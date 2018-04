Nejdřív koncerty, až pak chci dítě

Je po dešti, podmračené dopoledne, přesto sedíme venku na zahrádce. "Jsem sice nastydlá, ale čerstvý vzduch mi dělá dobře," vysvětluje slovenská zpěvačka Dara Rolins a ubrouskem otírá vodu z lavice. Na krku má zavěšené cosi jako klokaní kapsu a z ní vykukuje drobný psík. Během celého rozhovoru žužlá kost a pak znavený uléhá. Panička jej drbe pod krkem, občas k němu promluví - vypadá jako psí máma.

Dara Rolins má důvod pro úsměvy i pro slzy, vydala úspěšné cédéčko D1, ale také se rozešla s přítelem, hokejistou Jaroslavem Bednářem.

Vaše deska D1 je plná erotických textů. Třeba v písničce Nádych, výdych zpíváte: "Mojho muža snov mám pod perinou. Ja chcem tiež (mať ťa v puse, vieš?)..." Není to až moc odvážné?

Ne, to je láska.

Můžete teď tu desku poslouchat, nebo vás to bolí, protože je jasné, o kom zpíváte?

Je to jasné - popisuju svůj vztah k Járovi. Ale nebolí to. Není mi smutno, když to zpívám. Vrací mě to do období, které bylo krásné. Je mi líto, když mluvím o tom konci, ale písničky a hudba vznikaly v době, kdy to bylo nejhezčí. Když to zpívám, tak jsem někde uprostřed. I proto se těším na turné, které odstartujeme v září.

Která písnička z alba je pro vás nejsilnější?

První a úplně poslední. (podívá se na psa, který vylézá z vaku, protože mu spadla kost) Co děláš? Spinkej! Písně Nádych a výdych a If - když je zpívám, tak občas uroním slzu.

Kdybyste měla natočit desku teď, o čem by byla?

Teď ne. Byla by smutná, depresivní.

Takže teď nechodíte po bytě s diktafony a nezapisujete si myšlenky, což je vaše osvědčená sběrná metoda pro desku?

Ne. Nějaký řádky jsem si zapsala do bloku, nedávno jsem si je četla a vůbec mě to nebavilo. Bylo to takový těžký, takovej heavy shit (velký svinstvo). Teď není důvod zaznamenávat nálady a pocity - nechci se k tomuhle období vracet. Chci, aby to tak nějak odplavalo.

Kdybych vám nabídl...

... manželství (smích)

Ne to jsem vám nabídnout nechtěl. Brala byste spíš jistotu, že prorazíte jako zpěvačka i ve světě, nebo radši dvě děti?

Vy víte, na co se máte zeptat, abyste mi to zkomplikoval. Když uvažuju pragmaticky, tak jako žena mám ve třiatřiceti nejvyšší čas na to, abych děti měla, takže bych odpověděla určitě: děti. Zároveň bych byla pokrytec, kdybych nepřiznala, že je pro mě má práce hodně důležitá.

Důležitější než dítě?

Hudba je můj svět, ve kterém se cítím dobře. Je totálně bezkonfliktní, dělám si v něm všechno podle sebe. Pro mě je problém domlouvat se na kompromisech. Možná hledám něco, co nikdy nenajdu: chlapa, který mě bude brát s celým tím mým balíkem, který si nosím s sebou, a nebude mě chtít předělávat, mít ze mě klasickou ženskou. Protože taková být neumím. Neměla jsem zrovna běžné dětství ani dospívání. Od osmi let pracuju, některý praktický věci jsem se nenaučila, unikají mi. Mám chyby... Jé, Dara! Někdo mě podepsal na zeď. (ukazuje na fasádu domu)

Není to spíš Bára?

Tak mi tu radost nekažte, já tam vidím Daru. (smích) Když se snažím být tou klasickou ženskou, tak mi to většinou nejde, ztratím sama sebe a přestanu být přirozená.

Jak moc je pro ženu ve 33 letech silný mateřský pud?

Nevím, jestli jsem správný prototyp. V mém životě byl už od dětství řád: práce, škola, povinnosti, tlak. Mám pocit, že v tom zrychleném tempu byla spousta věcí, které jsem si neprožila, do kterých jsem nedospěla - tím, že jsem se nevybouřila jako mé kamarádky. Nejsem si jistá, jestli jsem připravená na to, abych měla dítě. Chci, aby se o mě ještě staralo okolí: sestra, kamarádi. Taky si občas připadám dementní. (smích)

Neříkejte.

