Nejoblíbenější recepty z pokladnice české vánoční kuchyně

Plněné ořechy

* 120 g strouhaných loupaných mandlí

* 80 g moučkového cukru

* 180 g polohrubé mouky

* 140 g másla (případně hery)

Nádivka:

* 100 g másla

* 80 g moučkového cukru

* 100 g hořké čokolády

* dle chuti rum

1. Z mouky, másla, cukru a strouhaných mandlí zpracujeme těsto a necháme v chladu odležet do druhého dne.

2. Nádivku připravíme tak, že utřeme máslo s cukrem, přidáme strouhanou čokoládu a podle chuti rum.

3. Z těsta vytvoříme váleček o průměru 2 cm, nakrájíme na pravidelné díly a vtlačujeme těsto do tukem vymazaných a moukou vysypaných formiček. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 15 minut. Ještě za tepla vyklepneme, necháme vychladnout a naplníme nádivkou. Rozležení 14 až 21 dnů.

Vanilkové rohlíčky

* 280 g hladké mouky

* 200 g másla (případně hery)

* 100 g moučkového cukru

* 120 g nastrouhaných vlašských ořechů

* 1 vanilkový cukr a moučkový cukr na obalení rohlíčků

1. Do hladké mouky dáme změklé máslo, moučkový cukr a vanilkový cukr. Nakonec přidáme nastrouhané ořechy. Zpracujeme těsto a necháme odležet (do druhého dne) v chladu.

2. Z těsta vytvoříme váleček o průměru 2 cm a nakrájíme kolmo na pravidelné díly. Z nich pak rukou vytvarujeme rohlíčky a naskládáme je na pečicím papírem vyložený plech. Pečeme v mírně vyhřáté troubě na 150 °C do růžova 10 až 15 minut. Ještě teplé rohlíčky obalíme v moučkovém cukru. Rozležení alespoň 14 dní.

Včelí úly

* 50 g másla

* 50 g moučkového cukru

* 20 g kakaa

* 160 g dětských piškotů

* 1 polévkovou lžíci svařeného mléka

* 1 polévková lžíce rumu nebo vaječného koňaku

* na vysypání formiček moučkový cukr a celé piškoty na podstavu

Krém:

* 150 g másla

* 150 g moučkového cukru

* dle chuti rum nebo vaječný koňak

1. V misce utřeme máslo s cukrem a lehce vyšleháme s rumem, případně vaječným koňakem a kakaem. Přidáme nastrouhané piškoty a promícháme se směsí. Podle hustoty těsto zvlhčíme svařeným mlékem a necháme odpočinout v chladu.

2. Na krém utřeme změklé máslo s cukrem a přidáme dle chuti a hustoty rum nebo vaječný koňak.

3. Formičku na vosí úly vysypeme moučkovým cukrem. Vtlačíme do ní část piškotového těsta, vytvoříme důlek (např. koncem vařečky) a naplníme krémem. Úl vyklepneme na piškot. Uložíme do chladu. Rozležení 2 až 3 dny.

Linecká kolečka

* 210 g hladké mouky

* 140 g másla (případně hery)

* 70 g moučkového cukru

* 2 žloutky

* 1 vanilkový cukr

* kůra z 1 citronu

* rybízová marmeláda

1. Do změklého másla dáme cukr, žloutky, citronovou kůru a vanilkový cukr. Vše dobře promícháme, přidáme mouku a vypracujeme v hladké těsto. Linecké těsto necháme uležet v chladu do druhého dne.

2. Těsto vyválíme na 2 mm silný plát. Tvořítkem vykrajujeme kolečka, do poloviny koleček vykrojíme uprostřed malé kolečko. Pečeme v předehřáté troubě na 150 °C asi 15 minut. Vychladlá kolečka slepujeme k sobě rybízovou marmeládou a sypeme moučkovým cukrem. Rozležení 14 až 21 dnů.

Zázvorky

* 280 g moučkového cukru

* 280 g polohrubé mouky

* 2 celá vejce

* 2 žloutky

* 2 polévkové lžíce mletého zázvoru

* šťáva z 1/2 citronu

* špetka prášku do pečiva

1. Vejce, žloutky a cukr šleháme ve vodní lázni do hladké hmoty. Vyjmeme z lázně, přidáme zázvor, citronovou šťávu, prášek do pečiva a dále šleháme až do vychladnutí. Základ smícháme na vále s moukou a vytvoříme tak tuhé těsto.

2. Těsto vyválíme na 1 mm a vykrajujeme sušenkové tvary. Pečeme na pečicím papírem vyloženém plechu v mírně vyhřáté troubě na 150 °C do žluta asi 15 minut. Rozležení 14 až 21 dnů.

