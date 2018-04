Nejlepší dárek dostal Gott ve 12

"Tatínek s maminkou si všimli, že chodím po výstavách a listuji v knihách o výtvarném umění. Zároveň zjistili, že se nezajímám o akvarely, grafiky nebo o jiné malířské techniky, ale jen o olejomalbu," vzpomíná Gott na prvopočátky jeho celoživotního koníčka. "A tak jsem tehdy, ve dvanácti letech, dostal skutečné olejové barvy, paletu, štětce, a od toho dne dodnes maluji oleje."

Gotta mrzí, že sváteční atmosféru někteří lidé vyměnili za předvánoční shon. Sám se snaží se každoročně v tomto období zastavit a rozjímat.

"Vánoce pro mě neznamenají konzum a lítání po nákupech. Samozřejmě mám radost, když pro své děti a blízké najdu hezký dárek. Především ale nezapomínám, proč se vlastně Vánoce oslavují, a co je to vlastně za datum. Každý rok o tom přemýšlím, čtu si, a hovořím s lidmi, kteří rozjímají o stejných věcech. Myslím, že člověk nemusí být o některých věcech hluboce přesvědčen, musí ale v něco věřit," míní zpěvák.

"Vánoční svátky jsou jakýmsi zastavením. Člověk může za doprovodu dobré hudby pomalinku strojit stromek, připravovat si malé lahůdky, radovat se z přítomnosti blízkých lidí. Všechno do sebe jakoby zapadá. Každý by si měl užít sváteční atmosféru, kterou prožíváme jednou do roka. Proto všem svým posluchačům přeji, aby si sváteční okamžiky připravili přesně podle svého přání a vkusu, a prožili je v klidu. Především ale všem přeji, aby mysleli i na sebe, aby v kruhu svých nejbližších prožili krásné vánoční svátky plné pohody a rozjímání," popřál Karel Gott.