je osobní věc každého člověka a má právo se rozhodnout podle sebe.

Články o tom, jak je nevyholování neestetické a nehygienické, jak vám strašlivě vadí pohled na neoholené nohy a podpaží apod...mě už opravdu prudí.

Bude mi 30 let, jsem podnikatel z velkého města a myslím, že se oblékám i žiju jinak velmi moderně. Sám si občas zastřihávám chlupy na hrudníku, jinak se holím pouze v obličeji. Sprchuji se minimálně 1x denně, používám deodorant i značkové parfémy a nemám pocit, že jsem nějaký neandrtálec, nebo špinavec nebo dokonce, že zapáchám.

Já se jenom nevyholuju. Máte poněkud zkreslené představy. Asi to bude pro vás velký šok, ale u žen se mi velmi líbí, když mají zarostlé přirození i podpaží a mírný porost na nohou mi rozhodně taky vůbec nevadí. A světe div se mám docela dost kamarádů, kteří to mají podobně. Takže bych vám byl velmi vděčný, kdybyste přestali blbnout lidem hlavy a začali řešit raději nějaké smysluplnější problémy. Trocha pokory, tolerance, respektu a úcty k lidem s odlišným názorem by vám určitě neuškodila...