Nejlepší účesy od nejlepších kadeřníků. Vládne ženskost a čisté linie

Své umění každoročně prezentují kadeřníci a koloristé z celé České republiky na pomyslných kadeřnických Oskarech, tedy soutěži Czech and Slovak Hairdressing Awards.

Za rok 2011 si ocenění převezmou mistři nůžek sice až začátkem února 2012, ale už nyní známe nominované. Jsou mezi nimi známá a osvědčená jména, jako je Petra Měchurová, Robert Starý, Misha Čadková či Anna Plačková z Toni&Guy, ale i nováčci, kteří bojují o titul Objev roku.

Že čeští kadeřníci jsou úspěšní i v zahraničí, potvrdila i účast zástupců kadeřnického gigantu Toni&Guy na posledním londýnském týdnu módy. Techniky použité pro účesy na přehlídkách pak značka zařadila i do své kolekce pro rok 2011/2012 s názvem Alignment.

Precizními střihy a nádhernými barvami sice vlasový stylista může ohromovat na přehlídkových molech, ale k úspěchu patří ještě něco navíc. "Technika stříhání a barvení je sice základem, ale pro vybudování spokojené klientely je podstatný postoj a přístup kadeřníka ke svým zákazníkům," uvedl při příležitosti otevření nové pražské pobočky Toni Mascolo, jeden ze zakladatelů sítě kadeřnictví Toni & Guy, která má přes šedesát poboček po celém světě.

Co se však týká přehlídky tvorby našich nejlepších kadeřníků, slova jsou zcela zbytečná. Podívejte se do galerie a prohlédněte si kolekce, z nichž některé sice nejsou pro každodenní nošení, ovšem preciznost, kterou pak kadeřník zakomponuje do své běžné tvorby, jim rozhodně nechybí.