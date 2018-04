Nejlepší dámská jízda: na dece v trávě s dobrotami v košíku

500 gramů hladké mouky

300 ml vlahého mléka

150 gramů másla

100 gramů anglické slaniny

30 gramů vlašských ořechů

1 vejce

40 gramů droždí

1 lžička soli

1 lžička cukru

Mouku smícháme se solí, uprostřed uděláme důlek, kam rozdrobíme droždí, přidáme lžičku cukru a 5 lžic vlahého mléka. Necháme vzejít kvásek, mezitím si rozpustíme máslo, které necháme zchladnout, a přilijeme ho k mouce, poté přilijeme zbytek mléka a přidáme vejce.

Vypracujeme těsto, které necháme asi půl hodiny v teple kynout. Na pánvi vyškvaříme dozlatova slaninu nakrájenou na kostičky a necháme ji vychladnout. Ořechy nahrubo nasekáme. Ořechy a slaninu přidáme do vykynutého těsta, které ještě jednou propracujeme a dáme ho do vymazané a vysypané bábovkové formy. Necháme v teple ještě chvíli kynout a pak pečeme 50 minut v předehřáté troubě.

balení listového těsta

mák, sezamová semínka, hrubozrnná sůl, paprika, parmezán

Listové těsto rozdělíme na půl a každou půlku rozválíme na pečící papír na plech do tenkého plátu. Okraje zařízneme do pravidelného obdélníku. Těsto mašlovačkou potřeme rozšlehaným vajíčkem a posypeme strouhaným parmezánem, sezamovými semínky nebo mákem. Sypat můžete také hrubozrnnou solí nebo sladkou paprikou.

Nejlépe rádýlkem pak plát nakrájíme na proužky, každý z nich na plechu stočíme do vrtule. Krekry pečeme ve středně rozpálené troubě cca 15 minut.

4 kousky celozrnného pečiva

dvě barevné papriky

dvě prsa z kuřecího masa

Čerstvé pečivo rozkrojíme, naklademe na něj plátky pečeného nebo grilovaného kuřecího masa. Navrch položíme krátce ogrilovanou nebo v troubě upečenou papriku, z níž sloupneme slupku. Použijeme lehký dresing, například z pikantní hrubozrnné hořčice. Dozdobíme případně bylinkami.

4 kusy pečiva (ciabatta, ciabattový chléb či jakékoli jiné bagetky)

20 gramů rostbífu

rukola

domácí bylinkové máslo

cherry rajčata

Pečivo rozkrojíme a potřeme bylinkovým máslem. Poklademe plátky rostbífu, ozdobíme rukolou a rozkrojenými cherry rajčátky.

3 kiwi

hrozen vína bez pecek

2 pomeranče

1/4 vodního melounu

několik snítek máty na ozdobení

Ovoce omyjeme, kiwi a pomeranč oloupeme a vše nakrájíme na menší kousky. Vmícháme jednotlivé kuličky vína, lehce promícháme a dozdobíme několika snítkami čerstvé máty (a sedmikráskami).

250 gramů těstovin

150 gramů krůtího masa

zelenina

Uvaříme podle návodu na obalu těstoviny a necháme je vychladnout. Ogrilujeme plátky osoleného a opepřeného krůtího masa, nakrájíme ho na drobné kousky a přimícháme k těstovinám. Přidáme podle chuti drobnou zeleninu, třeba kukuřici, červenou cibulku nebo zelenou papriku. Ozdobíme bylinkami, vhodná je třeba bazalka.

Borůvkové muffiny

250 gramů celozrnné mouky

250 gramů čerstvých borůvek

půlku prášku do pečiva

2 vejce

150 ml medu

150 ml mléka

100 ml rozpuštěného másla

lžičku skořice

Rozehřejeme máslo, přimícháme k němu tekutý (nebo také rozehřátý) med, poté zašleháme mléko. Do jiné mísy přidáme mouku, zamícháme do ní prášek do pečiva a skořici a poté přilijeme tekutou směs. Pořádně promícháme, do hladkého těsta pak přidáme borůvky a už jen lehce vmícháme. Směsí plníme košíky nebo vymazanou formu - zhruba do 2/3. Pečeme v troubě vyhřáté na 150 stupňů asi 20 minut.

Ledový čaj

Připravíme si čaj (doporučjeme sypaný zelený) podle návodu na obalu. Osladíme ho třtinovým cukrem.

Necháme ho vychladnout, přidáme pokrájené bio citrony a mátu, případně i nadrcený led.

Můžeme přidat i čerstvé ovoce, osvěží třeba maliny.



Melounová bowle

půl vodního melounu (cca 2-3 kg)

100 gramů cukru

0,75 l vína

minerální voda (cca stejné množství jako vína)

zázvor, máta

Z melounu odstraníme jadérka a nakrájíme na menší kousky. Dáme ho do mísy, zasypeme cukrem a zalijeme polovinou vína. Zakryjeme a necháme v ledničce ochladit. Směsí můžete občas zamíchat. Poté přilijeme zbylé víno, přidáme mátu, zázvor (může být nastrouhaný nebo na jemné plátky). Až těsně před podáváním zalijeme minerální vodu tak, aby meloun byl zatopený.

Všechny recepty jsou rozpočítány pro 4 osoby.