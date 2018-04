Tradiční i méně obvyklé recepty na vánoční cukroví, které vás nadchnou

Čokoládová kolečka

Doba přípravy: 20 minut + 1 den odležení + 8–10 minut pečení

300 g hladké mouky

200 g másla

100 g moučkového cukru

1 vanilkový cukr

2 žloutky

2 lžičky instantní kávy

50 g strouhané hořké čokolády

čokoládový krém

1. Z prosáté mouky, pokrájeného másla, cukrů, žloutků, kávy a čokolády vypracujeme těsto, které vytvarujeme do válečku, zabalíme do potravinové fólie a dáme do chladu na den odležet.

2. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

3. Těsto rozválíme na placku a vykrájíme stejný počet plných koleček a koleček s vykrojeným středem.

4. Ve vyhřáté troubě pečeme zvlášť plná a vykrojená kolečka asi 8–10 minut.

5. Upečená kolečka uložíme do chladu rozležet a pak je mažeme čokoládovým krémem (viz Tip) a poprášíme moučkovým cukrem.

Tip: Čokoládový krém: 100 g hořké čokolády rozpustíme, 80 g másla rozšleháme, přišleháme 100 g čokoládové pomazánky s lískovými oříšky. Do másla s pomazánkou pomalu postupně přišleháme rozpuštěnou čokoládu a vše promícháme.

Hvězdičky s mátovým krémem

Doba přípravy: 20 minut + 1 hodina + pečení 8–10 minut

225 g másla

1 velké vejce

80 g cukru krupice

300 g hladké mouky

špetka soli

100 g neloupaných nastrouhaných mandlí

Na krém:

250 ml smetany ke šlehání (+ ztužovač)

250 g sýra mascarpone

130 g cukru moučka

2 lžíce mentolového likéru

kakao

1. Máslo vyšleháme s vejcem a cukrem do pěny. Přimícháme mouku, sůl a nastrouhané mandle.

2. Z těsta uděláme váleček, zabalíme ho do potravinové fólie a necháme asi hodinu vychladit.

3. Na pomoučněném pečicím papíru rozválíme těsto na tenký plát a vykrájíme z něj hvězdičky.

4. Troubu předehřejeme na 180 °C. Přeložíme je na plech vyložený pečicím papírem a pečeme ve vyhřáté troubě asi 8–10 minut.

5. Vychladlé hvězdičky uložíme do chladu a před podáváním je nazdobíme krémem.

6. Smetanu se ztužovačem vyšleháme do tuha. Mascarpone vyšleháme s cukrem a mentolovým likérem.

7. Šlehačku spojíme s mascarpone. Krémem slepujeme vždy dvě hvězdičky dohromady. Potřeme jím i povrch hvězdiček a poprášíme kakaem.

Tip: Namísto poprášením kakaem rozdrťte v hmoždíři několik mentolových bonbonů a povrch hvězdiček jimi posypte.

Mandlová kolečka

Doba přípravy: 20 minut + 4 hodiny chlazení + 8–10 minut pečení

150 g hladké mouky

150 g cukru moučka

150 g másla

1 žloutek

120 g strouhaných mandlí

citronová poleva

hrst loupaných mandlí

kandované třešně

vanilkový cukr

1. Z prosáté mouky, cukru, másla, žloutku a mandlí zpracujeme těsto, vytvarujeme ho do válečku a dáme v potravinové fólii na čtyři hodiny vychladit.

2. Troubu rozehřejeme na 170 °C, plech vyložíme pečicím papírem. Mandle podélně nakrájíme, třešně přepůlíme.

3. Z těsta vyváleného na plát vykrájíme kolečka, nožem je přeneseme na plech a pečeme ve vyhřáté troubě asi 8–10 minut.

4. Vychladlá kolečka slepíme citronovým krémem (viz Tip), vršek koleček potřeme citronovou polevou, ozdobíme kousky mandlí a polovinou kandované třešně. Její vršek navlhčíme vodou a posypeme vanilkovým cukrem.

Tip: Citronový krém: 2/3 hrnku cukru krupice rozšleháme s dvěma vejci, přidáme nastrouhanou kůru a šťávu z jednoho citronu, 125 g změklého másla a lžičku škrobu. Vyšlehanou hmotu dáme do kastrůlku a na mírném plameni vaříme za stálého míchání asi 8 minut, dokud nevznikne hladký krém. Ten necháme ztuhnout a pak jím mažeme kolečka.

Čokoládové kostky s ananasem

Doba přípravy: 40 minut + 6 hodin chlazení + 15 minut dokončení

180 g rozemletých piškotů

4 lžíce rumu

2 lžíce citronové šťávy

200 g čokolády na vaření

50 g kandované citronové kůry

150 g proslazených plátků ananasu

100 g másla

100 g cukru moučka

4 lžíce strouhaných mandlí

1. Rozemleté piškoty nasypeme do mísy a pokapeme je rumem a citronovou šťávou.

2. Čokoládu rozehřejeme ve vodní lázni. Citronovou kůru najemno nasekáme. Z části ananasových plátků vykrájíme malé hvězdičky na ozdobu, zbytek najemno posekáme.

3. Změklé máslo promícháme s cukrem, přilijeme polovinu čokolády, smícháme s mandlemi, piškoty, citronovou kůrou a nasekaným ananasem.