Ve třiatřiceti třeba nevím, jak to funguje na poště, nevím, jak se platí složenka. Často jsem bezradná, když jde o peníze. Nemám ten správný cit pro to, co je výhodné a co drahé. Nemít kolem sebe praktické lidi, neušetřila bych ani korunu. Taky si říkám, jestli budu mít jako matka dost trpělivosti. Ale to se asi změní - po devíti měsících, co dítě nosíte v sobě. Nejsem klasická třiatřicítka, taková, která vychovává jedno ne-li dvě děti a která má v pořádku osobní život. Já si teď připadám, jako by mi bylo znovu osmnáct.

Ale jste dvojnásobná teta, takže jste určitě měla mimino v náručí. Nic to s vámi neudělalo?

Jo, já hrozně brečím. Teď mám vůbec dojímavé období, pěkně si v tom lebedím... Možná to souvisí s tou třiatřicítkou.

Nebo spíš s tím rozchodem?

Všechno dohromady, někdy všechno moc prožívám. Moje sestra - starší a rozumná - v tom vidí znamení, že je nejvyšší čas mít dítě. Protože jinak prý budu na dítě strašně upnutá, ztratím nadhled, abych mu dala volnost, abych věděla, že kolena si stejně musí obouchat. Vím, že je nejvyšší čas.

A co okolí - připomíná vám to?

Žádný tlak nevyvíjí. Koukají na mě a většinou mi řeknou: My si tě zatím jako mámu neumíme představit. Velké děcko by mělo malé děcko.

A co vy?

Moje manažerka Evička mi říká, že si to nesmím nechat ujít, ale to já ani nechci. Prý budu skvělá máma - lidem, kteří jsou v mém týmu, říkám rodinka, mým tanečníkům děti, mám je všechny ráda, starám se o ně.

Chcete dítě a zároveň říkáte: kariéra sviští a nechci ji brzdit. Neodporuje si to? Přece jednou ten krok budete muset udělat.

Jednou jo, ale ne teď. Plánovali jsme s přítelem rodinu. Byl připravený mít dítě klidně i hned teď. Ale já jsem po čtyřech letech sebrala spoustu energie, písmenek a not, vydala desku. Možná je to rouhání, ale pro mě je to taky dítě. Devět měsíců jsem to nosila v hlavě a v srdci. A teď se o to chci podělit, dostat zpátky od lidí energii na koncertech, slyšet názory, jak se jim to líbí, nebo nelíbí.

Jeden gynekolog mi říkal: Chodí za mnou hodně žen po třicítce a touží po miminku, ale už nemůžou. Hodně z nich o dítě přišlo...

To všechno vím! Taky si uvědomuju, že nejhorší je, když to ženská prošvihne a pak je sama s výstřižkama novin, hromadou peněz a vyčítá si...

Máte nějaký příklad ve vašem okolí?

I mezi blízkými přáteli. Mám jednu úspěšnou a ambiciozní kamarádku. Dělala kariéru a pak najednou bylo pozdě, musela si adoptovat dítě. Dřív nebo později to každou ženskou doběhne. Taky chci být jednou máma.

Znamená to, že je před vámi poslední turné?

Neříkám, že je úplně poslední, ale je poslední před obdobím, kdy bych chtěla otěhotnět. V tom byl rozpor s přítelem. Chtěla jsem rok, rok a půl klidu na svou práci. Chtěla jsem respekt a porozumění. (odmlčí se)

Takže poslední turné před mateřstvím...

Ale to ještě musíme někoho najít. (smích)

Jaký by měl být?

Čím jsem starší, tím víc mě přitahujou chlapi, kteří jsou na první pohled nenápadní, tak trochu šediví. Hodněkrát se mi potvrdilo, že ty navoněný, hezký chlapi, které na první pohled okamžitě ženské oko zmerčí, jsou super, ale rychle se jimi člověk přesytí. Po okouzlení přijde to normální všední vstávání, řešení problémů. A když to nefunguje, ztrácím trpělivost čekat, že se to někdy změní.

Takže?

Můj partner musí být kámoš. Já chci kámoše, aby to měl v hlavě srovnaný tak nějak podobně, abychom si mohli povídat. A smát se! Musí mít smysl pro humor. Aby ho bavil Woody Allen, aby přečetl podobný knížky jako já. Aby mě měl rád takovou, jaká jsem, ne jaká bych měla nebo mohla být. Aby se mnou poslouchal podobnou muziku v autě, abychom se kvůli tomu nehádali.

