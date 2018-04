Nejlepší kamarádka je jako dobrý psycholog. A vypovídáte se zadarmo

Nejlepší kamarádka se nepozná podle toho, že si spolu denně vyměníte deset SMS zpráv a scházíte se obden. Nemusíte se vidět rok. Ale když se potkáte, máte si pořád co říct. Jak taková kamarádství vypadají a kde vznikají? Rozdělili jsme je do několika kategorií.

Ze školy

Nejspíš jste spolu seděly ve školní lavici, dost možná jste vedle sebe spaly i ve školce. Ale na to už si moc dobře nepamatujete, jinak se ale znáte dost důvěrně. Když má jedna z vás špatnou náladu, určitě se zasmějete u fotoalba tomu, jak jste s nepovedenou trvalou na hlavě a riflích nabíraných na bocích (jsou znovu v módě) v šestnácti příšerně vypadaly. A i když teď jedna z vás žije v luxusním domě na vyhlášené adrese, nemusí před tou druhou tajit to, že vyrůstala v panelákovém 1+1. Výhodou těchto kamarádství je, že jedna o druhé víte opravdu všechno. A také už jste se za ta léta stihly natolik poznat, že když se svěřujete s problémem, který nechcete ventilovat dál, víte, že ona ho do světa určitě nepustí.

Z práce

Trávíme tam většinu dne, tak by bylo divné, kdybychom si právě v práci kamarádku nenašly. Umí si představit, jak vám je, když řešíte konflikt s klientem nebo šéfem. Tyto problémy dokonale zná. Stejně tak vám pomůže, když do práce přijdete se špatně maskovanými kruhy pod očima. Je jí jasné, že kvůli nemoci dítěte za sebou máte probdělou noc. Bez toho, že ji požádáte o pomoc, vám ji nabídne sama. Taková kamarádka vám zůstane, i když z práce odejde. Témat na další rozhovory v kavárně budete mít i tak dost. Pracovní obor obvykle neměníme. A i kdyby – za léta strávená v jedné kanceláři se dokážete bavit i o jiných věcech než jen o profesi.

Z mejdanů

Poznaly jste se ve vysokoškolském klubu, kam jste chodily na koncerty undergroundových kapel jako správné intelektuálky v dlouhých batikovaných sukních, ručně pletených svetrech a nenamalované. Kamarádka moc dobře ví, co pijete a kolik toho vydržíte. A i když se teď potkáte na večírku, kam už obě chodíte v botách na podpatku, značkovém oblečení a pijete mojito, jí je stejně jasné, že nejlíp je vám doma s lahví sedmičky červeného. Stačí jeden spiklenecký pohled a obě víte své.

Z kurzů, fitka, dovolené

Navázat tady kamarádství je k nezaplacení. Na kurzu angličtiny (když ho zrovna nepořádá váš zaměstnavatel), ve fitku nebo na dovolené nejspíš potkáte lidi z úplně jiných profesí. Poznáte tak, že když se v práci trápíte kvůli mladší kolegyni, která vám vyfoukla šéfovskou funkci jenom proto, že generálnímu řediteli "padla" do oka, jiní v zaměstnání jsou na tom ještě hůř. Jejich šéf se vyžívá ve svolávání porad v pátek na šestou odpoledne.

Přátelství navázané přes společné koníčky vás navíc nutí věnovat se svým zájmům, i když se vám zrovna moc nechce. Kamarádka, která vás dotáhne do fitka, přinutí vás držet dietu, zkouší z anglických slovíček nebo trvá na tom, že se v létě vydáte na poznávací dovolenou na kole, je dar. A pokud zrovna žádnou takovou nemáte, kurzy jsou nejlepším prostředím, kde si nějakou najít.

Pokud do svého života potřebujete dostat nějaký nový impulz, přihlaste se na podobný kurz. Pravděpodobnost, že jako benefit tam najdete spřízněnou duši, je obrovská.

Z dětských hřišť

Přišla jste do jiného stavu a nejlepší kamarádka zrovna nesdílí nadšené povídání o tom, jak velké je podle ultrazvuku právě teď vaše dítě, kdy a jak vás kope? Najednou máte pocit, že si vůbec nerozumíte. A tak se setkáváte čím dál méně. Nezoufejte si. V čekárně pediatra nebo na dětském pískovišti nejspíš potkáte novou, která bude mít stejně staré dítě. Vy díky tomu máte o témata rozhovorů postaráno. Dost často v těchto případech nezůstane jen u ženských přátelství. Nezřídka se kamarádství rozšíří i na celé rodiny. Přátelé se stanou z mužů, kteří, byť z jiné profese, probírají školní i sportovní úspěchy stejně starých potomků a na společných dovolených pro ně vymýšlejí bojové hry.

Z internetu

Novodobý typ kamarádek. Získáte je tak, že si večer sednete k internetu a chatujete – třeba o oblíbeném seriálu nebo zpěvákovi. Od počítače může vzniknout velké kamarádství. To když se pak domluvíte a sejdete se tváří v tvář. Internetové kamarádství má však i velké úskalí. Možná teprve až po pár schůzkách tváří v tvář zjistíte, že si kromě osudů seriálových postav nemáte co říct.

