Nejsem lesbička. Ale měla jsem ženu

"Samozřejmě že jsem vždycky byla na chlapy. Lesbičky jsem dokonce vnímala jako takové chudinky, které nevědí, o co přicházejí. Pak se ale stalo něco naprosto nepochopitelného. Šíleně mě začala přitahovat jedna žena," líčí pětatřicetiletá novinářka Daniela z Prahy.

V té době měla přítele, se kterým už několik let relativně spokojeně žila ve společném bytě. Na nevěru s jiným mužem, natož se ženou, ani nepomyslela. "Asi před třemi lety jsem dělala rozhovor s jednou moderátorkou z rádia. Měla dlouhé rezavé vlasy, krásné rty, oči, nádherná prsa. Vůbec jsem nechápala, co se děje. Hleděla jsem na ni jako ve vytržení. Myslím, že okamžitě poznala, jak moc se mi líbí," vypráví Daniela.

Rozhovor dělaly v jednom útulném, nenápadném baru. Káply si do noty. Prokecaly spolu několik hodin. "Kdyby jen prokecaly. Došlo i na líbání a mazlení. Bylo to úplně přirozené," vzpomíná si novinářka.

Pomatení smyslů

Daniela se se ženou pak ještě několikrát setkala a skončily v posteli. Od té doby podobnou zkušenost neměla.

"Dokonce si jiných žen nijak zvlášť nevšímám a nezkoumám, která se mi líbí. Myslím, že šlo jen o ojedinělou epizodu, náhlé pomatení smyslů, se kterým neměl zdravý rozum nic společného. Ta žena byla okouzlující, přitahovala mě jako magnet. Ve vztahu s ní jsem ale neviděla žádnou perspektivu. Vždyť jsem měla přítele a také okruh známých, kteří by jen stěží pochopili, že mám vedle sebe najednou nějakou ženu," přemítala Daniela.

Ani na okamžik ji prý nenapadlo, že by mohla být lesbičkou. "To spíše bisexuálkou, ale myslím, že ani to ne. Jak říkám, byl to výjimečný úlet a teď jsem zase řádnou středostavovskou heterosexuálkou," uzavírá.

Šest procent mužů a čtyři procenta žen

Podle některých průzkumů může mít erotickou zkušenost se stejným pohlavím každý pátý člověk. "V odborné literatuře lze najít nejrůznější údaje, získané z různě validních průzkumů, které homosexuální zkušenosti nacházejí až u dvaceti procent mužů a žen," píše ve své knize Sexuologie (nejen) pro lékaře uznávaný český sexuolog Jaroslav Zvěřina.

V českém národním průzkumu, který se uskutečnil před deseti lety, se k homosexuální zkušenosti přiznala čtyři procenta žen a šest procent mužů. Přesněji, lidé odpovídali na otázku, zda měli alespoň jednou v životě sex s osobou stejného pohlaví. Nejednalo se tedy jen o lidi s vyhraněnou homosexuální orientací.

"Ve stejném průzkumu se jako homosexuální identifikovala tři procenta žen a dvě procenta mužů," uvádí Zvěřina.

Jsem bisexuální?

Odborníci odlišují mezi homosexuálním chováním a homosexualitou jako vrozenou sexuální orientací. "Ne každé homosexuální chování je motivováno odlišnou sexuální orientací," vysvětluje Zvěřina.

Dobře je to vidět třeba ve věznicích, kdy heterosexuální muži kvůli absenci žen svolují ke stykům s ostatními vězni. To je ale extrémní případ. Ojedinělou homosexuální zkušenost může prožít téměř každý. I ten, kdo gaye a lesbičky odsuzuje.

Mnoho těch, kteří mají sex s osobou stejného pohlaví, si myslí, že zřejmě budou bisexuálové. Podle Jaroslava Zvěřiny se ale jen o zlomku lidí dá říct, že jsou skutečně bisexuální. Většina se tak jen chová.

Léto s kamarádem

Ženy se ke svým sexuálním dobrodružstvím s jinými ženami přiznávají docela dobrovolně. Společnost to snáze akceptuje. Muži jsou mnohem tajemnější. Děsí se, že by jejich homosexuální zkušenosti mohly vyjít najevo.

"Ani já o tom na potkání nikomu nevyprávím. Mojí nejhorší noční můrou je, že se to dozví manželka," píše Petr z východních Čech. Svůj stručný příběh zveřejnil na internetu. Rozpovídat se podrobněji nejdříve nechtěl. Svolil jen pod podmínkou změny jména.

"Jako správný heterosexuální chlap se ve společnosti tvářím, že homosexualitu nechápu a je mi tak trochu i odporná. Kdyby tak lidé věděli," obává se.

Stalo se to na společné dovolené s rodinou svého dlouholetého kamaráda. Každý rok spolu jezdí pod stan do jižních Čech. Spolu s manželkami a dětmi.

"Chtěli jsme jim připravit zážitek a tak jsme se s kamarádem vydali připravit trasu na šipkovanou. Když jsme byli z dohledu civilizace, najednou se na mě přítel obrátil a vyřknul, že mě dlouho miluje a už to nevydrží. Začal mě objímat a já se kupodivu vůbec nebránil. Dovedete si představit, co následovalo," popisuje Petr.

Jsem rád, že se to stalo

"Asi to bude znít divně, ale představa intimností s mužem mě nikdy nelákala, diplomaticky řečeno. Bylo to asi výchovou. Od malinka jsem samozřejmě všude slyšel, jak je to odporné a zavrženíhodné. Dva chlapi spolu, fuj. Mně se to ale kupodivu líbilo. Nedovedu říct, zda proto, že to byla zakázaná věc, nebo proto, že každý člověk je podle mě tak trochu homosexuál. Někdo na to přijde, někdo ne," myslí si.

S kamarádem se přestal stýkat. Hlavně z obavy před prozrazením. "Často ale na to myslím. Kamarád mi pak volal, chtěl, abychom byli spolu. Zatím se mu úspěšné vyhýbám," říká muž.

Také on považuje intimní chvilky s osobou stejného pohlaví za něco, co se už pravděpodobně nebude nikdy opakovat. "Jsem ale rád, že se to stalo. Nestydím se, nehnusí se mi to. Objevil jsem v sobě něco, co bych jinak asi neobjevil."