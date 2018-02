Nejmladší hvězdy módy. Chodí na základku, ale vládnou Instagramu

Ivan Zinko nedávno oslavil desáté narozeniny, má rád basketbal a skejtování s kamarády. Docela obyčejný kluk. Až na to, že má na Instagramu přes 40 tisíc followerů a média ho označují za jednoho z nejlépe oblékaných návštěvníků posledních týdnů módy.



Syn ukrajinské módní designérky Nataši Zinko, která působí v Londýně a svoje kousky prodává v luxusních obchodních domech i e-shopech, má k módě blízko odmalička. Má taky přístup ke speciálním kouskům a limitovaným kolekcím značek, co jsou aktuálně cool – Vetements, Balenciaga, Off-White, Supreme.

Mámin odkaz je určitě důležitý, ale oba upřesňují, že outfity si dává dohromady sám. Momentálně v nich figurují hlavně oversized trička, barevné tepláky, šátek ovázaný kolem hlavy, ledvinky a sluneční brýle všech myslitelných barev a tvarů. Kluk ze základky, který platí za influencera a inspiruje i řadu dospělých kolegů, málokdy ukazuje tvář.

Vlastní kolekce i rapové album

Po boku Nataši, která má sama charakteristický styl a k tomu bohatou rezavou hřívu, je nepřehlédnutelný. Společně vyrážejí nejen na týdny módy, kde mají často rezervované místo hned v první řadě; taky spolu pracují. Desetiletý Ivan se spolu s ní podílí na navrhování dětské kolekce, kterou nazvali DUO a kterou exkluzivně prodává londýnský Harrods.



„Nikdy jsem se ho neptala, zda chce navrhnout vlastní kolekci. Přišel za mnou sám a zeptal se, jestli by to šlo. Od té doby mi pořád dokazuje, že to tehdy myslel vážně,“ vysvětlila Nataša Zinko magazínu Al Ostoura. Skloubit školu a rozjíždějící se kariéru není legrace, ale Ivan to prý vyvažuje nadšením. Jen tak mimochodem také točí videa na YouTube a nahrává rapovou desku s producentem Scottem Storchem, který je podle jeho slov „zárukou, že to bude něco“.

Můj syn, módní princ

Když zrovna Ivan na některé přehlídce chybí, dost možná je nejmladším členem publika Abe Chabon. Čtrnáctiletý syn uznávaného amerického spisovatele Michaela Chabona skejtování a rapování tolik nedá, zato módu odjakživa považuje za svou největší vášeň.

Stejně jako Ivan Zinko má slabost zejména pro neotřelé, mladistvé značky. Ty už dnes cílí z velké části i na jejich generaci: doslova děti, které už teď skrze rodiče tvoří velkou nákupní sílu, podílejí se na vývoji a šíření trendů a už za pár let je sami budou tvořit. Tohle už není generace Z, řeč je o influencerech, kteří se narodili kolem roku 2005 i později.

Michael Chabon si se synem udělal výlet na pařížský týden módy, zařídil mu vstup na celých čtrnáct přehlídek. Ne proto, že by si na módu sám potrpěl; přední kalifornský intelektuál chtěl pochopit, co jeho náctiletého potomka na tomhle světě tak láká. Text „Můj syn, módní princ“, který o tom napsal pro magazín GQ, měl ohromný úspěch.

Michael Chabon mezi řádky přiznává vědomí, že jeho syn pochází z privilegovaných poměrů – ne každý by si mohl dovolit kousky, které nosí, ne každý má šanci se dostat na týden módy.



Dodává ale, že malý Abe takhle nepřemýšlí. „Je to prostě kluk, co miluje oblečení. Rád o něm mluví, kouká se na něj, rád ho nosí, a pokud jde o pánskou módu, zvlášť o tu hip streetwearovou, sakra se v něm vyzná.“

Máma stylistka, táta majitel butiku

Rodiče většiny malých influencerů si ke svým potomkům hledají cestu méně složitě – obvykle totiž sami pracují v módním průmyslu. Tak třeba rodiče sedmileté Japonky Coco, která svým unikátním vkusem nadchla svět a na Instagramu ji sleduje půl milionu lidí, jsou majiteli známého tokijského vintage butiku Funktique.

♥️♥️♥️ Příspěvek sdílený COCO (@coco_pinkprincess), Led 21, 2018 v 5:13 PST

Desetiletý Alonso Mateo, který už v módě „působí“ přes pět let, je synem losangeleské stylistky Luisy Fernandy Espinosy. Dana, maminka malých a stylových sourozenců Stelly a Blaise, se naopak do módního průmyslu dostala až jako jejich manažerka poté, co je na ulici nascoutovala modelingová agentura.



Podobných rodinek je celá řada, v některých případech se možná jedná spíš o iniciativu dospělých než dětí. Každopádně právě díky malým influencerům už teď tušíme, kam se bude móda v budoucnu ubírat. A čerpat každodenní inspiraci od nich může doslova kdokoli.