Ale život je kompromis.

Jeežiš, vy jste jak Radim Uzel!

Myslíte?

Teď jsem s ním dělala rozhovor pro slovenskou televizi a říkal mi to samý. Dal mi radu: Když chtějí partneři poslouchat v posteli každý jinou muziku, tak si prostě vezmou sluchátka. Mně to nepřijde ani vtipný, ani to neberu jako kompromis. A jsou věci, ve kterých prostě kompromisy dělat nechci!

Jako například v hudbě?

Třeba! Proto si musíte najít někoho, kdo vám je duší tak blízkej, že nepřepíná vaše rádio. Možná je to kravina, ale mně přijde kouzelný, když někoho poznám, nasednu k němu do auta a on tam má stejné cédéčko jako já. Jsou zásadní věci, třeba když se začnete dohadovat s partnerem o tom, kdo je kamarád a kdo je blb. Nemůžu dělat kompromisy jen proto, aby byl doma klid. Ale to s tou hudbou byla jen nadsázka. Můj přítel taky poslouchal jinou muziku a byli jsme spolu dva roky. Holt se v jeho autě hrála jeho hudba a...

... a ve vašem zase ta vaše.

A v mým autě taky ta jeho.

Vidíte a pak že neumíte dělat žádné kompromisy.

Ale jak nerada!

Zpátky k vašemu partnerovi. Takže už nehledáte manekýna, ale tátu.

Přestože můj poslední přítel vypadal jako prototyp krasavce - blonďák s modrýma očima -, musím přiznat, že on můj typ zase úplně není. Opět se potvrdilo, že jsem se zamilovala do něj a ne do jeho obrazu. Jára, přestože spolu už nejsme, tak je to jeden z nejúžasnějších chlapů, který jsem kdy potkala. Je opravdovej, ale má to jinak, chce od života něco jinýho. (má slzy v očích) O tom se mi nechce moc mluvit, ještě je to bolavý.

Řekla jste v jednom rozhovoru jasně: Je úžasnej, ale pro jinou ženu.

Hm, přesně tak to je.

Vyprávěl o vás, jak jste za ním jezdila na Sibiř. Jak vás potkal - že tenkrát nejel na mistrovství světa, šel zapít žal, potkal vás a bylo to osudové setkání... Vypadalo to na idylu.

Ty dva roky s ním, to byl nářez.

A přesto jste dala přednost turné? Stojí vám to za to? Obětovala jste lásku k člověku, který mohl být otcem vašich dětí.

Mně se o tom nechce povídat. (pláče)

Změníme radši téma.

Ono to totiž není tak jednoduchý, to není jen o turné a o práci. Je to o odlišných představách, očekávání. Milujete někoho... Zamilujete se do nesprávnýho člověka, neumí vás úplně pochopit, snaží se, ale neumí s váma žít. Tím pádem se stane, že ani jeden z vás nedokáže toho druhého udělat šťastným. Neumím žít s někým, kdo chce měnit můj život. Svoji práci mám ráda. Pro mě to není jen práce, to je můj život, já to miluju. A není to povrchní, není v tom touha, abych byla ještě slavnější. Aby mne znal ještě jeden pumpař navíc? O to mi nejde. Hudba, to je můj svět, kterému rozumím, kde se cítím dobře, všude jinde jsem v takovém lehkém neklidu.

Ale vždyť se tam jednou vrátíte.

Ale já z něj nechci odejít. Nechci tlak a nutnost volby. Rozhodni se! Buď to, nebo to. To přece nemůže nikdo po nikom chtít. A když to chce, tak to je znamení, že váš partner touží vlastně po úplně jiné ženě.

Podobně mluvila i herečka Chantal Poullain, když popisovala, proč se rozešla s Bolkem Polívkou - chtěl po ní, aby se v Olšanech starala o koně, vařila, skončila s herectvím...

To přece nejde. Teda já ten model nezavrhuju, ale je asi pro jiné ženy, než jsme my dvě. Jára je skvělej táta, dobrý člověk - vím, proč jsem ho milovala. O to víc to rozhodnutí bolí. Ale on mě šťastnou neudělá.

Nechtěla jste dopadnout jako některé manželky hokejistů, které se starají jen o rodinu, jsou doma a čekají?

