Nejlepší výchovné fígle pro rodiče. Když mlátí s dveřmi, vysaďte je

Zřejmě jde o novodobou vzpouru vůči rodičům. Soudobí puberťáci mají ve velké oblibě obhroublý rap. Jestli vám ho doma synek pouští na plné pecky a vy nevíte, co s tím, zkuste recept jedné americké maminky.

Kupte dva lístky na koncert jeho oblíbené kapely, řekněte mu, že se vám také začala děsně líbit, zatrsejte si před ním v jeho pokoji a poproste ho, ať vás na koncert doprovodí. Dítko se zaručeně zděsí, příšerná muzika se rychle přesune do jeho sluchátek a přestane obtěžovat okolí.

Vyhýbá se snad vaše ratolest domácím pracím? Tak ho vyškolte. Jako sedmačtyřicetiletá matka Eva, která vyzrála na svého třináctiletého syna. Ten měl jediný úkol: každé úterý brzy ráno vynést na chodník před dům popelnici. Když na to opakovaně zapomněl, maminka popeláře odchytila a svěřila se jim se svým výchovným problémem.

Jeden z mužů hned souhlasil a společně se domluvili, že Jonase „vyškolí“. A když za týden popelnice venku opět chyběla, zazvonil a vešel až do Jonasova pokoje. „Kde je moje smetí?“ zařval na kluka a tomu to stačilo. Od té chvíle už nikdy nezapomněl popelnici vytáhnout před dům.

Tenhle trik je jeden ze sta, které sepsali dva američtí novináři Johannes Hayers a Felix Achterwinter do knížky se zvláštním názvem Připoutej se, nebo umře jednorožec. Z publikace je bestseller, který se dočkal překladu do několika jazyků včetně češtiny. Bodejť by ne, který rodič by takový podnětný návod neuvítal?

Tak třeba s tím jednorožcem je to takhle: jedna z citovaných maminek už měla plné zuby opakujících se otázek své malé dcery, proč že se v autě musí vždycky připoutat. Odpovědi o bezpečnosti na holčičku nezabíraly. Tak jí jednou maminka odsekla: „Připoutej se konečně, nebo umře jednorožec!“ A kupodivu... Hláška zabrala!

Mé dítě, když se rozčílí, rádo tříská dveřmi. Nedávno je za sebou syn zabouchl tak, že odletěl kousek omítky. Tak jsem si na rady z té knížky vzpomněla, dveře od pokoje mu prostě vysadila a odnesla do sklepa. Jak to dopadlo?

