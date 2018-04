Nejoriginálnější dárek: pistole na gumičky, vtipná trička a minicimbál

"Dárek jsem dostal od své kolegyně z práce, Heleny Měkotové," napsal nám autor vítězné fotografie. "Tato dřevěná fungující pistole na gumičky mi připadá jako velmi zajímavý a originální dárek v dnešní elektronické době. Hned o Štědrém večeru jsem s ní sestřeloval plamínek na svíčce."

Na druhé místo čtenáři a čtenářky pasovali originální dětské triko a body s nápisy Maminka ve stylu Metallica a Pořád bydlím s matkou. "Ježíškem u tohoto konkrétního dárku byla moje sestra Petra Bernatová," svěřila se autorka fotky a máma obou modelů Kateřina Šmatláková.

"Dárek mi udělal obrovskou radost hlavně z toho důvodu, že světle modrých, zelinkavých a jinak pastelových oblečků plných medvídků, kašpárků nebo myšiček na malé děti mám takříkajíc už plné skříně i zuby. Konečně mohu kluky obléknout do něčeho vtipného a originálního. A to nemluvím o tom, jaký obdiv kluci sklízí, kdekoliv se v tričkách objeví."

Třetí stupínek patří fotografii Evy Šafářové, která dostala pod stromeček ručně vyrobenou zmenšeninu cimbálu, kterou jí věnoval její přítel Vladimír Beránek. "Jedná se o dokonalou zmenšeninu cimbálu se všemi detaily," vysvětluje Eva, proč je podle ní tento dárek originální. "Má o to vyšší hodnotu, protože je dělaný ručně, pro mě je tento dárek originální, protože čtyři roky hraji na cimbál a pod stromeček jsem si cimbál přála."

V první desítce se také objevily vlastnoruční výrobky od dětí: ovečka Shaun a Homer Simpson, dvě brambory s kouskem toaleťáku pro rodiče, kteří nedávají synovi kapesné, zlaté prasátko od kamarádky, autíčko z cigaret a lahve alkoholu, zipová taška nebo (smutné) NIC pro tatínka, kterému Ježíšek nadělil to, co pořád říká, že by chtěl dostat...

Autor vítězné fotografie vyhrává dvě vstupenky na módní přehlídku luxusního spodního prádla Top Secret v pražském hotelu Hilton 31. ledna 2011. Další dva příspěvky v pořadí budou oceněny dárkovými předměty s logem OnaDnes.cz.