4. Tužší hmotu naředíme rumem nebo horkou vodou, řidší zahustíme přidáním strouhaných mandlí.

5. Hmotu rozetřeme v silnější vrstvě na pečicí papír, necháme v chladu ztuhnout.

6. Ze ztuhlé hmoty vykrajujeme kostky, které polijeme zbytkem rozehřáté čokolády a ozdobíme hvězdičkami ananasu.

Tip: Vyzkoušejte světlou verzi s bílou čokoládou. Ananas nahraďte kandovanými třešněmi nebo papájou.

Perníkové muffiny

Doba přípravy: 30 minut + 15–20 minut pečení

250 g hladké mouky

1 lžička prášku do pečiva

1 lžička jedlé sody

špetka soli

1/4 lžičky strouhané citronové kůry

1/2 lžičky mletého zázvoru

1/2 lžičky mleté skořice

1/4 lžičky mletého hřebíčku

1/4 lžičky mletého nového koření

200 ml podmáslí

2 velká vejce

6 lžic oleje

100 g medu

50 g kandované pomerančové a citronové kůry

50 g sušeného ovoce: papája, meruňky

100 g loupaných mandlí

1. Troubu předehřejeme na 200 °C. Formu na muffiny vyložíme papírovými košíčky.

2. Do mísy prosejeme mouku s práškem do pečiva a jedlou sodou. Přimícháme sůl a koření.

3. V jiné misce prošleháme podmáslí, vejce, olej a med.

4. Kandovanou kůru a sušené ovoce pokrájíme na drobno. Mandle nasekáme.

5. Obě směsi spojíme, vmícháme pokrájenou kandovanou citrusovou kůru a sušené ovoce.

6. Těsto lžící rozdělíme do formy na muffiny, posypeme nasekanými mandlemi a pečeme ve vyhřáté troubě asi 15–20 minut.

Tip: Marcipánoví tučňáci: z 250 g marcipánu vytvořte 12 vajíček, potřete je rozpuštěnou čokoládou. Zobák udělejte z kousku mandle či kandované citronové kůry, na nohy použijte nakrájené plátky papáji.

Vanilkové rohlíčky

Doba přípravy: 15 minut + 1–2 odležení + 8–10 minut pečení

280 g hladké mouky

40 g cukru moučka

100 g strouhaných lískových ořechů

2 žloutky

200 g másla

1 lžička strouhané citronové kůry

Na obalení:

300 g moučkového cukru

2 vanilkové cukry

1. Na vál prosejeme mouku, přidáme moučkový cukr, lískové oříšky, žloutky a pokrájené máslo.

2. Zpracujeme těsto, vytvarujeme do válečku a zabalené v potravinové fólii odložíme do chladničky na jeden až dva dny.

3. Moučkový cukr na obalení promícháme s vanilkovým cukrem.

4. Troubu rozehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

5. Váleček těsta rozkrájíme na hranolky, ze kterých na vále vytvoříme válečky. Ty nakrájíme na stejně velké kousky a vytvarujeme z nich rohlíčky.

6. Pečeme ve vyhřáté troubě cca 10 minut a ještě teplé plochým nožem postupně přendáme do mísy s moučkovým cukrem a obalíme je.

Tip: Vůni citronu nahraďte několika kapkami mandlového nebo vanilkového extraktu. Na obalení použijte vanilkový, ne vanilinový cukr! Můžete si ho i vyrobit z cukru a vanilkového lusku.

Kolečka se zázvorem

Doba přípravy: 15 minut + 1 den odležení + 8–10 minut

300 g hladké mouky

1 lžička mletého zázvoru

200 g másla

80 g cukru moučka

2 žloutky

pomerančová marmeláda se zázvorem

1. Hladkou mouku prosejeme na vál, promícháme se zázvorem, přidáme pokrájené máslo, cukr a žloutky a zpracujeme na vláčné těsto.

2. Těsto vytvarované do válečku zabalíme do potravinové fólie a necháme den odležet v chladu.

3. Troubu předehřejeme na 180 °C, plech vyložíme pečicím papírem.

4. Těsto rozdělíme na dva stejně velké díly. Z jednoho vyváleného plátu vykrajujeme kolečka, z druhého kolečka s otvory.

5. Kolečka přesuneme na plech – zvlášť pečeme plná a s otvory.

6. Hotová a vychladlá kolečka uložíme do chladu a pak slepujeme dohromady pomerančovou marmeládou.

Tip: Některé pomerančové marmelády mají hrubší konzistenci. Zahřejte ji, případně trochu nařeďte a rozmixujte.

Mandlové kuličky

Doba přípravy: 15 minut + 1 hodina chlazení + 20 minut dokončení

250 g mletých mandlí

100 g sušeného mléka

100 g kandované citronové kůry

4 plátky sušeného slazeného ananasu

1 plechovka sladkého kondenzovaného mléka

sezamová semínka na obalení

1. Promícháme mandle se sušeným mlékem. Kůru a ananas najemno nasekáme.

2. Do mísy k mandlím přisypeme 1/2 nasekaného ovoce, přilijeme kondenzované mléko a promícháme.

3. Hmotu dáme na hodinu vychladit. Lžící z ní oddělujeme kousky, které tvarujeme do kuliček.

4. Ty obalíme v sezamu, vložíme do papírových košíčků a ozdobíme zbylou kůrou a ananasem.

Tip: Mandlovou hmotou můžete např. naplnit formičky nebo ji nechat ztuhnout v plátu a vykrajovat různé tvary.