Kokosky

* 5 bílků

* 300 g cukru krystal

* 200 g strouhaného kokosu

* kůra z 1 citronu

* tuk na vymazání plechu

1. Z bílků a 150 g cukru vyšleháme tuhý sníh, zbytek cukru lehce vmícháme. Nádobu se sněhem postavíme do vodní lázně a dále šleháme, až je sníh lesklý. Vyjmeme z lázně, za občasného prošlehání necháme prochladnout a vmícháme kokosovou moučku.

2. Lžičkou na pečicím papírem vyložený plech klademe malé hromádky. Plech vložíme do mírně vyhřáté trouby na 100 °C a zcela zvolna sušíme asi 1 hodinu. Rozležení 14 dnů.

Pracny

* 300 g hladké mouky

* 200 g tuku (hera nebo ztužený tuk)

* 250 g moučkového cukru

* 130 g nastrouhaných vlašských ořechů

* 1 roztlučený hřebíček (případně badyán)

* 1 celé vejce

* dle chuti skořice a kakao

* trocha tuku na vymazání formiček

1. Hladkou mouku promícháme s cukrem, skořicí, mletým hřebíčkem, nastrouhanými ořechy, vejcem a máslem a dle chuti přidáme kakao. Zpracujeme těsto a necháme ztuhnout v chladu do druhého dne.

2. Na pomoučeném vále vytvoříme z těsta váleček, který překrájíme na pravidelné dílky. Do slabě tukem vymaštěných formiček vtlačujeme díly těsta. Pečeme zvolna v mírně vyhřáté troubě na 170 °C do růžova asi 15 minut. Ještě za tepla vyklepneme a pocukrujeme. Rozležení 14 až 21 dnů.

Cukroví z lineckého těsta Základní linecké těsto

* 210 g hladké mouky

* 170 g másla (příp. hery)

* 70 g moučkového cukru

* 1 vanilkový cukr

* 2 žloutky

* kůra z 1 citronu

Do změklého másla dáme cukr, žloutky, citronovou kůru a vanilkový cukr. Vše dobře promícháme, přidáme mouku a vypracujeme v hladké těsto a necháme uležet v chladu do druhého dne. Z těsta vyválíme plát silný 3 mm a vykrajujeme libovolné tvary. Cukroví z lineckého těsta pečeme v předem vyhřáté troubě na 150 °C asi 15 minut. Rozležení 14 až 21 dnů.

Kytičky

* základní linecké těsto

Zdobení:

* 1 bílek

* nastrouhané vlašské ořechy nebo mandle

* třešňová marmeláda, kandovaná třešeň

Z lineckého těsta vykrájíme kytičky. Do poloviny z nich vykrojíme uprostřed malé kolečko a potřeme rozšlehaným bílkem, posypeme nastrouhanými ořechy nebo mandlemi. Po upečení by měly kytičky zůstat světlé. Po vychladnutí je slepujeme marmeládou a doprostřed usadíme kandovanou třešeň.

Motýlci

* základní linecké těsto

Zdobení:

* citronová a čokoládová poleva

* lentilky

* kandované ovoce

Z lineckého těsta vykrájíme motýlky. Dáme upéct a po vychladnutí je můžeme ozdobit bílkovou polevou a tělo namalovat čokoládovou polevou. Pro zvýraznění pavího očka lze použít lentilky nebo kandované ovoce.

Střapáci

* základní linecké těsto

* 200 g mletého kokosu

* 3 polévkové lžíce kakaa

Krém:

* 120 g másla

* 80 g moučkového cukru

* 80 g strouhaných oříšků nebo kokosu

* 1 polévková lžíce kakaa

* 1 vejce

* rum dle chuti

* čokoládová poleva

Linecké těsto smícháme s kokosem a kakaem. Vyválíme plát, vykrájíme kolečka a dáme je upéct. Po vychladnutí slepujeme kolečka krémem. Utřeme máslo s cukrem, přidáme oříšky nebo kokos, kakao, vejce a dochutíme rumem. Na zdobení můžeme použít čokoládovou polevu a sypeme strouhaným kokosem nebo ořechy.

Vánoční hvězdičky

* základní linecké těsto

Zdobení:

* 20 g strouhaných lískových oříšků

* rybízová marmeláda

Z lineckého těsta vykrájíme hvězdičky. Dáme upéct a vychladlé slepujeme marmeládou. Potíráme oslazenou vodou a zdobíme strouhanými lískovými oříšky.

