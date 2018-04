Nejlepší dárky jsou ty, na které vzpomínáte, říká podnikatelka

Vizitka: Linda Vavříková (29) se narodila v Praze, vyrůstala v Jevanech. Je jedináček, tatínek je chirurg, maminka právnička a podnikatelka.

Vystudovala gymnázium v Říčanech a žurnalistiku na FSV UK v Praze, specializovala se na fotografii.

Při studiích pracovala jako externí redaktorka, poté jako ředitelka marketingu v IT firmě.

V roce 2005 založila Allegrii, firmu na zážitky. Název firmy znamená španělsky radost. O rok později získala titul Živnostník roku, má i cenu pro začínajícího podnikatele a Objev roku.

Mezi její koníčky patří hraní počítačových her, jízda na koni, snowboard a golf.

Je vdaná za Josefa Dvořáka, v říjnu 2008 se jim narodila dcera Adina.

Jak ji kdysi, ještě coby studentku žurnalistiky, napadlo prodávat právě zážitky? "S kamarádkou jsme odjely na víkend do Českého Krumlova s tím, že si odpočineme a zkusíme vymyslet nějaké podnikání. Přemýšlely jsme a dostaly jsme se k dárkům - že vždycky řešíme, co komu dát, co taťkům, to nevíme skoro nikdy. Jenže shánění a nakupování dárků, to je logistika, potřebujete sklady a to jsem nechtěla."

Nakonec z Krumlova odjely s tím, že kamarádka je vlastně spokojená ve své práci a podnikat nechce. "Mně ty dárky v hlavě hlodaly ještě půl roku. Uvědomila jsem si, že ty nejlepší, na které vzpomínám, jsou takové, kdy jsem například s tetou jela parníkem do zoo a cestou zpátky mi koupila kaktus. Na tyhle zážitky vzpomínáte i po letech," vypráví Linda Vavříková. Talent pro podnikání má tak trochu v genetické výbavě. V její rodině podnikal děda, babička i maminka.

V nabídce její firmy jsou stovky zážitků. Nejúspěšnější je jízda hummerem a masáže. "Chvilku byl hit bagrování a hummer loni přetlačila jízda ve ferrari. Do budoucna si myslím, že uspěje indoor skydiving, létání v tunelu. To je dokonalé, sama jsem ho už zkoušela třikrát. A v květnu se u Rudolfina uskuteční několik večeří v oblacích, které uspořádáme ve spolupráci s restaurací Four Seasons. Jeřáb vás vyveze na plošinu, kde se bude hodovat," vyjmenovává hity podnikatelka, která vizáží spíš připomíná modelku.

V podnikání pomáhá Lindě Vavříkové i její manžel. Jejich seznámení bylo přitom netradiční. Vyzvednout si ho před prvním rande jela do vazby.

"Poznali jsme se přes společného kamaráda na obědě v restauraci. Znali jsme se jen od vidění, chodil na stejnou školu jako já, jen o rok výš. Domluvili jsme se, že bychom se viděli ještě večer, až budu mít po brigádě. Nakonec jsem byla unavená a napsala jsem mu, že jedu domů spát. Josef mi odepsal, že to nevadí, že stejně sedí ve vězení. Byl totiž s kamarády v hospodě, koukali na fotbal a okradli ho. Tak šel na policajty, ale tam zrovna řešili nějaké dvě vraždy, tak ho posadili do cely a zabouchli za ním mříže. Tam jsem ho po dvou hodinách vyzvedla a už jsme spolu zůstali," vzpomíná na začátek vztahu Vavříková, která si nechala i po svatbě své příjmení.

"Byla jsem strašně líná měnit všechny papíry," přiznává. "Ani ne tak doklady jako hlavně listiny k podnikání, řešit soudy, obchodní rejstříky."