Anketa: Nejlepší sex jsme zažily mimo domov, tvrdí ženy

Čtvrtina britských manželů a manželek považuje sex za nudnou záležitost a každý sedmý dotázaný si dokonce raději čte knihu než souloží, odhalil nedávný průzkum, jehož výsledky zveřejnil Daily Mail. Podle něj jsou pro mnoho párů milostné hrátky podobně nebo dokonce méně atraktivní než třeba sekání trávy, žehlení nebo utírání prachu.

Ač sexuologové doporučují neodsunovat sex v dlouhodobém vztahu na vedlejší kolej, realita života je jinde: nad vášní a romantikou zpravidla vítězí stres, únava, pohodlnost nebo rutina.

Zajímalo nás, jak to chodí (nejen) v českých ložnicích a který sex byl podle našich čtenářek a diskutujících v Kavárničce ten NEJ. Některé z odpovědí si přečtěte zde:

Andrea (35), účetní:

Byl o pět let mladší než já a ani jeden jsme nechtěli milostný vztah, tak jsme se scházeli jen kvůli sexu, který byl kvalitní, ale byl to prostě sex, živočišná potřeba, chemický koktejl vášní a experimentů. Ale jedno obyčejné odpoledne v létě, když jsem za ním jako už mnohokrát přijela, ve vzduchu prostě něco bylo - jiskření, napětí, nevím, jak to přesně nazvat. Začali jsme se líbat a krásně milovat. Píšu krásně milovat, protože to odpoledne se to v nás nějak zlomilo. Nikdy jsem nezažila nic krásnějšího. Milovali jsme se nádherně a pomalu, prožívali každý dotyk a pocit, propadala jsem se kamsi do snu a přitom jsem cítila tu žhavou a jiskřící vášnivou přítomnost. Měla jsem absolutní pocit splynutí a souznění nejen těl, ale i duší. Pak jsme spolu jen tak leželi a dívali jsme se do očí a oběma nám došlo, že tohle bylo daleko víc než sex, bylo to milování...

Odpovídá odbornice sex koučka Julie Gaia Poupětová "Otázka, jaký byl váš nejlepší sex v životě, padá na mých sezeních celkem často, a to zejména u žen, které ztratily chuť na sex nebo se potýkají s obtížemi najít cestu zpět ke svému dlouhodobému partnerovi. Z mé zkušenosti je velmi příznačné, že ty nejlepší sexuální zážitky v životě žen často zahrnují hluboké emoce spojení, splynutí s partnerem, často i velikého vzrušení, ale orgasmus jako by nebyl až tak důležitý. Řekla bych také, že pro kvalitu zážitku je extrémně důležitá specifická "intimní" důvěra k partnerovi, a tu některé z nás dlouhodobě budují v trvalejších vztazích a některé z nás ji paradoxně objeví spíše u cizího muže. Nejde tedy nezbytně o to, zda je to neznámý cizinec či partner." Julie Gaia Poupětová

Anna (32), administrativní pracovnice:

Nevím, jestli to byl můj nejlepší sex v životě, ale ten nejvášnivější určitě. Bylo to u mě v práci, a to s mým o několik let starším milencem. Přišel mě vyzvednout, ale já ještě musela něco dodělat, a tak na mě čekal. Nakonec jsme skončili v kanceláři ředitele firmy a asi hodinu si tam užívali vášnivé milování. Vyrušila nás až uklízečka...

Jana (52), tlumočnice:

Nejlepší sex jsem si užila s ženatým milencem. Bylo nám okolo třiceti let, scházeli jsme se pět let, jak to šlo a kde to šlo. Sex s ním byl vlastně skvělý pokaždé, ale ještě víc, když jsme své vášně nemuseli schovávat. Jednou jsme strávili noc v hotelu uprostřed lesů, byl nádherný podzim, vzácně jsme na sebe měli moře času, po procházce barevným listím jsme si dali v restauraci hotelu lehkou večeři. Milování bylo něžné, vášnivé i veselé a hotel poloprázdný, takže jsem se nebála si své pocity nahlas užít. A právě po takové noci jsem ráno našla v nočním stolku Bibli, která mi připomněla výčitky svědomí...

Kristýna (41), marketingová specialistka:

Tehdy jsem měla za sebou hodně bolavý rozchod a o novém vztahu jsem nechtěla ani slyšet. Žádné city, jen sex, říkala jsem si. Jenže i ten sex pro sex někdy stál docela za houby. Pak přišel on. Byl o dva roky starší, taky sám a taky se nechtěl vázat. Nějakou dobu jsme si volali, psali, sdělovali své fantazie a pocity. Pak jsme se setkali, a jak se píše: země se zachvěla. Byl pozorný i vášnivý, něžný i náruživý, trpělivý i vynalézavý... Je to už hodně dávno, oba už máme své rodiny a životy, ale nikdy na tuhle noc nezapomenu.

Zdena (30), prodejní asistentka:

Nejkrásnější sex jsem zažila v myčce na auta s mým tehdejším přítelem. Myčka byla prosklená, takže nás někdo mohl vidět, což mě vzhledem k mé exhibicionistické povaze a (tehdy) krásnému tělu celkem bralo.

Lenka (38), na rodičovské dovolené:

Asi mám štěstí, ale skoro každý sex s mým mužem je ten nej (kromě toho po ránu, kdy je sex to poslední, na co myslím). Naopak si pamatuji na ten nejhorší, který byl před mnoha lety s klukem, jenž později zjistil, že je vlastně gay.

Marie (40), technik:

Když o tom tak přemýšlím, tak těch nezapomenutelných bylo víc a s různými muži včetně mého švagra. Například před zrcadlem, se svíčkou, na cestě pod dálnicí, ve dvaceti na střeše metra, v kabince pornokina, v restauraci v létě v sedě u stolu, v kabince u bazénu, v chráněném území na voňavém vřesovišti, u moře na skalním výběžku, na zahradě katolického gymnázia, v parku za deště... Ale úplně nej byl stejně pohled do očí mé jediné, skutečné půlky (bohužel s ním v tomhle životě nemůžu být a nikdy jsem ním nespala). Byl nádherný podzimní den, za námi řeka a jablečný sad. Věděla jsem a on taky. Nic víc už nebylo potřeba.

Jindra (47), kadeřnice:

Nevím, jestli nejkrásnější, ale nejzapamatovatelnější sexuální zážitek mám z doby, kdy mi ještě nebylo ani dvacet. Bylo to ještě za socialismu, kdy jsem vášnivě milovala koně a vše kolem nich, včetně kluků. Tenkrát jsme jeli na nějaké závody, stalo se to v nákladním autě určeném k transportu koní, přesně v prostoru, kam se ukládalo krmení, postroje a další věci. On byl stejně vyjukaný i roztoužený jako já a bylo to trochu zvláštní, protože ti koně na nás dost udiveně koukali...

