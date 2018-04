Nejlepší a nejhorší potraviny pro vaše zuby

Kvalitní zubní výplně, keramické korunky či profesionální bělení zubů sice dovedou opravit škody napáchané na zubech, ale existuje i levnější způsob, jak si uchovat zdravé a hezké zuby bez kazů a skvrn.

Kromě důkladné ústní hygieny má na stav našich zubů významný dopad také stravování. Přečtěte si, jaké potraviny a nápoje vašim zubům prospívají a jaké naopak škodí.

Zubům škodí

Citrusové plody

Šťáva z citrusů je bohatým zdrojem vitaminu C a dalších zdraví prospěšných živin, bohužel pro zuby může být pohromou. Experti doporučují vyhnout se především džusům z citronů a grepů, které jsou zvláště kyselé a při pravidelné konzumaci mohou poškodit zubní sklovinu.

V roce 2008 proběhla na toto téma studie, ve které vědci zkoumali účinek citrusových šťáv na zubní sklovinu. Nejvíce poškození způsobily právě džusy z grepů a citronů, nejmenší naopak šťáva z pomerančů.

Žvýkací bonbony

U sladkostí a bonbonů platí, že čím lepivější, tím horší jsou pro zuby. Mezi nejhorší sladkosti pro zuby tak patří karamely, gumoví medvídci, měkké ovocné bonbony, turecký med a podobné sladkosti. Tyto měkké bonbony se přilepí na zuby a do mezizubních prostor, kde se drží dlouhou dobu a umožňují tak bakteriím v ústech hodovat na dodaném cukru.

"Bakterie spalují cukr kvůli kyselině, která rozpouští ochrannou vrstvu zubní skloviny, a způsobují tak kazy," vysvětlil doktor Matthew Messina, zubař z Ohia v USA a mluvčí American Dental Association.

Tvrdé bonbony

Tvrdé cucací bonbony se sice nelepí na zuby tolik jako ty měkké, které vyžadují žvýkání, ale jelikož se pomalu rozpouštějí v ústech a oslazují ústa po několik minut, mají bakterie spoustu času vyprodukovat nebezpečné kyseliny.

Většina takových bonbonů je navíc ochucena i kyselinou citronovou, která poškozuje zubní sklovinu. Nemluvě o tom, že stačí špatně kousnout a ulomený zub už kartáčkem na zuby nespravíte.

Kyselé okurky

Kyselina v octě, která je nezbytná k zavařování okurek a dodává jim tu tu správnou slanou chuť, bohužel také přímo působí na zubní sklovinu a poškozuje ji. Britská studie z roku 2004 dokonce ukázala, ze kyselé okurky patří mezi hlavní viníky opotřebování zubů.

Konzumace kyselých okurek více než jednou denně zvýšila pravděpodobnost opotřebení zubů o 85 procent. Podle doktora Messiny však málokdo jí kyselé okurky tak často, aby to výrazně ovlivnilo jeho dentální zdraví.

Limonády

Není tajemstvím, že pití většího množství sladkých limonád může přispět ke kazům. Méně známé je, že kyselina v perlivých nealkoholických nápojích pravděpodobně poškozuje zuby více než samotný cukr. Proto i limonády bez cukru, jako je třeba dietní cola, které obsahují kyselinu citronovou a fosforečnou, mohou při častější konzumaci poškodit sklovinu.

Pokud si nedokážete limonády odpustit, je vhodnější pít je během jídla než samotné přes den. Podle doktora Messina totiž jídlo pomáhá neutralizovat kyselinu a čas vystavení zubů kyselině je tak mnohem kratší.

Víno

Podle odborníků na zdravou výživu je červené víno zdravější než bílé, ale toto tvrzení se rozhodně netýká zubního zdraví. Červené víno totiž obsahuje látky zvané chromogeny, které produkují pigmenty, jež zabarvují zuby. Taniny obsažené v červeném víně navíc mají tendenci vysušovat ústa, zuby tak zůstávají lepivé a tím se zhoršuje poskvrnění.

I bílé víno však může přispívat ke skvrnám. Červené i bílé víno obsahuje erozivní kyselinu, která dovoluje skvrnám z jídla či pití proniknout hlouběji do zubu. Tento fakt potvrdila i studie z roku 2009, ve které kravské zuby namočené do černého čaje byly náchylnější ke skvrnám, když byly před tím namočeny do bílého vína (oproti zubům namočeným ve vodě).

Krekry, keksy a slané chuťovky

Myslíte si, že když nejste na sladké a dáváte přednost slaným pochoutkách, máte vyhráno? Bohužel, rafinované sacharidy v krekrech a dalších typech slaných pochutin se přetvářejí v ústech na cukr velmi rychle a poskytují tak krmivo pro bakterie - hlavní viníky zubních kazů. Navíc kašovitá hmota, která se kousáním krekrů vytvoří, se usazuje na stoličkách a v mezizubních prostorech a přispívá ke vzniku zubního kazu.

Káva a čaj

Znáte ty špatně odstranitelné skvrny, které se shromažďují uvnitř šálku na kafe? Tak podobně působí pití kávy i na vaše zuby. Skvrny od kávy na zubech jsou dokonce vytrvalejší než skvrny od tabáku. Navíc zuby se skvrnami od kávy jsou obvykle lepivější a přitahují tak částečky jídla a bakterie. Myslíte si, že vhodnější tedy bude pít čaj?

Některé druhy černého čaje však mohou dokonce zbarvit zuby více než káva. Stejně jako červené víno i černý čaj obvykle obsahuje hodně taninu, který podporuje zbarvení. Čaje, které obsahují méně taninu, jako zelený čaj, bílý čaj a bylinné čaje, nebarví zuby v takové míře.

Zubům prospívá

Žvýkačka bez cukru

Žvýkačky bez cukru pomáhají čistit zuby tím, že stimulují produkci slin. Sliny jsou přírodní cestou, jak odplavit kyselinu, kterou produkují bakterie, a také zaplavují zuby posilujícím vápníkem a fosfátem. Většina žvýkaček bez cukru je navíc oslazena xylitolem - alkoholem, který snižuje množství bakterií.

Mléčné výrobky

Mléko a další mléčné výrobky jsou důležitým zdrojem vápníku, který je nezbytný pro zdravé zuby. Vápník je klíčovou složkou minerálu známého hydroxyapatit, který posiluje zubní sklovinu i kosti. Mléčné výrobky, zvláště pak sýr, také obsahují bílkovinu zvanou kasein, který podle výzkumů může hrát společně s vápníkem důležitou roli v upevňování a přirozené opravě zubní skloviny.

Potraviny s vysokým obsahem vlákniny

Listová zelenina a další potraviny obsahující vlákninu podporují dobré trávení a udržují zdravé hladiny cholesterolu, ale také prokazují dobrou službu zubům. Doktor Messina vysvětluje, že tyto potraviny vyžadují důkladné kousání a konzumace špenátu a další listové zeleniny funguje jako umytí zubů, protože žvýkání podporuje slinění a jídlo s obsahem vlákniny drhne zuby.

Jahody

Tyto letní plody obsahují enzym, který je přirozeným zubním bělidlem. Jahody můžete rozmačkat, pomocí zubního kartáčku nanést na zuby a nechat pár minut působit. Do jahodové směsi můžete přidat i nepatrné množství jedlé sody.

Toto přírodní bělení však má i svá úskalí, protože kyselina jablečná může poničit zubní sklovinu. Proto je vhodné bělit zuby pomocí jahod maximálně jednou za dva týdny.