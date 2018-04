Granátové jablko, chřest a další potraviny, co podpoří plodnost

Červená řepa

Červená řepa je zdrojem antioxidantu resveratrolu, který najdete také v červeném víně. Pokud ovšem plánujete rodinu, je lepší alkohol vynechat, červená řepa navíc pomáhá zlepšit oběh krve v těle. „Já osobně doporučuji džus z červené řepy ženám, které podstupují umělé oplodnění, aby jim zlepšil přísun krve do dělohy,“ vysvětlila nutriční terapeutka Isabelle Obertová pro britský DailyMail.

Pokud máte červenou řepu spojenou hlavně se salátem ze školní jídelny a nevypratelnými skvrnami, poohlédněte se po nových receptech. Skvělý je třeba salát z pečené červené řepy s olivovým olejem, balsamikem a slunečnicovými semínky (více receptů zde).



Quinoa

Chuťově připomíná rýži s oříšky, ale merlík chilský neboli quinoa neobsahuje lepek a je plný vitamínů, minerálů i proteinů. S konzumací quinoy by se to naráz nemělo přehánět, protože u někoho může dráždit střevo a je lepší si na ni zvykat postupně. Můžete ji použít jako přílohu namísto rýže. Stejně jako rýže se quinoa i vaří, před podáváním ji můžete dochutit olivovým olejem a bylinkami, skvěle chutná i posypaná opraženými piniovými oříšky.



Chřest

Zelené stonky chřestu jsou plné vitamínu C a folátů, což jsou látky doporučované lékaři ženám snažícím se o početí. Pozitivní vliv má i na mužskou plodnost. Chřestová sezóna je na spadnutí, tak si kupte svazeček a poduste chřest v páře, zapečte ho do slaného koláče nebo šup s ním do rizota (recepty najdete zde).



Vejce

Vejce dodají vašemu tělu bílkoviny, tuky, vitamíny B12, D, E i minerály. Obzvlášť vitamín D je pro plodnost důležitý, ve studii Yaleské univerzity se ukázalo, že 93 % žen s problémy s plodností nemělo normální hladinu vitaminu D. Podobně dopadla studie s ženami, které trpěly syndromem polycystických vaječníků, což je stav většinou bránící početí dítěte. Ani jedna neměla normální hladinu vitaminu D. Studie zkoumala celkem 67 žen.



Vlašské ořechy a mandle

Hrstka vlašských ořechů denně zajistí mužům podle UCLA lepší vitalitu, pohyblivost a morfologii spermií. Muži i ženy si jimi doplní zdraví prospěšné omega 3-mastné kyseliny, vitamin E navíc přispívá ke zdraví ženského endometria. Zásoby vitaminu E můžete doplnit také zobáním mandlí, ideálně neloupaných a nepražených.

Losos

Ryba bohatá na omega 3-mastné kyseliny a selen by měla být na stole párů toužících po dítěti často. Selen umožňuje tělu výrobu antioxidantů, které chrání vajíčka a spermie před volnými radikály. kromě toho také zabraňuj rozpadu chromozomů, což může být důvodem potratu nebo vrozených vývojových vad dítěte.

Lososa si můžete dopřát na mnoho způsobů, skvělý je opečený doplněný bylinkami a kořením (více receptů s lososem najdete zde).



Granátové jablko

Ne nadarmo bylo ve starověké Persii granátové jablko symbolem plodnosti. Podle moderních výzkumů vděčí za tuto pověst velkému množství vitamínu C a K a kyseliny listové. Granátové jablko má navíc kladný vliv na krevní oběh, působí proti stárnutí a protizánětlivě a podporuje kardiovaskulární systém.

S granátovým jablkem není bez předchozí zkušenosti zrovna snadné pořízení - pro začátek můžete vyzkoušet džus z granátového jablka nebo zrníčka nabitá vitamíny a minerály zkuste přidat do salátu.



Dýně

Dýně jsou chutnými zásobárnami vlákniny, vitamínů, minerálů, antioxidantů i barviva betakarotenu, které podle nejnovějších závěrů odborného časopisu Plodnost a neplodnost podporuje kvalitu spermií u mužů a správnou produkci hormonu progesteronu u žen.

Velkou výhodou dýní je jejich univerzálnost v kuchyni - uvaříte z nich skvělé polévky, můžete je nachystat na slano i na sladko nebo třeba zapékat v troubě (na recepty z dýně se podívejte zde).

Avokádo

Avokádo je cenným zdrojem vitamínu E, který pomáhá k vytvoření výstelky dělohy (endometria), vitamínu K a omega 3-mastných kyselin, jež pomáhají regulovat produkci hormonů v těle. Vychutnat si ho můžete jako pomazánku nebo dip, nakrájet ho do salátu nebo třeba s míchanými vajíčky. Protože však avokáda obsahují hodně tuku, nejezte více než jedno denně a nepřehánějte to s dalšími tučnými potravinami.