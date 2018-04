Nejlepší nákupy módních pokladů v Londýně. Víme kam, pro co i za kolik

Tři tipy Evy Mazuchové na top místa, kam zajít nakupovat, pokud máte rádi kvalitu, návrháře a zároveň nemáte neomezený rozpočet 1. Burberry Outlet v Hackney (29-53 Chatham Place)

Do outletu si nesmíte vzít kabelku, hned na začátku jsou umístěné skříňky na úschovu. Pak může nákup začít. Najdete tu výběr klasických trenčkotů a bot (od 80 liber), šály, kabelky a dokonce i dětskou sekci. Když budete mít štěstí, bude vám k nákupu stačit i 50 liber. Nejlevnější věc, kterou jsem tu kdy viděla, byl Burberry pásek za deset liber. 2. TkMaxx

Nejlelpší je pobočka na rohu Fenchurch a Lombard Street (stanice metra Bank). Je to doslova ráj, kde se dají najít úžasné kousky, například Emilio Pucci, Versace, Galliano, McQueen, Ralph Lauren a další. 3. Dress for Less (391 St. Johns Street, Islington, 5 minut chůze od stanice metra Angel)

Nabízí mix nošených i nenošených modelů od návrhářů. Kožená bunda Celine vyšla na 200 liber, šaty Diane von Furstenberg na 50 liber! O tomhle místě hodně lidí neví, ale nebudete litovat, když ho navštívíte.