Nejmladší a nejstarší finalistku proměny dělí více než čtyřicet let

Módní událost roku Prague Fashion Weekend se blíží. My už díky vám, čtenářkám a čtenářům, známe deset žen a dívek, které během módního víkendu proměníme.

Finalistky jste vybírali zde

Našim budoucím modelkám jsme poslali několik otázek a vy si teď můžete přečíst, co o sobě napsaly. Vizitky prvních dvou si můžete prohlédnout zde.

Kristina Kašparová, 17 let, Praha

Studentka gymnázia, svobodná

Jaká byla vaše motivace přihlásit se do soutěže?

Miluju módu, a to je, myslím, dostatečná odpověď.

Máte i sebemenší zkušenost s modelingem či fotomodelingem?

Nikdy jsem se ani nepokoušela zúčastnit se nečeho takového. Zkušenosti nemám, proto jsem tady.

Jaký styl oblékání preferujete?

Nemám ráda stereotyp. Miluju barvy a retro. Potrpím si především na šaty, sukně do pasu. Často se snažím doplnit svůj outfit něčím nezvyklým. Někdy je to ale těžké, když po vás lidé na ulici házejí opovrhující pohledy jen kvůli tomu, že máte ve vlasech mašli nebo květinu.

Jaký je váš nejoblíbenější kousek oblečení?

Nejraději ze všeho nosím šaty. K mým nejoblíbenějším patří jedny retro, krémové barvy z H&M ulovené ve slevách za 150 Kč!

Máte nějaký módní vzor?

Marc Jacobs.

Jakou barvu oblečení nejraději nosíte?

Oblíbené barvy se mi často střídají, ale momentálně rozhodně vede pudrová.

Umíte chodit/chodíte na podpatcích?

Vůbec ne, měřím 182 cm, což je často mnohem víc než výška mých přátel, takže si na podpatky prostě netroufnu.

Co nebo kdo vás zaručeně rozesměje?

Rozesmát mě není žádný problém. Směju se většinu času. Zaručeně funguje, když si někdo ze sebe dokáže udělat legraci, to mám ráda.

Oblíbené jídlo, hudba, umělec...

Oblíbené jídlo? Prostě jídlo. Miluju jídlo! Dokážu sníst skoro všechno a mám pořád hlad :) Stejně jako miluju jídlo, miluju i hudbu. Dokážu poslouchat téměř všechno. Od Nohavici přes U2 po Prodigy.

Jak byste sama sebe charakterizovala v několika málo větách?

Vysoká, věčně prahnoucí po jídle, milující lidi, zábavu, módu. Přátelská, hodně upovídaná (dobře, někdy až moc upovídaná), smějící se.

Helena Ondryášová, 59 let, Praha

Bankovní účetní specialistka, nezadaná

Jaká byla vaše motivace přihlásit se do soutěže?

Byl to nápad mé sestry, která mě přihlásila už na jaře do akce „Móda se čtenářkou Ona Dnes“. Sama bych na to neměla odvahu. Nejdříve jsem měla obavu, abych focení zvládla, ale pak jsem se do toho tak vžila, že to nakonec šlo samo a velmi jsem si to užívala. A tak jsem si řekla, že by nebylo od věci něco takového si zopakovat. V mém věku je to asi neobvyklé. Chci povzbudit ženy, aby nerezignovaly a staraly se o sebe. Zas tolik práce to nedá a ty mladé, které ve 35 letech říkají, že jsou už staré, bych potěšila tím, že jsou to mladé holky a v necelých šedesáti se to ještě dá. Kamarád mi říká: „Modelky končí ve třiceti a ty začínáš v šedesáti.“ Mám z toho legraci a baví mě to.

Jaký styl oblékání preferujete?

Elegantní, ale ne usedlý do práce. Na volný čas sportovní.

Jaký je váš nejoblíbenější kousek oblečení?

Oblíbených kousků mám více. Černou rozšířenou sukni ze Zary s délkou ke kolenům a pásek. Na zimu mám kabát od Elisy Fend, který už nosím kupodivu druhou sezonu a nerada se s ním někdy budu loučit. Je černý, vypasovaný, z lehčené vlny. Má velký nabíraný límec, délku ke kolenům a dole také nabíraný. Přitom jeho koupě byla opravdu náhodná. Na jaře jsem tam uviděla podobně šitý jarní. Mám ho taky.

Máte nějaký módní vzor?

Módní vzory ani nemám. Když tu však byla Michelle Obamová, líbily se mi na ní baleríny. Nízké podpatky většinou nenosím, ale druhý den jsem šla a koupila jsem krásné černé, lesklé, pohodlné na chůzi. Dopadlo to ale tak, že když jsem v nich poprvé vyrazila, uklouzla jsem v metru a rozbila si koleno.

Jakou barvu oblečení nejraději nosíte?

Mám ráda bílou, černou, žlutou, fialovou. Vlastně záleží na druhu oblečení. Nemusím červenou.

Umíte chodit/chodíte na podpatcích?

Na podpatcích umím chodit i běhat. Nosím je stále, většinou asi tak deseticentimetrové.

Co nebo kdo vás zaručeně rozesměje?

Mám ráda vtipné hlášky a také to, když někdo bleskurychle okomentuje vtipně nějakou situaci.

Oblíbené jídlo, hudba, umělec...

Bramborový salát s kuřecím řízkem. Domácí koláče s ovocem, štrúdl. Z herců Michal Dlouhý, Sharon Stone a Kate Winslet. Z hudby Michael Jackson, skupina Linkin Park, ale i vážná (Beethoven, Mozart).

Jak byste sama sebe charakterizovala v několika málo větách?

Znamení Kozoroh mnoho napoví. Mám ráda sport, hlavně běžky v zimě, plavání. Považuji se za houževnatou a vytrvalou. Nad věcmi hodně přemýšlím a hloubám. Bývám netrpělivá, včera bylo pozdě. Jsem detailista a dá se říct puntičkář. Ne však pořád. Mám ráda humor, může být i černý, ten ráda používám vůči své osobě. Někdy mě ovšem přepadne melancholie, a to přemýšlím, až vymyslím trakař.