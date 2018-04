Nejdražší parfém světa. Do Česka se dostával tři čtvrtě roku

Tedy, abychom se drželi faktů, nejdražší je mezi běžně dostupnými parfémy. Pak existují vůně, které stojí tolik, že byste si na ně museli vzít hypotéku. V Guinnessově knize rekordů je jako nejdražší parfém zanesen No1 Imperial Majesty, taktéž od Clivea Christiana, kterého existuje pouhých deset lahviček o objemu 500 mililitrů, z nichž jedna vyšla přibližně na čtyři miliony korun.

U tohoto parfému nejde jen o samotnou vůni. Důležitou položkou v rozpočtu je flakon, v tomto případě z křišťálu Baccarat, který zdobí pětikarátový bílý diamant a osmnáctikarátové zlato. Prodaly se všechny. Přece jen jde o sběratelskou raritu, do které se pár multimilionářů rozhodlo zainvestovat.

Mistr luxusu

Clive Christian Známý britský designér založil své studio v roce 1978 s cílem vybudovat značku, která bude jedním ze symbolů britského luxusu. V roce 1999 koupil parfémový dům Crown Perfumery a vytvořil No1, nejdražší parfém na světě. V roce 2012 se stal držitelem OBE - Řádu britského impéria za svůj přínos coby designér.



Clive Christian je anglický designér, který se od roku 1999 specializuje na luxusní parfémy. Na rozdíl od toaletních a parfémových vod, které si každé ráno nastříkne na krk a dekolt většina z nás, obsahují tu největší koncentraci nejdražších ingrediencí.

Již zmíněný parfém No1 má dokonce přímo na lahvičce napsáno: The World‘s Most Expensive Perfume, tedy nejdražší parfém na světě. Nestojí čtyři miliony, ale za základní verzi zaplatíte 18 900 korun.

V Česku je jediné místo, kde je k dostání: v parfumérii Ingredients poblíž Staroměstského náměstí v Praze. Trvalo tři čtvrtě roku, než se majitelům obchodu podařilo od vedení značky získat definitivní souhlas s uvedením parfémů na český trh.

"Vyměnili jsme si spoustu mailů, telefonů, pídili se po detailech o našem obchodu, jaké značky už prodáváme, zda je v Česku po takto luxusním zboží poptávka. Bylo to těžké, ale mít Clivea Christiana je otázka prestiže," tvrdí spolumajitel obchodu Jakub Kopčák.

Vítěz? Afrodiziaka

Nejdražší parfém No1 je celý zlatý a dominuje mu zlatá koruna. Jestli máte rádi minimalismus, přijde vám přeplácaný a až moc nepřehlédnutelný. Na druhou stranu, když znáte jeho historii, pochopíte, proč tomu tak je. Koruna odkazuje k 19. století, kdy se tímto parfémem voněla britská královna Viktorie a dovolila výrobci používat symbol koruny jako důkaz kvality a provázanosti s královskou rodinou.

"Ty flakony jsou od roku 1872 beze změny, našli je dokonce v troskách Titaniku. Takhle stál královně na stolku, je to kus historie," vysvětluje Jakub Kopčák. "Když ho parfuméři tvořili, zadání od Christiana znělo: Vyblázněte se. Neměli žádné finanční limity, mohli do něj dát to nejexkluzivnější a nejdražší, co existuje."



Tři klíčové vůně z dílny Cliva Christiana: zleva 1872, No1 a X.

Když mi Jakub Kopčák konečně podává ovoněný papírek, čekám, že mě tak výjimečná vůně musí srazit do kolen. Nesrazila. Pravda, je nezaměnitelná, každý se vás zeptá, čím to voníte, a zároveň je velmi ženská. Když k ní přivoním, vidím dámu v elegantním kabátu s kožešinou kolem krku a s koženou kabelkou z nedaleké Pařížské, která nerada mění zvyky. Ale můj šálek kávy to není.

"Je trochu oldschool," uznává i Jakub Kopčák. "Není to každého styl, ale když má někdo tyhle vůně rád, tak jakmile si přivoní, bývá lapen." To potvrzuje i to, že parfému se navzdory jeho ceně už prodalo několik kusů.

Pídím se, z čeho se vůně vlastně skládá. Tvoří ji velmi vzácné padesátileté indické santalové dřevo a když zrovna není k mání, pozastaví Christian klidně na čas výrobu. Dále je tu tahitská vanilka, která zraje šest měsíců, než dosáhne správného aroma, a květiny, jako jsou ylang-ylang a růže stolistá. Podobný základ má i pánská verze parfému. Je v ní navíc koření (esenciální olej z tymiánu, muškátového oříšku a kardamomu). Díky němu má mnohem větší sílu.

Jak mě nezamrzelo, že na nejdražší parfém na světě nemám, tak u dvou dalších od Christiana už mi bylo líto, že jsem se nenarodila v rodině Rothschildů. Ten zelený s názvem 1872 je vytvořen podle 150 let staré receptury, je svěží a když zavřete oči, ocitnete se na zelené louce s lesem za zády. Je v něm italský bergamot, levandule a esenciální olej z májové růže. A oproti zlaté verzi je výrazně levnější, stojí 7 300 korun.

Ale mým favoritem je černý parfém X za 8 300 korun. Když mi Jakub Kopčák prozradí, že obsahuje nejsilnější přírodní afrodiziaka, leccos se vysvětluje. "Je v něm vzácná verze jasmínu, která se sbírá u břehu Nilu za soumraku, kdy má nejomamnější aroma. Začíná ovocně, bílou broskví, mandarinkou, pak se přidá vanilka s pačuli, v srdci je egyptský jasmín," popisuje mi. Tak ženskou a originální vůni jsem nikdy necítila. Takže Ježíšku, kdyby někdy náhodou ...