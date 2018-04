Nejen helma, ale také informace. Jak chránit děti před úrazy

Dětem zdaleka nehrozí nebezpečí jen v přírodě nebo na ulici, vážně zranit se mohou i v prostředí zdánlivě pohodovém, jakým je domov nebo škola. Jako rodiče si však především musíme uvědomit jednu věc: naším úkolem není chránit dítě 24 hodin denně a vodit je neustále za ručičku, my je musíme naučit bezpečnému chování a předvídání nebezpečí. Teprve pak je můžeme bez obav vypustit do života.

Nejdůležitější je prevence

"Úrazům je možné ve velké většině předcházet, je ale třeba, aby se k dětem informace, jak se správně chovat, dostaly včas a ve srozumitelné formě," upozorňuje docentka Veronika Benešová z Centra úrazové prevence při FN Motole.

O nezbytnosti prevence svědčí i výsledky rozsáhlého dvouletého šetření České pojišťovny, které směřovalo k rodičům i žákům základních škol. Z něj vyplynulo, že velká část rodičů nemá povědomí o základních pravidlech bezpečnosti dětí.

Například jen 47 % z nich znalo pravidla týkající se používání autosedačky nebo pohybu cyklistů do deseti let po silnici, jen necelá polovina z nich také věděla, že horký nápoj chladne až 25 minut. "Konkrétně tato znalost je přitom velice důležitá, protože pro malé děti může mít smrtelné následky i popálenina na 5 % těla," dodává docentka Benešová.

Zlepšení informovanosti dětí (i rodičů) by mohla napomoci i interaktivní učebnice, kterou by mělo díky Nadaci České pojišťovny do konce roku 2011 vyzkoušet více než 200 škol z celé republiky. "Učebnice srozumitelnou formou varuje před možnými riziky a radí, jak úrazům a dalším nebezpečím předcházet," říká Eva Králová z nakladatelství Fraus. "Obsahuje například interaktivní cvičení nebo odkazy na zajímavé webové stránky. Je určená k prezentaci na interaktivních tabulích, kterými je dnes vybavena většina škol."

Kde se děti nějčastěji zraní?

V kuchyni nebo v pokoji: Zejména malé děti dávají do pusy vše, co najdou, a tak jim hrozí nebezpečí z polknutí nebo vdechnutí malých předmětů nebo třeba nevhodných kousků potravin. Velmi nebezpečné jsou také hrnce s vařicím obsahem na kraji sporáku nebo pracovní desky či třeba obyčejný šálek s kávou nebo čajem na konferenčním stolku.

Máte-li v rodině malé děti a bydlíte v patře, dbejte na to, aby byla okna opatřena bezpečnostními zámky. Nebezpečí hrozí i u dveří, které i dvouleté dítě při troše šikovnosti hravě otevře a odkráčí ven. Schodiště v patrovém domě by mělo být zajištěno zábradlím a speciální dětskou zábranou, která chrání menší děti před pádem a zraněním.

Na zahradě: Pokud si děti hrají na zahradě nebo dvorku, ujistěte se, že všechno tatínkovo nářadí odpočívá pod zámkem v garáži nebo zahradním domku. V místech, kde si děti hrají, byste měli dát přednost zaobleným tvarům a měkkým materiálům, pozor také na vodu, a to nejen na potok, řeku či rybník v okolí - i zahradní jezírko nebo bazén mohou být příčinou neštěstí.

Při sportu a na ulici: Na kole, na lyžích, na snowboardu nebo třeba na dětské motorce či čtyřkolce by měla být helma samozřejmostí. Ne proto, že je to povinné, ale především proto, že dětem může zachránit život.

Děti však musíme chránit také jako chodce. Ideální je, zejména v tomto podzimním počasí, kdy se brzy stmívá, když jsou jejich boty, oblečení a školní taška vybaveny reflexními prvky.

Především by však měly znát základní zásady pohybu na silnici a úměrně svému věku také dopravní předpisy. Mluvte s nimi o tom, jak se v dopravním provozu správně chovat - rozhlížet se před vstupem do silnice, respektovat světelnou signalizaci, nepostrkovat se s kamarády na ulici, nehrát si v její blízkosti s míčem apod. Stokrát slyšené se jim zapíše do podvědomí, i kdyby nechtěly.