Nejlepší kousky šatníku, které užijete teď i na jaře

15:35 , aktualizováno 15:35

Leden bývá, co se módy týká, trochu komplikovaný. Obchody vyprodávají za lákavé ceny zimní kolekce, zatímco se jarní oblečení tlačí na jejich místo. Staré modely už nudí a na ty nové nebývá to příhodné počasí. Co s tím? Vyberte si prostě to nejlepší z obou.