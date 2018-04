Nejoblíbenější koledou je Tichá noc

O Češích a Češkách se občas s nadsázkou říká, že jsou, co se písní týče, mistři jedné sloky. Většina z nás zná celou řadu písniček, ale slova dá dohromady horkotěžko u první sloky a refrénu. A u koled je tomu stejně. Stačí absolvovat jednu předvánoční akci, kde vás vyzvou k hromadnému zpěvu, a uslyšíte to. Zatímco u refrénu všichni halasejí z plna hrdla, od druhé sloky dál nenápadně kuckají, domýšlejí rýmy, případně zní hmhmhm nebo tadadý. Pokud je to i váš případ, je pro vás adventní čas ideální pro nácvik populární lednové disciplíny: předsevzetí. Zkuste se naučit aspoň tři koledy úplně celé. Zlepšíte si paměť, oslníte ve společnosti a u stromku budete za hvězdu večera.

Celosvětově nejoblíbenější vánoční písní vůbec je Tichá noc, svatá noc. Vzhledem k tomu, že se k jejímu vzniku váže i hezká legenda, můžete své blízké potěšit i dojemnou historkou navíc. Tuto vánoční hitovku napsali v roce 1818 v solnohradské vesničce Oberndorf dva Rakušané. Zdejší pomocný kněz Josef Mohr sepsal báseň a poprosil místního varhaníka Franze Xavera Grubera, aby k ní na půlnoční mši složil melodii. Údajně celý nápad vznikl proto, že v kostele byly právě rozbité varhany a oni pro duše svých oveček potřebovali nějakou hezkou jímavou hudební alternativu. Takže poprvé Stille Nacht, heilige Nacht zazněla pouze v doprovodu kytary. Od té doby prorazila do celého světa, dnes se zpívá ve více než 300 jazycích.

České koledy už většinou neplní původní účel, tedy elegantní vymáhání výslužky. Dnes už je pro nás koleda slovem vyjadřujícím hlavně právě vánoční píseň, v níž většinou oslavujeme narození Krista.

Mezi těmi našimi lidovými patří k nejznámějším koledy Půjdem spolu do Betléma, Jak jsi krásné neviňátko, Nesem vám noviny nebo My tři králové jdeme k vám. Nejstarší u nás obecně zpívanou vánoční písní je ale Narodil se Kristus Pán. Nicméně ta překvapivě nemá lidový původ. Vznikla z latinské duchovní písně Ave hierarchie coelestis, známé už od 13. století. Někdy později pak k ní kdosi neznámý složil český text a dodnes patří k vrcholům skoro každého vánočního koncertu.

Na Vánoce si už dávno nezpíváme jen tradiční koledy, ale i modernější vánoční písničky. Určitě si vybavíte Jingle Bells, ze kterých české Rolničky udělal Vladimír Dvořák, českou "odrhovačku" Vánoce, vánoce přicházejí nebo Lennonovu Happy Xmas.

Pokud se do Štědrého dne nezvládnete naučit aspoň jednu celou koledu, ochraptíte nebo se vám prostě nebude chtít zpívat, pusťte si CD. Kromě klasických koled klidně sáhněte třeba i po oblíbené pastorální České mši vánoční Jana Jakuba Ryby. A pak už si jen užívejte tiché noci, svaté noci.