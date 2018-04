Nejlepší vánoční perníčky z celé Evropy

tradice perníčků printen Printen, světově proslulé perníčky s pronikavou vůní koření jsou typickým, nejen vánočním, suvenýrem z Cách. Název „Printen“ je odvozený od anglického „to print“ (tisknout). V dávných časech se k výrobě perníčků používaly dřevěné formy, kterými se do pečiva vytlačoval jejich charakteristický tvar. Perníčky bývají posypané mandlemi i ořechy, polévané čokoládou, jsou bílé, žíhané, pečou se po jednotlivých kouscích i velkých plátech. Během cášských vánočních trhů leží na tácku kousky na ochutnání v každém obchodě. TIP: Vydejte se za vůní perníčků na adventní trhy v Cáchách Jedny z nejmalebnějších trhů v Německu se v historickém centru Cách konají od 19. listopadu do 23. prosince. Například z Prahy se tam dostanete pohodlně nejen autem, ale také vlakem, autobusem nebo letadlem. Například nízkonákladová letecká společnost Germanwings létá denně do Kolína nad Rýnem, který je od Cách vzdálen 65 km. Mezi oběma městy funguje rychlé a pohodlné vlakové spojení.