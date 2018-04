Nejlepší jarní recepty z jehněčího

Jehněčí dušené kolínko

Příprava: 2 hodiny

* 4 jehněčí kolínka s kostí

* 2 lžíce hladké mouky

* 4 lžíce olivového oleje

* 2 velké cibule

* 6-8 stroužků česneku

* 4 mrkve, nakrájené na kostičky

* 4 řapíky řapíkatého celeru

* 2 snítky rozmarýnu

* 2 bobkové listy

* 250-300 ml bílého suchého vína

* vývar na podlití, asi 200 ml

* 1 lžička citronové kůry, bio

* 1 lžička pomerančové kůry, bio

* 2 lžíce posekané petrželky

* 1-2 lžičky sušené majoránky

1. Omyté a osušené špalíky kolena osolíme, opepříme a obalíme v hladké mouce. V kastrolu rozpálíme polovinu oleje, vložíme kolena a opečeme je dohněda. Maso pak uchováme stranou.

2. Do výpeku přidáme lžíci oleje, vsypeme cibuli a většinu česneku a osmahneme dorůžova. Přidáme nakrájenou mrkev, pokrájený řapíkatý celer a společně opečeme. Do základu vložíme kolena, okořeníme lístky rozmarýnu, rozdroleným bobkovým listem, podlijeme vínem a vodou nebo vývarem a dusíme pod poklicí. Během dušení přeléváme šťávou a podle potřeby podléváme, trvá to asi 1-1,5 hodiny.

3. Když je maso měkké, přidáme citronovou a pomerančovou kůru smíchanou s olejem, prolisovaným česnekem a petrželkou, dochutíme majoránkou a solí a dusíme ještě 10 minut. Porce masa podáváme na předehřátém talíři přelité vydušenou šťávou.

Co jste možná nevěděli + kde nakoupit Vyzkoušejte na vlastní kůži rozdíl mezi obyčejným a bio jehněčím. Nejlepší přehled biofarem přímo ve svém okolí najdete na stránkách www.biospotrebitel.cz

Při úpravě masa je třeba důkladně odstranit všechen tuk a jednotlivé části pečlivě odblanit a zbavit šlach.

Maso se vyznačuje kromě své typické vůně a chuti lehkou stravitelností, vysokým obsahem esenciálních aminokyselin, vitaminů a minerálních látek. Příznivě ovlivňuje metabolismus cholesterolu, a navíc patří k jedněm z méně „kaloricky náročných“ mas. Na 100 g uvádějí tabulky 921 kJ.

Žebírka s bylinkovou omáčkou

Příprava: 15 minut/Opékání 8-10 minut

* 8 jehněčích žebírek

* 4 lž. olivového oleje

* 1 lž. petrželky

* 1 lž. kaparů

* 1 sardelka

* 1 šalotka

* 1 str. česneku

* 1 lžíce citr. šťávy

* 2 lžíce usekané bazalky

* 2 lžíce bílého vína

* 250 g rukoly k podávání

1. Do mixéru vložíme petrželku, kapary, sardelku, šalotku, česnek, citronovou šťávu, bazalku a víno a rozmixujeme. Promícháme s olivovým olejem, podle chuti přisolíme a necháme rozležet. Všechny suroviny můžeme také velmi jemně usekat nebo utřít v hmoždíři a promíchat s citronovou šťávou, vínem a olejem na omáčku.

2. Jehněčí žebírka omyjeme, osušíme a odblaníme. Maso osolíme, opepříme a opečeme na pánvi z obou stran, celkem asi 8-10 minut.

3. Opečená žebírka potřeme bylinkovou omáčkou a podáváme na předehřátých talířích s omytými a osušenými lístky rukoly.

Náš tip Jehněčí žebírka můžeme předem marinovat ve směsi oleje, pepře a bílého vína.