Ale je tu i druhá varianta. Může se stát, že toho máte hodně společného, nejen oblíbený pořad. Internetová kamarádství je ale někdy těžké udržovat. Je to zákon schválnosti, ale ta, se kterou si opravdu rozumíte i v reálu, bude zcela jistě žít až na opačném konci republiky. A tak se budete muset spokojit s rozhovory po síti a jen občasnými návštěvami.

O generaci starší

Nejspíš v práci nebo na dovolené potkáte kamarádku, která by vám klidně mohla dělat maminku. Přesto se hodně sblížíte. Ona vám téměř vždy poradí, má už zkušenosti, které byste teprve nabírala. Vy jí zase pomáháte zůstat mladší. Třeba když spolu vyrazíte na horskou výpravu do Alp, kam by se sama nikdy neodvážila. Nebo když jí rozmluvíte koupit si usedlou béžovou halenku a přesvědčíte ji, že mnohem lépe jí bude slušet ta červená. A také ji přemluvíte ke změně dlouhou dobu stejného účesu.

Kamarádka sestra

Kamarádství vzniká nejčastěji u sester, které od sebe nejsou příliš věkově vzdálené. Typické je u dvojčat. Dovedete se pohádat o výchově dětí i o tom, jak ona zbytečně moc využívá matku k jejich hlídání. Přesto se nerozkmotříte tak, že byste se už nikdy neviděly. Pokrevní pouto je přeci jen silnější než trucování. Rodinné oslavy vás navíc přinutí se vidět, i kdybyste na sebe byly opravdu naštvané. Kamarádství v rodině má tu výhodu, že se dokonale znáte a nemusíte před sebou nic tajit.

Kamarádka maminka

Dokonale vás zná a vy ji nejspíš také. Nemáte zábrany se jí svěřovat. Když mateřský vztah přeroste v kamarádský, občas to může být problém. Vaše maminka má na vás pořád tendenci pohlížet ochranitelským způsobem. Dopředu vás varuje, co se všechno může stát, což u kamarádky stejného věku obvykle nehrozí. Někdy proto maminka-kamarádka nenaučí svoji dceru žít normálním životem. Ale není to pravidlo! Chce to každopádně velkou dávku tolerance. Hlavně ze strany maminky.

MŮŽE BÝT VAŠÍ "KAMARÁDKOU" MUŽ? *Ano, pokud je to homosexuál. Nehrozí, že vztah přeroste v intimní.

*Ano, pokud je to váš bývalý partner a už máte sexuální vztah za sebou.

*Ano, pokud si píšete dopisy nebo maily a nikdy se neuvidíte.

*Ano, pokud jste sama "mužský" typ a ráda probíráte věci racionálně.

MAHULENA BOČANOVÁ & ZUZANA STRAKOVÁ

Herečka Mahulena Bočanová (41) a výtvarnice kostýmů televizních pořadů Zuzana Straková (44) se znají dvacet let. Seznámil je přítel Mahuleny. "Chodila jsem s ním a on se do ní zamiloval, což jsem netušila. S klukem jsem se rozešla, my si zůstaly," vzpomíná Mahulena.

Kamarádství přerostlo v přátelství. S tím měli partneři obou žen problémy. "Spousta našich vztahů zkrachovala proto, že nám vyčítali, že jsme raději spolu než s nimi," vzpomíná Bočanová. Vídají se denně – v práci, doma, na oslavách, dovolené. "Takovou kamarádku najít je dar. Všechno – legrace, štěstí – je dvojnásobně hezčí. Trápení je dvakrát menší," říká Mahulena. "Bereme se takové, jaké jsme, a to je nejdůležitější," vysvětluje Zuzana Straková, proč jim přátelství vydrželo tak dlouho.

DANIELA VOLENÍKOVÁ & MARTINA POJAROVÁ

Děti mohou za kamarádství Martiny Pojarové (35) a Daniely Voleníkové (37). Seznámily se v mateřském centru, kam přišly se syny. Když se jim později narodily holčičky, založily mateřské centrum Nová Trojka. To původní se zavřelo a jim bylo líto, že s dětmi nemají kde být. Dnes jsou z nich nejlepší kamarádky a také trojnásobné maminky. S manžely a dětmi jezdí i na dovolené. Kvůli práci spolu občas měly problémy. "Jsem v nadřízené roli, což někdy bylo nepříjemné. Hlavně nám však práce brala moc času. Teď už jsme se naučily říkat, že se o ní nebudeme bavit," říká Martina Pojarová. "Martina je člověk na svém místě. Navzájem se doplňujeme. Navíc nás spojuje stejná životní situace. Díky tomu si pořád hodně rozumíme," pochvaluje si Daniela Voleníková.

IRENA BUFKOVÁ & EVA PŘIBILÍKOVÁ

Eva Přibilíková (52) má kamarádku, která by teoreticky klidně mohla být jejím dítětem. Ireně Bufkové je 35 let. Přesto, nebo možná právě proto, když se sejdou, mají si o čem povídat. Vědí o sobě všechno. "Vždycky jsem si rozuměla s mladšími děvčaty. Možná to bylo tím, že jsem měla dva syny. Irenka má temperament a to se mi líbí. Ale jako dceru ji neberu," přemýšlí Eva Přibilíková. Seznámily se před patnácti lety v práci. "Padly jsme si hned do oka. Ona je pozitivní, směje se, je s ní legrace," vzpomíná Irena. Věkový rozdíl ani jedna z nich nevnímá. "Mám raději mladší společnost, nechci mluvit jen o nemocech," říká Eva Přibilíková.