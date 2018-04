Nejlepší sex mají čtyřicátnice

Podle průzkumu, který zveřejnil magazín Health Plus, uvádí většina žen mezi čtyřicítkou a padesátkou, že jejich sexuální život je zdaleka nejlepší, jaký kdy měly.

Možných vysvětlení je přitom několik: větší sebedůvěra, zkušenosti, vliv hormonů, někdy ovšem i mimomanželský poměr. Orgastická schopnost žen se navíc vyvíjí a řada z nich dospívá ve čtvrtém desetiletí života k vaginálnímu nebo kombinovanému typu vyvrcholení.

Sexuolog a psychiatr Ondřej Trojan ze serveru www.sexualne.cz tvrdí: "Ženy zažívají vrchol svého apetitu po třicítce, ale po čtyřicátém roce mají už tolik zkušeností, sebevědomí a odvahy říct si o to, co se jim líbí, že je pro ně sex v tomto období života skutečně nejlepší. Svou roli hraje také to, že obvykle už mají odrostlejší děti a nezaměstnává je tolik péče o ně."

Libido na vrcholu

Sexuální apetit žen obecně ovlivňuje řada psychologických faktorů, ale pravděpodobně také některé hormony. Peter Bowen-Simpkins z londýnské Royal College of Gynaecologists, tvrdí, že jedním z důvodů, proč se čtyřicátnicím víc líbí sex, je vyšší hladina testosteronu.

Testosteron je považován za mužský hormon, ale od období puberty ho produkují i ženy. Kromě jiného zvyšuje sexuální touhu.

Podle Ondřeje Trojana po čtyřicítce postupně klesá hladina estrogenů, ale produkce testosteronu se opravdu může mírně zvýšit. Ve smyslu sexuálního prožitku a touhy to však podle něj hraje spíše okrajovou roli.

Dalším vysvětlením, proč mají dnešní čtyřicátnice rády sex, je skutečnost, že stále větší počet z nich rodí císařským řezem, takže nemají povolené svaly pánevního dna. "To může v některých případech hrát roli, nicméně většině žen jeden nebo dva porody přirozenou cestou nezpůsobí v tomto ohledu žádné větší komplikace. A pokud přece jen, může se velikost poševního vchodu zmenšit celkem jednoduchou plastickou operací," vysvětlil Ondřej Trojan.

Muži nezaostávají

Ačkoliv muži zažívají podle Trojana vrchol svého sexuálního apetitu kolem dvacátého roku života, čtyřicátníci bývají většinou dobří milenci.

"Po čtyřicítce se mohou objevit poruchy erekce, ale nebývají časté. Čtyřicátníci navíc většinou netrpí předčasnou ejakulací. Navíc mají zkušenosti, trpělivost a stále dost sil a elánu," vypočítal sexuolog.