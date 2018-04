Nejlepší recepty na domácí nanuky, po kterých rozhodně nepřiberete

Jahodové a broskvové

Příprava: 20 minut + 5 hodin mražení

Na 6-8 nanuků

* 1 velká vyzrálá broskev

* 500 ml broskvového džusu

* 200 g jahod

* 50 ml jahodového nektaru

1. Omytou broskev rozpůlíme, zbavíme pecky, oloupeme a rozmixujeme. Promícháme s džusem a nalijeme do forem na nanuky.

2. Jahody omyjeme, odstopkujeme, rozmixujeme, propasírujeme přes cedník, abychom se zbavili jadérek. Směs promícháme s jahodovým nektarem a rozdělíme do forem.

Náš tip Na výrobu nanuků můžete použít pouze džus, vybírejte ale kvalitní 100%. Vyzkoušejte černý rybíz nebo hroznové víno. Vícebarevné nanuky vyrobíte postupným přidáváním různých džusů. Každá vrstva musí ale nejdříve ztuhnout, proto mražení zabere víc času.

Ovocné jogurtové nanuky

Příprava: 70 minut + 5 hodin mražení

Na 4-6 nanuků

* 1 malé mango

* 1 lžíce citronové šťávy

* 1 sáček vanilkového cukru

* 2 kelímky sladkého bílého jogurtu

* 2 lžíce cukru krupice

* 4 lžičky jahodové šťávy

1. Mango oloupeme, rozřízneme, odstraníme pecku a dužinu nakrájíme na malé kousky. Rozmixujeme s citronovou šťávou, polovinou vanilkového cukru a lžící jogurtu. Formičky na nanuky směsí naplníme do poloviny a dáme na hodinu zamrazit.

2. Zbytek jogurtu promícháme s krupicí a vanilkovým cukrem, dokud se cukr nerozpustí.

3. Vyjmeme formičky z mrazáku, mangovou vrstvu polijeme jahodovým sirupem a přidáme oslazený jogurt. Mrazíme další 4 hodiny.

Náš tip Místo manga použijte meruňky, broskve nebo propasírované borůvky. Obyčejný jogurt můžete nahradit hustším řeckým přislazeným medem.

Kiwi nanuky

Příprava: 25 minut + 5 hodin mražení

Na 6 nanuků

* 600 g kiwi

* 250 g cukru krupice

1. Kiwi oloupeme, nasekáme na malé kousky a rozmixujeme na jemnou kaši. Tu propasírujeme přes sítko.

2. Cukr promícháme s půl litrem vody, na malém plameni pomalu zahříváme, dokud se cukr nerozpustí, a pak vaříme jednu až dvě minuty při vyšší teplotě.

3. Cukrový sirup promícháme s kiwi a naplníme formy na nanuky. Zamrazíme asi na 5 hodin.

Banánovotvarohový nanuk

Příprava: 20 minut + 5 hodin mražení

Na 4-6 nanuků

* 100 ml smetany ke šlehání

* 1 banán

* 500 g tvarohu

* 100 g cukru moučka

* 3 lžíce instantního kakaa

1. Smetanu ušleháme. Banán oloupeme a rozmačkáme vidličkou na kaši nebo nastrouháme na jemném struhadle.

2. Tvaroh prošleháme s cukrem, postupně do něj zapracujeme banán a šlehačku.

3. Jednu třetinu tvarohové směsi oddělíme a promícháme s kakaem.

4. Do formiček na nanuky postupně lžičkou vrstvíme světlou a tmavou směs, tak aby vznikly proužky nebo mramorování. Mrazíme 5 hodin.

Náš tip Těsně před podáváním namočte nanuky do čokoládové polevy z hořké čokolády rozehřáté s trochou ztuženého tuku.

Čokoládové trio

Největším favoritem mezi zmrzlinami je rozhodně čokoládová. Dopřejte si pravou domácí.

Zmrzlina s kousky hořké čokolády

Příprava: 70 minut + mražení přes noc

Pro 4 osoby

* 300 ml plnotučného mléka

* 100 g cukru krupice

* 1 vanilkový cukr

* 200 g hořké čokolády

* 2 lžíce kakaa

* 3 žloutky

* 300 ml smetany ke šlehání

1. Mléko zahřejeme s 1/2 cukru a vanilkovým cukrem, až se rozpustí. Přidáme kakao a necháme prochladnout.

2. Ušleháme žloutky se zbylým cukrem. Přišleháme 1/2 vychladlého mléka. Druhou zahřejeme, přidáme 1/2 posekané čokolády a rozpustíme ji. Mimo sporák do mléka zašleháme vaječnou směs a na mírném plameni za stálého míchání vaříme asi 10 minut. Hustý krém necháme vychladnout, občas promícháme.

3. Smetanu ušleháme, vmícháme do krému. Mísu dáme do dřezu se studenou vodou a mícháme, dokud není směs studená. Krém nalijeme do nádoby, přetáhneme fólií, zamrazíme. Každou hodinu ji promícháme, potřetí přidáme zbytek čokolády. Necháme mrazit přes noc.

Zmrzlina z tmavé a bílé čokolády

Příprava: 90 minut + mražení přes noc

Pro 4 osoby

Bílá čokoláda:

* 250 ml plnotučného mléka

* 120 g cukru krupice

* 500 ml smetany ke šlehání

* 2 kapky vanilkové tresti

* 200 g bílé čokolády

Čokoládová zmrzlina +poleva:

* 140 g cukru moučka

* 1 vanilkový cukr

* 500 ml zakysané smetany

* 500 ml čokoládového pudinku

* 1 lžíce másla

* 50 ml vody

* 50 ml smetany ke šlehání

* 1 lžíce medu

* 100 g čokolády na vaření

* 1 lžíce rumu

1. Na zmrzlinu z bílé čokolády použijte postup z předchozího receptu, jen zaměňte hořkou čokoládu za bílou a vynechte kakao.

2. Cukr a vanilkový cukr promíchejte se zakysanou smetanou, přišlehejte pudink. Směs přelijte do misky a dejte na hodinu do mrazáku. Pak ji v robotu ušlehejte. Vraťte do mrazáku a postup po hodině opakujte. Mrazte další 3-4 hodiny.

3. Zahřejte máslo s vodou, smetanu a med, krátce mírně povařte. Přimíchejte nasekanou čokoládu a promíchejte. Přidejte rum.

4. Servírujte porci tmavé a světlé zmrzliny ozdobené trubičkou a čokoládovou polevou.

Klasická čokoládová zmrzlina

Příprava: 20 minut + hodina chlazení + 4,5 hodiny mražení

Pro 4 osoby

* 250 ml plnotučného mléka

* 120 g cukru krupice

* 200 g čokolády na vaření

* 500 ml smetany ke šlehání

* 2 kapky vanilkové tresti

1. Přivedeme mléko k varu. Nastrouháme čokoládu a promícháme s cukrem. Do horkého mléka všleháme čokol. směs, dokud se nerozpustí. Vychladíme a přimícháme smetanu a vanilku.

2. Vychladlou směs uložíme na hodinu do chladničky. Poté přelijeme do širší nerez mísy nebo na plech, zakryjeme fólií a dáme na 30 minut do mrazáku. Po půlhodině prošleháme a dáme znovu hodinu mrazit. Stejně postupujeme ještě 3x po hodinovém mrazení.