Nejezte po páté hodině

0:01 , aktualizováno 0:01

Dobrý den, již několik let válčím z nadváhou. Zkusila jsem naprosto všechno. Jediné, co se mi osvědčilo, je nejíst po 17:00. Stačí, když přes den jíte pravidelně, nepřeháníte to se sladkým a v pět se normálně najíte. Podařilo se mi na tom zhubnout 7 kilo.