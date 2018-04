Pět nejlepších diet pro rok 2014, které opravdu fungují

Válka s kily Nechte si sestavit redukční jídelníček na míru, zkuste oblíbenou krabičkovou dietu a přidejte vhodnou pohybovou aktivitu.

Kritéria pro zvolení nejlepší diety byla jasná – dieta musí být výživná, bezpečná, snadná a samozřejmě účinná. Měla by také pomáhat při snižování rizika cukrovky a srdečních onemocnění. Podívejte se, které diety přísným sítem magazínu U.S. News prošly.



DASH dieta

Už čtyři roky se DASH dieta (z anglického Dietary Approaches to Stop Hypertension) drží na zlaté příčce mezi nejlepšími dietami. Původně ji experti z National Heart, Lung and Blood Institute vyvinuli pro snížení a kontrolu krevního tlaku. Ukázalo se však, že výborně funguje i jako dieta na zhubnutí. Odborníci vychvalují hlavně to, že je bezpečná, výživově kompletní a pomáhá dokonce zabránit cukrovce nebo ji dostat pod kontrolu.



DASH dieta je založená na potravinách, které pomáhají snižovat krevní tlak, a dietní plán je jednoduchý. Základem je zvýšení příjmu zeleniny a ovoce a některých mléčných výrobků. Povolené jsou celozrnné potraviny, drůbež, ryby a ořechy, naopak je třeba omezit tuky, červené maso, sladké potraviny a nápoje. DASH dieta nemá žádné negativní vedlejší účinky a odborníci ji doporučují na celý život.



Mezi její prokazatelné výhody patří: snížení krevního tlaku již během prvních dvou týdnů, snížení hladin špatného LDL cholesterolu, snížení rizika mrtvice, rakoviny, cukrovky a osteoporózy. Příjemným bonusem jsou shozená kila: v průměru je to prý 5-16 kg během několika měsíců.



TLC dieta

Na druhém místě se umístila Therapeutic Lifestyle Changes neboli TLC dieta, kterou vymysleli odborníci z National Institutes of Health. Je založená na podobném principu jako DASH dieta: nejenže při ní zhubnete, ale také prospějete svému srdci.



TLC dieta spočívá v úpravě jídelníčku tak, aby byl šetrnější k tělu a snižoval hladiny cholesterolu v krvi. Je při ní potřeba sledovat celkový denní příjem kalorií. Když chcete shodit, měli byste příjem snížit na 1 200 kilokalorií za den. Chcete-li si váhu udržet, může to být 1 800 kilokalorií.

Dané číslo se ale mění i v závislosti na věku a fyzické aktivitě. Při TLC dietě je potřeba vzdát se tučných pokrmů a jíst hlavně ovoce, zeleninu, nízkotučné mléčné výrobky, drůbež a ryby.

Dieta kliniky Mayo

Bronzovou příčku obsadila dieta, kterou vyvinuli experti z proslulé minnesotské kliniky Mayo. Jejím cílem je prevence cukrovky, vedlejším účinkem pak i přiměřené shazování nadbytečných kil. Ze začátku nejde o počítání kalorií, ale o postupnou změnu celkového životního stylu.

Ve velkém množství je povoleno jíst ovoce a zeleninu, v menším množství pak celozrnné potraviny, bílkoviny v podobě luštěnin, ryb a nízkotučných mléčných výrobků a nenasycené tuky, které jsou prospěšné pro srdce. Jídelníček je potřeba doplnit pohybem, na začátku stačí 5-10 minut denně, postupně je dobré zvýšit dobu cvičení na alespoň 30 až 60 minut denně.



Středomořská dieta

Životní styl obyvatel Itálie, Řecka, Španělska a Maroka vychvalují lékaři a odborníci na hubnutí. Podstatnou část středomořské stravy totiž tvoří čerstvé místní potraviny, ořechy, olivový olej, koření a byliny, ryby a červené víno. Zato na červené maso ani sladkosti si místní tolik nepotrpí.



Pokud budete dodržovat správný poměr živin, kdy polovinu talíře tvoří zelenina, čtvrtinu sacharidy a čtvrtinu bílkoviny, pomůžete si i k vysněné postavě. Při pestré středomořské dietě nepočítejte s dramatickými výsledky, ale spíš se zdravým, pozvolným úbytkem kilogramů a také se zlepšením celkového zdravotního stavu.



Weight watchers dieta

Na pátém místě skončil dietní plán Weight watchers, který není na poli diet žádnou novinkou. Nejedná se o krátkodobou záležitost, ale spíš o změnu všech dosavadních stravovacích návyků pomocí bodového systému, kterému se přezdívá ProPoints.

Při tomto dietním programu neexistují zakázaná nebo povolená jídla; všechny potraviny i nápoje mají přidělené body a vy se učíte jíst s mírou tak, abyste se nasytili, ale nepřejedli. Limit bodů závisí na věku, pohlaví a váze, při cvičení si je můžete odčítat. Základem diety je hlavně zelenina, ovoce, mléčné výrobky a netučné bílkoviny.

Jak to vidí expertka

"Podle mých zkušeností je ovšem nejúčinnější dieta zónová," myslí si dietoložka Lenka Kaprálová. "Je výživná a především bezpečná. Nejde vlastně o klasickou dietu, ale o způsob stravování, který vytvořil Barry Sears – biochemik, který chtěl v první řadě snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění."



Princip je jednoduchý, vysvětluje odbornice: "Každé jídlo obsahuje zastoupení všech základních živin, a to v daném poměru: 30 % tvoří bílkoviny, 40 % sacharidy a 30 % tuky. Organismus na to vhodně hormonálně zareaguje a tělo se dostává do takzvané zóny. Veškeré reakce jsou vyladěné, přibývá energie a vitalita."