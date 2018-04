Světlana Nálepková: Nejsem na mladé, muži v mém věku mě ale nechtějí

Je dvakrát rozvedená a ani žádný z dalších vztahů jí dlouho nevydržel. Její čtyřiadvacetiletá dcera Josefína má dva roky přítele, a když přijde řeč na máminy partnery, je to právě ona, kdo herečce udílí rady.

Vizitka: Světlana Nálepková (51) se narodila v Praze a vystudovala konzervatoř. Působila v divadle Ypsilon, v Karlínském divadle a v pantomimické skupině M. Nesvadby MIMTRIO. Hrála v seriálu Synové a dcery Jakuba Skláře, v pohádkách Princezna na klíček či Princové jsou na draka. Vydala CD Marlene, Láska je fata morgána, Jsem dívka v rytmu zrozená, Nelituj - nejkrásnější písně Edith Piaf. Nyní hraje v seriálu První krok, hraje v Divadle Radka Brzobohatého, v Divadle Metro, U Hasičů a v Divadle Bez zábradlí. Je rozvedená, s Michalem Nesvadbou má dceru Josefínu (24).

"Ona to má ve vztazích docela dobře nastavené, na rozdíl ode mě. Když vidí, co já provádím, tak mě poučuje, co všechno zase dělám špatně. Klepe si na čelo a vyčítá mi, že jdu do všeho po hlavě, že si nenechávám odstup, že hned mužům dávám peníze, začnu s nimi žít, naprosto se jim odevzdávám," přiznává Světlana Nálepková.

"Je racionálnější, víc stojí nohama na zemi, až někdy ten její postoj nechápu, když mi říká, že za všech okolností chce mít své city pod kontrolou," dodává. Herečka a zpěvačka, která o prázdninách oslaví dvaapadesát let, nyní žije s mužem o devatenáct let mladším.

"Já si cíleně nehledám mladé muže, není to tak, že jsem na mladé," ohrazuje se Nálepková. "Kdyby přišel někdo v mém věku, budu ráda, jen jsem takového zatím nepotkala. Žádný mě nechce."

I se svým současným přítelem zpočátku neplánovala nic vážného. "Řekla jsem si, že to bude románek, že mi je padesát a že už si ho můžu poprvé v životě dovolit. No ale nakonec je z toho vztah," přiznává herečka a zpěvačka.

Dceru Světlana Nálepková vychovávala velice volně. "Byla jsem při její výchově absolutně liberální, sama nesnáším omezování. V dětství jsem prošla drilem, matka byla učitelka, otec despota a neměla jsem moc svobody," vysvětluje.

"V osmnácti jsem se s mámou dokonce porvala a odešla z domu, protože mě pořád v něčem omezovala. Když mi pak napsala, vrátila jsem se, pak už jsem si mohla dělat, co jsem chtěla, ale musela jsem si to násilně vydobýt. Od té doby nenávidím veškerá omezování, proto jsem Pepině nechala volnost," říká herečka.

Určité mantinely její dítě dostalo, ale nebylo třeba je vymezovat násilím. "Ona té volnosti nikdy nezneužila. Je možné, že u jiného dítěte bych s touto metodou tvrdě narazila, ale u ní to vyšlo," popisuje své výchovné metody Světlana Nálepková. "Pepina to má v hlavně srovnané, je citlivá, ale ne tolik, jako jsem já, což je pro život lepší. Díky tomu se vyhne různým karambolům a bolestivému trápení."