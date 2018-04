Nejlepší sex mají šťastně vdané ženy po čtyřicítce

Podle průzkumu britského magazínu Top Sante o ženském zdraví těla a ducha až 81 procent žen po čtyřicítce uvádí, že jsou mnohem dobrodružnější a odvázanější než ve dvaceti letech, zatímco 63 procent se cítí v posteli mnohem sebevědoměji než ve věku před třicítkou.

Frekvence pohlavních styků se u 60 procent vdaných žen po čtyřicítce zvýší poté, co jejich domov opustí dospělé děti. Naopak pracující matky s dětmi pod deset let věku mají ze sexu doslova ruiny, tvrdí to 91 procent z nich.

"Skutečné sexuální dobrodružství začíná, když jsou děti starší nebo opustí domov, ženám se zvýší sebevědomí a užívají si mnohem více sex než kdykoli předtím. Náš průzkum jasně dokazuje, že vdané ženy po čtyřicítce mají sex nejlepší," uvedla šéfredaktorka magazínu Nicola Downová.