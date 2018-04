Nejdražší salony světa nabízejí peeling z diamantů i nehty za milion

Zlato, drahokamy i pramenitá voda

Mila Kunisová

V přepočtu asi 170 000 korun se platí za ošetření, které vymyslel uznávaný kalifornský kosmetolog Scott-Vincent Borba. Používá se při něm pasta z nadrobno rozdrcených diamantů a rubínů. Ta se vetře do pleti, kterou obrousí jako peeling, navíc ji prý dokáže rozjasnit, zpevnit a detoxikovat. Proceduru, kterou prý vyzkoušela třeba herečka Mila Kunisová, vždy uzavírá vyživující maska z kyseliny mléčné.



O poznání méně stojí maska z 24karátového zlata, která pochází z Japonska, ale nabízejí ji salony po celém světě. Pleť je na začátku potřeba ošetřit vysoce účinným hydratačním sérem, pak se na ni pokládají plátky zlata, které se nechají jen krátce působit. Dokážou prý podpořit růst buněk a obnovit tvorbu elastických vláken, díky kterým je pokožka hladší a pružnější. Obličejovou masku vám v Londýně či v Malibu udělají za necelých 15 000 korun, za ošetření celého těla zaplatíte asi sto tisíc.

Serena Williamsová

Méně exotická, zato ještě dražší, je procedura, kterou nabízí jeden hotel v Miami. Jedná se o koupel ve vaně naplněné minerálkou Evian, za kterou zájemci a zájemkyně zaplatí v přepočtu přibližně 120 000 korun. V ceně jsou živé květiny, které zdobí hladinu, šampaňské a možná taky pocit výjimečnosti. Údajně nepřekonatelné hydratační a omlazující účinky pramenité vody z francouzských Alp vyzkoušela i tenistka Serena Williamsová.

Nehty v ceně klenotů

„Máme klientky, které si vyloženě vyžádaly nabídku extra luxusních služeb a spolupracovaly s námi na přípravě. Jména vám neprozradím, ale jsou to dámy, které si jednou za čas chtějí opravdu dopřát,“ řekl serveru Refinery29 Tony Nguyen, manažer kalifornského salonu Images Luxury Nail Lounge. „Dopřát si“ v tomto případě znamená utratit za jedno sezení 500 dolarů (přibližně dvanáct tisíc korun) a více.

Nejdražší položkou v menu je ovšem manikúra „Glitz & Glamicure“, kvůli které se celý salon zavře a všichni se věnují jediné zákaznici. Čeká ji lázeň, masáž a výživa nehtů – v klasické podobě, ale s luxusními produkty. Následuje zdobení lakem s obsahem zlata, 24karátovými zlatými plátky a až dvaceti diamanty, s jejichž výběrem radí klenotník. To všechno (a ještě šampaňské, péče kosmetičky, kadeřníka a vizážistky) za v přepočtu 620 000 korun.

Komu by to snad bylo ještě málo, může si na nehty zajet do londýnského studia Cherish...Me. Jejich „Ices Manicure“ je vlastně klasická francouzská manikúra, jen špičku každého nehtu zdobí několik desetikarátových diamantů. Stojí třicet tisíc liber, což je asi 1,2 milionu českých korun, ale diamanty vám zůstanou napořád. Dokonce vám je pak přetvoří v originální šperk.