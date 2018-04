Nejdéle se žije v San Marinu a Japonsku

Chlapec, který se narodí v San Marinu, se pravděpodobně dožije osmdesáti let. Vyplývá to ze zprávy WHO, kterou citoval server MSN.

Oproti tomu nejnižšího věku se muži dožívají v Sieře Leone, kde je průměrná délka mužského života 37 let. Ženy jsou na tom nejhůře ve Svazijsku, které má, taktéž s 37 lety, nejnižší průměrnou ženskou délku života.

Japonské ženy vedou na žebříčcích dlouhověkosti už dlouhou dobu. Průměrná délka jejich života je 86 let a tento údaj se už několik let nemění. Průměrná délka mužského života v San Marinu byla ještě vloni 79 let. Letos je to o rok více.

Kromě San Marina jsou na tom s délkou života dobře ještě muži v Austrálii, na Islandu, v Japonsku, Švédsku a Švýcarsku, kde je průměrná délka života o rok kratší. Sedmdesát osm let je potom průměrná délka života mužů v Kanadě, Izraeli, Itálii, Monaku a Singapuru.

Dlouhověké Japonky stíhají monacké ženy, které se v průměru dožívají 85 let. O rok kratší je průměrná délka života žen v Andoře, Austrálii, Francii, Itálii, San Marinu, Španělsku a Švýcarsku.

Nejhorším místem pro narození dítěte je podle WHO Afghánistán s novorozeneckou úmrtností, která činí 165 úmrtí na 1000 živých novorozenců. Například v Singapuru nebo na Islandu jsou to dvě úmrtí na tisíc novorozenců.

Pokud jde o úmrtnost matek při porodu, nejhorší to mají rodičky v Sieře Leone, kde činí úmrtnost matek při porodu 2000 úmrtí na 100 000 porodů. V Afghánistánu je to 1900 úmrtí na 100 000 porodů. Z tohoto pohledu panuje nejlepší situace v Irsku, kde umírají čtyři rodičky ze 100 000 porodů. Následuje Španělsko, Itálie, Finsko, Kanada a Rakousko s pěti úmrtími rodiček.