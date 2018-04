Nejlepší školní tašky: musí být zpevněné a vážit nejvýš kilo a půl

Školní aktovku, nebo batoh? Ještě před několika lety se kvůli vnitřní přehlednosti doporučovala aktovka pro děti v první až třetí třídě. Dnes jsou už v nabídce školní a studentské batohy, které jsou co do bezpečnosti a uspořádání prakticky srovnatelné s aktovkou a přitom bývají lehčí.

Pokud koupíte dítěti aktovku, počítejte s tím, že nejpozději ve třetí třídě stejně bude chtít batoh, protože ho bude mít většina jeho spolužáků.

Dobrý batoh stojí tisícovku

Nákup příliš levné školní tašky, ať už v tržnici nebo v supermarketu, není dobrá volba. Výrobek sice vypadá skoro stejně jako "drahý značkový", ale bývá vyroben z nekvalitních materiálů: popruhy prokluzují, plastové díly mají ostré hrany, polstrování se po pár dnech nošení potrhá a začnou z něho vylézat kusy molitanu...

Kvalitní a správně řešený školní batoh pořídíte zhruba za tisíc korun. To však neznamená, že každý batoh za tisícikorunu je dobrý – mnozí výrobci hřeší na to, že dítě bude chtít brašnu s obrázkem, který letí, a vy tak zaplatíte víc za design než za kvalitu.

Od toho, aby si nevybralo na záda nezdravý "hadrový" batůžek, jste tu vy. Proto zvolte obchod nabízející pouze kvalitní certifikované školní tašky a batohy.

Když si vyberete ten, který vašim požadavkům vyhovuje, nemusíte hned kupovat. Zkuste nejprve porovnat ceny například na www.heureka.cz, www.hledejceny.cz nebo www.boziceny.cz. Například školní batoh CHI 133 se podařilo najít za 1 257 i za 1 540 korun.

Batoh: lehký, pevný a nepřeplněný

Objem batohu by měl být adekvátní věku – dítě by nemělo na zádech nosit více než 12 procent své tělesné hmotnosti. A nejde jen o učebnice, důležitá je i vlastní batoh. Ten by měl být pokud možno co nejlehčí, ne však na úkor konstrukce. Pro děti prvního stupně základní školy je ideální aktovka, popř. batoh, do 1 200 gramů. Váha do 1 400 gramů je vhodná pro žáky druhého stupně.

"Nošení těžkých batohů je velice nezdravé, zvlášť v mladém věku. Především nošení školní tašky na jednom rameni může vést k takzvanému skoliotickému držení páteře," upozorňuje Dagmar Mostecká z Centra fyzioterapeutické péče Avete Omne.

Ale i batoh na obou ramenou může hodně uškodit, když je příliš těžký. "Mnoho dětí má vadné držení těla. Když začnou nosit těžkou tašku, vada se ještě prohloubí a může se začít projevovat bolestmi zad, hlavy nebo třeba kolen."

Školák by proto měl nosit v batohu jen to nejnutnější na následující den, nikoliv veškeré sešity a knihy na celý týden. Naprosto ideální stav je, když má dítě jedny učebnice doma, druhé ve škole a v batohu nosí jen sešity a svačinu.

Záda musí být zpevněná, jinak se bude dítě hrbit

Při výběru dejte pozor na takzvanou anatomii batohu. Měl by mít zpevněná záda a širší popruhy. "Správné tvarování zádové části dítě nutí, aby chodilo zpříma," tvrdí Miroslava Dostálová z Institutu pro testování a certifikaci, který dělal před dvěma lety i test pro MF DNES. Rozhodně by nemělo jít o jakýsi vak, kde se věci sesypou dolů. Takový batoh totiž táhne školáka dozadu, a dítě proto musí vyvíjet velký protitah dopředu, který vede k hrbení.

Těžké věci by měly být co nejblíže páteři. Ideální je spíše vyšší a užší (z bočního pohledu) batoh. Velkou chybou je ho nosit s neutaženými popruhy, kdy batoh visí pouze na ramenou. Když popruhy dobře seřídíte, batoh se dítěti mnohem lépe ponese. Pak stačí plandající konce popruhů zastřihnout a zatavit třeba nad svíčkou, aby se umělý tkaloun nepáral.

Jen nezapomeňte, že dítě nebude chodit celý školní rok v mikině, a nechte při úpravách prostor, aby popruhy neškrtily, až školák obleče zimní bundu.