Burger s ovčím sýrem

Příprava: 15 minut/pečení 15 minut

* 500 g mletého jehněčího

* 1 cibule

* 3 stroužky česneku

* 1 lžíce sušeného oregana

* 80 g anglické slaniny

* 2 lžíce olivového oleje

* 200 g tvrdého ovčího sýra

* olej na potření

* bramborový salát k podávání

1. V míse promícháme mleté maso, jemně usekanou cibuli, drcený česnek, usekané bylinky, jemně pokrájenou slaninu, sůl a pepř a dobře promícháme. Sýr nakrájíme na čtyři nebo osm stejných dílů.

2. Z masové směsi vytvarujeme koule a do každé doprostřed zabalíme nebo zatlačíme kousek sýra. Připravené burgery lehce zploštíme mezi dlaněmi, potřeme olejem a pečeme na rozpáleném grilu nebo pánvi po obou stranách, celkem asi 10-15 minut.

3. Podáváme s bramborovým salátem podle našeho tipu nebo pečenými novými bramborami se slupkou.

Náš tip Na salát promíchejte brambory s kousky paprik v oleji, sušenými rajčaty, lístky rukoly, solí, pepřem, olivovým olejem a bílým vinným octem.

Jehněčí se zeleninou v chlebu

Příprava: 30 minut + 4 hodiny marinování

* 400-500 g jehněčí kýty

* 2 lž. olivového oleje

* 2 lž. octa

* 1/4 lžičky kayenského pepře

* 1 lž. zázvoru a rozmarýnu

* 1/2 lž. ml. nového koření

* 2 stroužky česneku

* hrst rozinek

* hrst ořechů

* 1 cibule

* 250 g rajčat

* 4 jarní cibulky

* hrst koriandru

1. Maso omyjeme, odblaníme a nakrájíme na drobnější kousky nebo proužky. V misce prošleháme olivový olej, červený vinný ocet, koření a drcený česnek na marinádu. Maso vložíme do misky s marinádou, promícháme a necháme minimálně 4 hodiny v chladu odležet.

2. V pánvi rozpálíme trochu olivového oleje a maso na něm zprudka opečeme ze všech stran, zmírníme plamen a opékáme do změknutí, trvá to celkem asi 10 minut. Ke konci přidáme okapané propláchnuté rozinky a vlašské ořechy, společně osmahneme, osolíme a stáhneme z ohně.

3. Chléb prokrojíme a plníme masovou směsí, kterou sypeme kolečky cibule, překrájenými rajčaty, jarní cibulkou a usekanou čerstvou natí a podáváme. Pokud neseženeme placatý bochník, naplníme směsí pita chleba nebo ciabattu.

Náš tip Podávejte s kysanou smetanou nebo jogurtem.

Grilované jehněčí kotletky

Příprava: 40 minut + 30 minut marinování

* 8 jehněčích kotletek

* 4 lž. olivového oleje

* 1 lž. citronové kůry bio

* 4 stroužky česneku

* 1 snítka rozmarýnu

* 4 rajčata

* 100 g másla

* 1 lžička citronové šťávy

* 2-3 lž. bylin (oregano, rozmarýn, saturejka, tymián)

1. Kotletky omyjeme, osušíme a odblaníme, popřípadě nařízneme špičkou nože u kosti, aby se lépe propekly. V misce promícháme olivový olej, jemně usekaný česnek, citronovou kůru a snítku rozmarýnu.

2. Maso opepříme, obalíme v marinádě a necháme v chladu alespoň půl hodiny odležet. Změklé máslo vyšleháme s usekanými bylinkami, osolíme, opepříme a ochutíme citronovou šťávou. Zabalíme do alobalu nebo potravinové fólie ve tvaru válečku a necháme ztuhnout v lednici. Rajčata nařízneme dokříže, přelijeme vroucí vodou, ochladíme, oloupeme a nakrájíme nadrobno.

3. Rozpálíme grilovací pánev, potřeme ji trochou oleje a maso opečeme z obou stran, celkem asi 8-10 minut, a necháme chvíli rozležet. Na pánev vložíme rajčata se zbylou marinádou, krátce opečeme a podle chuti osolíme. Na každou kotletku dáme trochu opečených sekaných rajčat a plátek bylinkového másla. Podáváme na předehřátých talířích.