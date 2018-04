Nejlepší triky od odborníků pro krásné a zdravé nehty

Než začnete zachraňovat nehty, pořádně je vyčistěte. Zapomeňte na agresivní drhnutí kartáčem nebo kovový pilník. Pomáhejte nehtům jemně a pravidelně. Zkusit můžete mandlový cukr, který vyčistí povrch nehtu, leštičku nebo oleje v pěsticích tužkách. Vyživují roztřepenou kůži a zlepšují pružnost nehtů.

Okolí nehtu

Péče o nehty Neignorujte třepící a lámající se nehty a dopřejte jim péči, kterou si zaslouží.

Péče o nehty - katalog kosmetiky, články a diskuze na Arome.cz

Nepodceňujte výživu nenápadné kůžičky kolem nehtů. Jemně ji masírujte balzámy, kterými podpoříte růst kvalitních nehtů. Chce to ale trpělivost, efekt se projeví až po čase. Vydatnou regenerační emulzi vmasírujte i do okolí nehtů. Zjemní ruce, zabrání záděrkám. Vitaminy E, C a B5 v jemném gelu vtírejte do kůžičky okolo nehtu. K šetrnému odstranění přerostlé kůžičky okolo nehtů použijte peelingový zahřívací krém. Masírujte a pak nechte chvilku působit. Nakonec začistěte pomerančovým dřívkem.

Výživa a ochrana

Nehty chraňte před mechanickou zátěží a škodlivými vlivy podkladovými laky. Ty zároveň pomáhají ozdravovat nehty. Na trhu je výběr široký: bělicí laky, laky s vápníkem, který nehty zpevní, vitaminové a olejové laky na citlivé a třepící se nehty, nebo laky s částečkami diamantů nebo stříbra.

Nehoda

Nalomený nehet nikdy netrhejte. Můžete ho zachránit. Existuje totiž speciální sada přípravků, která zachrání nehet ve dvou krocích. Nejdříve zbavte nehet laku a nečistot, pak natřete gelovým zpevňovačem poškozené místo, nastříkejte aktivátor a po třech minutách, když vše zaschne, můžete ho vyleštit pilníkem a ihned přelakovat. Elasto Gel Aktivator, 223Kč; Elasto Aktivator Spray, 307Kč; obojí Alessandro

Tvarování

Na tvarování nehtů jsou nejlepší jemné papírové pilníky. Kovové vyhoďte a skleněné používejte, jen pokud máte tvrdé nehty. S papírovým pilníčkem s brusným prachem zapilujte nehty. Upravujte je vždy jen jedním směrem.

Kde začíná péče

Problém: Nehty vyrůstají z lůžka, které je umístěné pod jemnou kůžičkou na okraji. Na nehtových plotýnkách se pak odráží zdraví nehtů. Nedostatek výživy má na svědomí suché a lámavé nehty.

Řešení: Denně masírujte okraje nehtů vyživujícím balzámem. Po třech měsících vyrostou kvalitní nehty, které ozdobí vaše ruce.