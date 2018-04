Nejlepší kadeřník je ze Slovenska, v Česku vítězí salon Egoo a Robert Starý

Czech and Slovak Hairdressing Awards 2010 Cena tisku ČR / Press Award

1. Jana BURDOVÁ, Studio EGOO, Teplice

Nina KRAJČO, BOMTON, Praha

Daniela NOVÁKOVÁ, Salon ROBERT STARÝ, Praha

Kateřina PAVLÍKOVÁ, PORTRAIT BY MICHAL ZAPOMĚL, Plzeň

Robert STARÝ, Salon ROBERT STARÝ, Praha Cena tisku SK / Press Award

1. Braňo BELAN, DONNA UOMO, Bratislava

Jana BIELIKOVÁ, SALÓN ARTIS, Bratislava

Carolina ROSENBERGER, ATELIER CAROLINA ROSENBERGER, Košice

Zoltán TAKÁCS, ROCOCO, Bratislava – 2 nominace Dámský komerční účes Praha / Women Prague

1. Martin LOUŽECKÝ, Salon ROBERT STARÝ, Praha

Misha ČADKOVÁ, MISHA HAIR STUDIO, Praha

Nina KRAJČO, BOMTON, Praha

Alena POLÁČKOVÁ, SIMPLY HAIR, Praha

Robert STARÝ, Salon ROBERT STARÝ, Praha Dámský komerční účes Čechy a Morava / Women Bohemia and Moravia

1. Kateřina PAVLÍKOVÁ, PORTRAIT BY MICHAL ZAPOMĚL, Plzeň

Jana BURDOVÁ, Studio EGOO, Teplice

Petra HALEŠOVÁ, Studio EGOO, Teplice

Petra LIŠKOVÁ, PORTRAIT BY MICHAL ZAPOMĚL, Plzeň

Lenka VAŠKŮ, Studio PIEL PROFESSIONAL, Břeclav Dámský komerční účes Slovensko / Women Slovakia

1. Zoltán TAKÁCS, ROCOCO, Bratislava

Braňo BELAN, DONNA UOMO, Bratislava

Jana BIELIKOVÁ, SALÓN ARTIS, Bratislava

Carolina ROSENBERGER, ATELIER CAROLINA ROSENBERGER, Košice

Monika SCHULTZOVÁ, MONIKA SCHULTZOVÁ, Holíč Avantgardní účes / Avantgarde

1. Jana BURDOVÁ, Studio EGOO, Teplice

Jana DUŠKOVÁ, BOMTON, Praha

Miroslava HAJDOVÁ, BOMTON, Praha

Naděžda OBROVÁ, Salon ŠUTA, Břeclav

Robert STARÝ, Salon ROBERT STARÝ, Praha Objev roku / Newcomer of the Year

1. Eva HUSÁKOVÁ, Studio EGOO, Teplice

Robin BÍLKA, Salon ŠUTA, Břeclav

Jakub OKÉNKA, Salon ŠUTA, Břeclav

Zdeňka ŠANTÍNOVÁ, PORTRAIT BY MICHAL ZAPOMĚL, Plzeň

Naděžda ŠESTÁKOVÁ, BOMTON, Praha Kolorista roku / Schwarzkopf Professional Colourist of the Year

1. Jan BALCAŘÍK, BOMTON, Praha

Petra FILLERY, JAMES HAIR, Praha

Ivana JEŽKOVÁ, Salon IWA, Praha

Daniela NOVÁKOVÁ, Salon ROBERT STARÝ, Praha

Lucie SEDLÁKOVÁ, Salon ROBERT STARÝ, Praha Pánský komerční účes / Men

1. Robert STARÝ, Salon ROBERT STARÝ, Praha

Kateřina HEINCOVÁ, Toni&Guy, Praha

Martin PLESAR, Salon ROBERT STARÝ, Praha

Martin ŠTRUNC, PORTRAIT BY MICHAL ZAPOMĚL, Plzeň

Romana TINGLOVÁ, BOMTON, Praha Tým roku / Team Award

1. SALON ROBERT STARÝ, Praha

BOMTON, Praha

PORTRAIT BY MICHAL ZAPOMĚL, Plzeň

SALON ŠUTA, Břeclav

STUDIO EGOO, Teplice Cena veřejnosti ČR / Consumer Award

1. Martin HOLÝ, MARTHY, Beroun

Jana BURDOVÁ, EGOO, Teplice

Iveta GRACOVÁ, SALON DANIELA SIVCOVÁ, Přerov

Dana HAUPTOVÁ, OMOR FI, Ostrava

Daniela NOVÁKOVÁ, SALON ROBERT STARÝ, Praha Cena veřejnosti SK / Consumer Award

1. Ján ŠABÍK, VLASOVÉ ŠTÚDIO JÁN ŠABÍK, Vráble

Braňo BELAN, DONNA UOMO, Bratislava

Hana KŘIVÁKOVÁ, VLASOVÉ STUDIO EL, Zlaté Moravce

Darina ÖSZI, LENA, Kollárovo

Monika SCHULTZOVÁ, MONIKA SCHULTZOVÁ, Holíč Kadeřník roku / Hairdresser of the Year

Vítěz titulu Kadeřník roku je vybírán z nejlépe hodnocených kadeřníků z kategorií Dámský komerční účes (Praha, Čechy a Morava, Slovensko) a Pánský komerční účes.

1. Zoltán TAKÁCS, ROCOCO, Bratislava

Jana BURDOVÁ, EGOO, Teplice

Martin LOUŽECKÝ, Salon ROBERT STARÝ, Praha

Kateřina PAVLÍKOVÁ, PORTRAIT BY MICHAL ZAPOMĚL ,Plzeň

Robert STARÝ, Salon ROBERT STARÝ, Praha