Potřebuju komunikovat, být v pohybu, radovat se ze života, z práce, úspěchů, potřebuju rychlé střihy, odmalička tak žiju. Neumím být doma a čekat. Potřebuju něco dělat. A jsem zvyklá utrácet peníze - svoje peníze. Nechci si hrát na to, že se uskromním nebo že budu utrácet peníze svého partnera. Prostě ne!

Připadala byste si, že partnera zneužíváte?

Ano. Tím spíš, že si ty peníze umím sama vydělat. Měsíčně mám velké výdaje. Posílám peníze na tolik míst, starám se o spoustu lidí. Nepřijde mi fér chtít po někom, aby tohle všechno dělal za mě. Nechci si říct měsíčně o sto padesát tisíc. Když mě někdo řekne: Přestaň pracovat nebo dělej míň, já to zaplatím, život mi to neulehčí. Žiju asi trochu jako chlap. Chci si sama vybrat, co si koupím, pozvat kámoše do hospody, ségru na dovolenou. Myslela jsem si, že každej chlap musí být pyšnej na takovou ženskou.

Kolik jste jich našla?

Žádného.

Ani jeden z vašich partnerů neustál vaši kariéru?

Ne.

Vadilo jim, že vyděláváte hodně peněz?

Některým ne, některým to naopak přišlo přirozený, že dovolený platím já. Stejně jako ty obědy, večeře, bundičky, botičky... Kamarádi si pak ze mě dělali srandu: Ty jo, ty jsi zase vydesignovala toho svýho frajera. Brzdi! (smích) V podstatě mi to obdarovávání dělalo radost, ale to taky není nejlepší model.

Hledáte někoho, komu nebude vadit, že vyděláváte víc peněz než on?

Ne, to by vadilo mně. (směje se) Já chci, aby můj partner vydělával dost peněz. Nemůže vydělávat míň než já, to je špatně. To podle mě každýho chlapa, který není příživník a má zdravé sebevědomí, musí štvát. Potřebuju frajera, který by vydělával víc, ale ne proto, aby mi ty peníze dával, ale pro klid v rodině. Aby věděl, že jednou tu dovolenou zaplatím já a podruhý on. Chápete?

V každém případě jste tím zúžila okruh potenciálních otců vašeho dítěte. Zůstali úspěšní manažeři, sportovci, umělci, podnikatelé... Obyčejného chlapa můžeme škrtnout.

Čert ví, na koho narazím, ale podle mě by to takhle nefungovalo. Není podle mě v pořádku, abych jezdila audinou a bydlela v bytě za devět milionů a on jezdil ve škodovce... To by nebylo fér. Jednoduše si myslím, že lidi se mají plus minus hledat ve stejných vrstvách. Nehledám milionáře, chci chlapa, který se bude umět postarat o sebe, a až přijde čas, tak i o mě. Myslím tím, až se stanu matkou. Teď mi ty botičky ani kabelky kupovat nemusí. Až budu máma, chci, aby se staral, abychom mohli dětem zaplatit dobrý školy.

Co Dara Rolins na mateřské dovolené - jaká je to představa?

Mám tolik kamarádek, které pracovaly až do poslední chvíle a několik týdnů po porodu už zase šly vydělávat. Mají partnera, který respektuje, že nechtějí jen sedět doma, vyšívat a vařit kašičky. Dítě není koule u nohy.

Teď by vás některé ženy možná označily za krkavčí matku, podle nich byste měla být s dítětem minimálně rok doma a ne se od první chvíle spoléhat na chůvu.

Nechci nikomu nic vnucovat, je to individuální. Znám různé modely - i ženské, které se po dítěti poblázní a nemluví o ničem jiném než o plínkách a o dudlíkách. Taky dobře. Třeba moje ségra - to je máma na sto procent. Žije jenom pro rodinu a své dva syny. Je šťastná a je to na ní vidět.

Nebojíte se, že se jednou taky takhle poblázníte?

Nebojím. V tu chvíli to bude asi přirozené. Jen bych si i jako máma chtěla trochu víc zachovat spojení s realitou. Mně to nepřijde sprostý vůči dítěti. Důležité je, jak ten čas s dítětem využijete, ne, jestli s ním jste pořád. Au! (psík se jí zakousne do prstu) Ty si teda! Je to miláček, ale má ještě místo zubů jehličky.