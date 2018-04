Nejoblíbenějším dárkem ve Francii budou asi koloběžky

Koloběžka, prostředek pro dopravu po městě, bude letos ve Francii jedním z nejlépe prodávaných druhů zboží. Obchodníci očekávají, že do vánočních svátků prodají ještě několik desítek tisíc kusů. Podle společnosti Templar, která patří k hlavním importérům koloběžek, jich bylo od března do země dovezeno půl milionu. Anne Vallierová, která v této společnosti odpovídá za marketing tvrdí, že se velká čáśt z nich prodá do Vánoc.