Strašidla roku 2012: podívejte se na dvanáct nejhorších modelů

13:24 , aktualizováno 13:24

Osvědčenou metodou jak na sebe přitáhnout pozornost je šokovat. Sám půvab či dokonce úspěchy celebritám obvykle nestačí k tomu, aby se o nich psalo tak, jak by si přály. Některé zpěvačky a herečky už neví coby, a tak vyráží do společnosti v těch nejšílenějších modelech. Letos mezi "strašidly" kralovala zpěvačka Nicky Minaj. Z tuctu těch nejstrašnějších outfitů roku, které jsme pro vás vybrali, patří pět právě jí. Do diskuze zkopírujte linky na vaše tipy!