Čokoládové kapky

* základní linecké těsto

* 20 g kakaa

Zdobení:

* višňová marmeláda

* čokoládová poleva

* čokoládová rýže

Do těsta přidáme kakao, vykrájíme kapky, upečeme a necháme vychladnout. Slepíme višňovou marmeládou a ozdobíme čokoládovou polevou a čokoládovou rýží.

Dortíčky s krémem

* základní linecké těsto

* 20 g kakaa

Krém:

* 130 g másla

* 50 g moučkového cukru

* 100 g strouhaných loupaných mandlí

* rum dle chuti

Do těsta přidáme kakao, vyválíme a vykrajujeme kolečka. Upečená kolečka necháme vychladnout. Na krém utřeme máslo s cukrem do pěny, přimícháme mandle a rum podle chuti. Slepujeme krémem a mandli na ozdobu přilepíme čok. polevou.

Vánoční stromečky

* základní linecké těsto

Zdobení:

* čokoládová poleva

* půlky jader vlašských ořechů

Formičkou vykrajujeme z těsta stromečky a dáme upéct. Vychladlé vánoční stromečky polijeme čokoládovou polevou a zdobíme půlkou jádra vlašského ořechu.

Hříbečky

* základní linecké těsto

* 2 balení datlí

Zdobení:

* čokoládová poleva

Z těsta vykrajujeme větší kolečka a zabalíme do nich vypeckované sušené datle. Dáme upéct a po vychladnutí namáčíme polovinu hříbečků do čokoládové polevy.

Košíčky

* základní linecké těsto

Krém:

* 250 g másla

* 120 g moučkového cukru

* 2 žloutky

* 2 polévkové lžíce kakaa

* 2 kávové lžičky nescafé

* vaječný koňak dle chuti

Formičku na košíček vymažeme a vysypeme moukou. Vtlačujeme linecké těsto a upečeme. Za tepla vyklepneme a necháme vychladnout. Košíčky plníme krémem utřeným z másla, cukru, žloutků, kakaa, kávy a vaječného koňaku. Zdobíme kandovaným ovocem nebo čokoládovou polevou.

Kačenky

* základní linecké těsto

* citronová poleva

* kandované třešně

Krém:

* 150 g másla

* 100 g moučkového cukru

* 1 žloutek

* 2 polévkové lžíce kakaa nebo nastrouhané čokolády

Z lineckého těsta vykrajujeme tři velikosti koleček. Upečeme je a po vychladnutí slepujeme třešňovou marmeládou a krémovou náplní. Krém vytvoříme z utřeného másla s cukrem, přidáme žloutek a kakao nebo strouhanou čokoládu. Horní část koleček ozdobíme citronovou polevou a kandovanou třešní.

Se správnou polevou půjde zdobení snadno

BÍLKOVÁ

* 1 bílek

* 100 g moučkového cukru

* 1 polévková lžíce citronové šťávy

Bílek dáme do misky, přidáme moučkový cukr a citronovou šťávu a třeme tak dlouho, až je poleva lesklá a hustá. Je-li poleva stále řídká, přidáme více cukru, v opačném případě přidáme citronovou šťávu.

CITRONOVÁ

* 100 g moučkového cukru

* 1 polévková lžíce horké vody

* 2 lžíce citronové šťávy

Moučkový cukr dáme do misky, polijeme horkou vodou, přidáme citronovou šťávu a třeme, až je poleva hladká, lesklá a houstne. V případě, že je stále řídká, přidáme ještě trochu cukru.

RUMOVÁ

* 100 g moučkového cukru

* 1 polévková lžíce horké vody

* 2 polévkové lžíce rumu

Moučkový cukr smícháme s horkou vodou a přidáme rum. Polevu třeme tak dlouho, dokud není hladká, lesklá a hustá. Je-li řídká, přidáme cukr.

ŽLOUTKOVÁ

* 2 žloutky

* 100 g moučkového cukru

V misce smícháme žloutky s cukrem a třeme, dokud nezhoustne a neleskne se. Pro zvýraznění chuti můžeme přidat polévkovou lžíci citronové šťávy a cukr.

ČOKOLÁDOVÁ

* 80 g ztuženého tuku

* 80 g moučkového cukru

* 20 g kakaa

* 1 polévková lžíce škrobové moučky

* 1 polévková lžíce vody

Do menšího hrnce dáme tuk a necháme jej rozpustit. Přidáme moučkový cukr s kakaem a škrobovou moučku rozmíchanou ve vodě. Hrnec vložíme do vodní lázně a mícháme, až je poleva hladká, spojená a hustá. Ihned použijeme.