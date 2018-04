Nejčastější výchovnou metodou je výprask

Psycholožka: Plácnutí je lepší než psychický teror Občasnému plácnutí nezbedného potomka se většina rodičů nevyhne. Nic se však nesmí přehánět, říká psycholožka Kateřina Hellebrandová, vedoucí Linky bezpečí, na kterou denně telefonuje zhruba 160 nešťastných dětí. Jak byste rodičům vysvětlila, že své děti nemají bít? To se takhle říci nedá. Pro dítě je někdy přijatelnější pohlavek než třeba psychický teror, kdy s ním rodič dva týdny za trest nemluví. Je hrozně těžké najít v tom nějakou hranici, navíc je každé dítě jiné a platí na něj něco jiného. Určitě by ale dítě vždy mělo vědět, za co je trestané. A také, že i když se na něj rodič zrovna teď zlobí, má ho pořád rád. Kolik dětí k vám volá kvůli tomu, že je rodiče bijí surově? Pohybuje se to kolem pěti procent z těch 160 hovorů. Nejčastěji takové týrání zažívají děti alkoholiků. Vždycky se pak snažíme zjistit, kde dítě bydlí, a kontaktovat tamní sociální pracovníky, aby v rodině zasáhli. Často se to ale nedaří, protože ty děti svou identitu tají. Proč? Jsou v obtížné situaci. Na jednu stranu je někdo týrá a na druhou stranu to jsou rodiče. Takže je tu ten strašák dětského domova.