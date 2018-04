Nejluxusnější šperky světa. Seznamte se s vysokou „šperkařinou“

Vzácné kovy a unikátní drahokamy již samy o sobě vzbuzují spoustu emocí a vášní, a co teprve, když projdou rukama mistrů šperkařů. Ti z nich vytvoří dechberoucí šperky, unikátní kousky, dokonale vypracované do sebemenšího detailu, jedinečné originály, do nichž vtisknou celé své umění a talent.

Klenoty s přívlastkem haute joaillerie (vysoká "šperkařina", pozn. red.) najdete u módních značek jako je Chanel a Dior a u těch nejvyhlášenějších klenotníků jako jsou Chopard, Cartier, Van Cleef & Arpels, Boucheron, Chaumet či Jaeger-LeCoultre.

Výroba jednotlivých kousků se čítá na měsíce až celé roky, jen málokterý ateliér si proto haute joaillerie může dovolit vytvářet. Vyžaduje ty nejlepší šperkaře, brusiče, zlatníky a spoustu dalších odborníků, kteří svou specializací vynikají nad ostatními.

Krok za krokem k jedinečnému šperku

Výroba unikátních šperků je stejně fascinující jako samotný výsledek. Vše začíná návrhem mistra klenotníka, poté se překreslí do technického výkresu v životní velikost se všemi, i těmi nejdrobnějšími detaily.

Výkres putuje do dílny, kde z něj vymodelují trojrozměrný model z vosku. Ten slouží jako studie harmonie tvarů a brusů. Až poté přijde na řadu zlatník, který stvoří základ celého šperku ze zlata či platiny. Vedle žlutého a bílého zlata se trendy stále častěji uchylují se zlatu růžovému, které má broskvový nádech a velmi lichotí pokožce.



Hlavní roli u každého šperku hrají pochopitelně použité kameny. Na drahokamy a jejich výběr a nákup se specializují odborníci, kteří pro haute joaillerie vybírají skutečné unikáty a diamanty s maximální čistotou.

Náhrdelník s papoušky z 18karátového zlata s bílými diamanty, akvamaríny a safíry, Chopard

Někdy vzniká nejdříve návrh a poté se dle přání designéra hledají vhodné drahokamy, jindy je postup zcela opačný.

Umělecká ředitelka Chopard Caroline Gruosi-Scheufeleová dodává: "Někdy mohu koupit velmi speciální kámen, který mě silně inspiruje. V tomto případě se kámen stane hvězdou a já vytvořím šperk kolem něho."



Klenotníci se vůbec ženou za unikátními drahokamy, kameny, které mají svou historii, vypráví příběhy lásky a vášně. Pierre Rainero z vyhlášeného klenotnictví Cartier říká: "Mimořádné kameny patří k know-how značky Cartier, a především pak k unikátním šperkům. To, že je drahokam nejvyhledávanější, netkví v jeho znamenitosti či dokonalosti, ale v jeho charakteru a šarmu. Cartier má vlastní proces navrhování, ten začíná kamenem. Drahokam diktuje linie a křivky, které jej obklopují. Nemůžeme navrhnout šperk bez kamenů v ruce."



V haute joaillerie se i ty nejdivočejší sny stávají skutečností a nemusí se vždy jít pouze o klasické šperky. I zde se silně promítá osobnost návrháře a jeho pohledu na svět a krásu žen.

Náhrdelník Bal de Mai z nejnovější kolekce Bal de Roses navržené Victoire de Castellane, Dior Fine Jewellery

Spoustu extravagance najdete například v kolekcích vytvořených elegantní Francouzkou Victorií de Castellane pro Diora.

Některá její díla vypadají jako pouťovou lákadla, jindy vytvořila kolekci Králové a královny, kde se ústředním bodem staly lebky lemované diamanty. Letos v létě představila svou nejnovější kolekci čítající dvanáct unikátních kousků nazvanou Ples růží.



Za každým klenotem haute joaillerie stojí příběh, který je výsledkem splynutí nejrůznějších prvků dohromady. Tato forma umění v sobě odráží řemeslné dovednosti mistrů šperkařů a zlatníků.

Frederic Bocquillon zastupující klenotnický ateliér módního domu Chanel přirovnává šperky k oblečení slovy: "Dnes, stejně jako v haute couture, vybíráme nejvybranější materiály, ale je to především dokonalost řemeslného zpracování a kreativita návrhů, které tvoří ten rozdíl.“

Kouzlo "haute joaillerie" je stále živé. Tyto šperky si své zájemce vždy najdou, bez ohledu na globální ekonomiku.

Hodnota takových šperků neustále stoupá, a jelikož se jedná o skutečně nenapodobitelné výtvory, můžete si být vždy jisti, že se nikdy a nikde nic podobného neobjeví. Haute joaillerie představuje absolutní vrchol šperkařství, která má svá přísná pravidla, stejně jako haute couture v případě módy.