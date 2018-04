Deset zajímavostí o sexu: nejlepší milování je v říjnu a v posteli

1. Už jste slyšeli, že klitoris je téměř stejně velký jako penis?



Australská psycholožka Helen O’Connellová dokázala v roce 1998, že klitoris je orgán mnohem větší, než se na první pohled zdá. Ta část mezi stydkými pysky je jen miniaturní ukázkou toho, co žena ve skutečnosti skrývá ve svém klíně. Klitoris je totiž velký až 10 cm a jeho značná část je skryta za přední stěnou vaginy a v oblasti poševního vchodu.

Zde máte logické vysvětlení, proč dráždění v horní části poševního vchodu tak stupňuje vzrušení. Podobně jako penis je i klitoris tvořen topořivými tělísky, takže se také umí postavit. Vzrušená žena nejen zvlhne, ale také se jí mírně zvětší klitoris.

2. Je orgasmus věcí hlavy, nebo pohlavních orgánů?



Odpověď na tuto otázku není jednoznačná. První impulz k nastartování orgasmu totiž může vzniknout tam i tam. Vyprovokovat ho může erotický sen či velmi zdařilá fantazie. Na druhou stranu také sebeukájení nás může přivést až k tomu nejhezčímu konci. Jak to tedy vlastně všechno je?

Při orgasmu uvolňuje mozek u obou pohlaví velké množství hormonu oxytocinu. U žen se tato chemická reakce projevuje rychlými škubavými pohyby vaginy a dělohy. Jejich cílem je snazší nasátí spermatu.

U mužů se vlivem oxytocinu sevře kořen penisu a svalových provazců uzavírajících chámovod. Pak následuje výstřik semene rychlostí až 18 km za hodinu. Pokud dojde k orgasmu u obou partnerů společně, mají větší šanci na oplodnění.

3. Proč mluvíme o válce spermií?



Že prý jsou ženy nesmělé a na rozdíl od mužů spíše inklinují k tomu mít jednoho partnera? Matka příroda to vidí jinak. Před časem jste mohli v televizi zhlédnout dokument, v němž byly prezentovány důkazy, že samice většiny živočišných druhů - od člověka po mouchu výkalnici - jsou stejně promiskuitní jako samci.

Jedním z důkazů byly i spermie. Pouze jedno procento vystříknutého spermatu je totiž určeno k absolvování cesty k vajíčku a soupeření o vítězství při oplodnění. Kromě těchto závodníků však existují i jiné spermie. Jejich úlohou je hlídat ve vchodu do dělohy, nepustit tam cizí spermie, a v případě, že se nějaké objeví, zlikvidovat je.

4. Jsou skutečně ženy během ovulace přitažlivější?

Matka příroda zařídila, aby v době nejlepší pro oplodnění byla žena také nejatraktivnější.

Zřetelné je vyjasnění pokožky a symetrie obou polovin těla. Tyto změny pánové podvědomě vnímají a více po ženách touží.

5. Opravdu není bez rozkoše dobrý sex?



Vzrušení a orgasmus aktivují centrum uspokojení v mozku. A protože toho, co se nám líbí, nemáme nikdy dost, chceme to co nejdříve opakovat. To je tedy důvod, proč nás sex těší.

Kdyby tomu tak nebylo, nerozmnožovali bychom se a lidské pokolení by brzy vyhynulo.

6. Proč rychlovka není nic pro ženy?



U žen stoupá křivka vzrušení mnohem pomaleji než u mužů. Klasická rychlovka, která pány v pohodě uspokojí, ženám zpravidla nestačí. Ale pokud ji muž předtím alespoň chvilku rozehřívá, je to něco jiného.

Často nemusí jít ani o klasickou předehru, podobně fungují i něžná slůvka, která probouzejí naši fantazii.

7. Proč to pro ženy není nejlepší po ránu a pro muže ano?



Mohou za to hormony. Muže okolo sedmé hodiny ranní zaplavuje mohutná dávka testosteronu a jsou na vrcholu své milostné touhy. To je příčinou známých ranních erekcí. Ženské hormony však ještě tvrdě spí. Probouzet se začnou až kolem jedenácté hodiny a prvního maxima dosahují kolem jedné.

V tomto okamžiku jsou na tom docela dobře i muži. Bohužel většina zaměstnavatelů nemá pro sexuální vrcholy obou pohlaví kolem poledne pochopení.

Další vhodná doba přichází večer - mezi 18. a 20. hodinou. Právě tehdy jsou totiž ženské smysly nejlépe připraveny k tomu prožívat rozkoš. Hladina ženského estrogenu se v oněch dvou hodinách blíží hladině mužského testosteronu. Jenže většina párů se stejně miluje až po 22. hodině, kdy skončí film v televizi a děti bezpečně spí.

8. Orální sex milují pánové i dámy



Správná stimulace intimních míst je pro vyvrcholení velmi důležitá. Překvapivě nejen muži, ale i ženy se shodují v tom, že pro správné nastartování je nejlepší orální sex. Stačí sedm minut dobře provedeného cunnilingu, tedy dráždění jazykem na klitorisu, a většina žen se ocitá v ráji rozkoše.

Je to zhruba o tři minuty rychleji než při masturbaci rukou a o pět minut než při běžném pohlavním styku. Orální sex uspokojí osmdesát procent žen a ještě větší množství mužů. Pro ně je v rámci erotických her absolutní jedničkou. Rádi jej přijímají, ale i poskytují. Když totiž muž ústy laská partnerku a vidí, jak moc se jí to líbí, je i sám více vzrušen.

9. V říjnu a listopadu je sex nejlepší



Pokud jste se v těchto dvou měsících hojně milovali, udělali jste dobře. Ženský mozek se totiž s ubývajícím slunečním světlem vyrovnává zcela svérázným způsobem - přenáší i ty nejjemnější doteky do centra rozkoše rychleji než kdykoli jindy. Jako by chtěl stůj co stůj zabránit podzimní depresi.

Biologové za tím však vidí ještě něco více - totiž rafinovaný trik přírody. V lidské prehistorii, kdy člověk musel bojovat o přežití daleko tvrději než dnes, totiž platilo jednoduché pravidlo: Lidské mládě počaté na podzim a narozené v létě prožilo první měsíce svého života v relativně příznivém období, kdy bylo více potravy a podmínky k životu nebyly tak drsné jako v zimě.

Logicky mělo díky tomu daleko větší šanci na přežití. Dodnes je nejvíce dětí počato právě na podzim.

10. Postel je pro sex stále nejlepší místo



Nad postel není. Žebříčku nejoblíbenějších míst pro milování stále vévodí. Nabízí totiž přirozenou intimitu, a také umožňuje sex na nejvíce způsobů. I těch, které muži i ženy preferují. Více než osmdesát procent Čechů se totiž miluje v klasické misionářské poloze, kdy žena je dole a muž nahoře.

Zejména dámy mají tuto polohu v oblibě, protože při ní mohou partnera pozorovat a dívat se mu do očí. A nejen to. Milování tváří v tvář zajišťuje i maximální dráždění klitorisu, které je pro téměř čtyřicet procent žen zdrojem největšího vzrušení a následně i orgasmu.

Článek vyšel v květnovém vydání časopisu Zdraví.