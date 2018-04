Nejčastější příčina neplodnosti tkví ve vejcovodech, tvrdí statistika

Zdravé ženě ve věku do 35 let by mělo otěhotnění trvat v průměru 6 menstruačních cyklů. Tak hovoří data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), který udává pro zdravou ženu a muže při pravidelném nechráněném styku pravděpodobnost otěhotnění 16 procent.

Pokud je žena starší než 32 let, pak odborníci mnohdy doporučují podstoupit základní vyšetření již po půl roce snažení, po čtyřicátých narozeninách již po 3 měsících. Kolem pětatřicátého roku u ženy totiž nastává výrazný pokles plodnosti a je lepší neztrácet další čas.

Příčiny neplodnosti ženy vejcovody pozánětlivé a pooperační srůsty, neprůchodnost 25-40% pánevní pobřišnice endometrióza (srůsty, cysty) 15-25% vaječníky (funkce) syndrom polycystických vaječníků, selhání vaječníků, poruchy funkce hypotalamu a hypofýzy, hyperprolaktinemie, psychogenní příčiny (stres) 15-20% děložní hrdlo anatomické poruchy (zúžení), porucha interakce mezi spermiemi a hlenem děložního hrdla 15-10% děloha myom, vrozené vady dělohy 2-5% imunitní systém tvorba protilátek 2-3%

Zdroj: Naše dítě (Jaroslav Feyreisl, Petr Křepelka a kol.)

Ovariální faktor

Jako jednu z možných příčin neplodnosti označují lékaři takzvaný ovariální faktor, který úzce souvisí s hormony. Kvůli němu ve vaječnících nedozrávají a neuvolňují se vajíčka. Ovariální faktor může souviset i například s vyšší hladinou mužských pohlavních hormonů v těle ženy.

„Jedním z častých důvodů, proč nedochází u ženy k dozrávání vajíček, je vyšší hladina testosteronu v jejím organismu. Takzvaný hyperandrogenní syndrom se obvykle projevuje zhoršenou kvalitou pleti, maštěním vlasů, případně zvýšeným růstem ochlupení. V současnosti patří mezi nejčastější příčiny neplodnosti u žen,“ objasňuje renomovaný gynekolog a sexuolog Pavel Turčan. A zároveň dodává, proč se syndrom u Češek objevuje stále častěji: souvisí s nezdravým životním stylem, s příbytkem na váze a nedostatkem pohybu.

Řešením je proto zejména zlepšení životosprávy, dopřejte si dostatečné množství spánku a zdravý pohyb. „Ženy s hyperandrogenním syndromem pak mohou také zvýšit příjem fytoestrogenů, které pomohou přírodní cestou zpravidelnit cyklus a podpořit dozrání vajíček,“ radí doktor Turčan. Při přetrvávajících potížích je pak lékaři nasazena farmakologická léčba (více si o syndromu přečtěte zde).



Tubární faktor

Další z možných příčin potíží je takzvaný tubární faktor související s absencí nebo neprůchodností vejcovodů. Týká se třeba žen s endometriózou nebo těch, které prodělaly gynekologickou infekci.

„V případě endometriózy se jedná o stav, kdy je sliznice z dutiny děložní přítomná například na vaječníku, děložních vazech nebo pobřišnici. Může u ženy způsobovat vedle neprůchodnosti vejcovodů například srůsty,“ uvádí Petr Galle ze společnosti Vegall Pharma, která se problémy s plodností dlouhodobě zabývá.

Endometrióza se projevuje bolestivou menstruací a bolestivým pohlavním stykem a je nutné ji řešit s gynekologem. Často se dočasně řeší nasazením antikoncepce a zastavením menstruace, dlouhodobý efekt má pouze operační zákrok, který se obvykle provádí laparoskopicky. Ženám s endometriózou může k otěhotnění pomoci i asistovaná reprodukční medicína (více o nemoci zde).



Hormonální faktor

Jednou z častých potíží sterility u žen je také zvýšená hladina hormonu prolaktinu v organismu ženy. Ženské tělo si tak „myslí“, že je žena již těhotná nebo právě porodila, a otěhotnění blokuje. Zvýšená hladina prolaktinu souvisí zejména se stresem, únavou a vyčerpáním. A právě takové pocity zažívají často ženy, které se neúspěšně snaží otěhotnět, a dostávají se tak do začarovaného kruhu.

Vhodným způsobem řešení je zlepšení životosprávy, dostatečné množství spánku a zdravý pohyb. Důležité je také relaxovat a snažit se odpoutat přílišnou pozornost od početí, klidně i s pomocí odborníka, protože to nemusí jít snadno. Využijte cokoliv, co vás zbavuje stresu a napětí. Pokud vše selže, může vám lékař nasadit lék, který hladinu prolaktinu v těle reguluje a dochází ke snižování jeho produkce.

Další možné překážky

Velký vliv na plodnost má i tělesná hmotnost, resp. její extrémní výkyvy. Obézní ženy produkují příliš mnoho množství estrogenu, který blokuje dozrávání vajíček, podvyživené ženy ho naopak nemají dostatek a přestávají menstruovat.

Když se nedaří otěhotnět Zkušenosti s léčbou neplodnosti i podporu v nelehkém období najdete na eMimino.cz.

Příčin vedoucích u žen k problémům s početím přirozenou cestou je celá řada. Vedle výše jmenovaných to mohou být například potíže imunologického rázu. Jde o situaci, kdy látky v těle ženy zamezí splynutí vajíčka a spermie, případně negativně ovlivní vývoj embrya. Jedná se vlastně o imunitní reakci ženy proti spermatu muže. Nepřekonatelnou překážkou může pro spermie být i příliš hustý cervikální hlen (hlen děložního čípku).

Mezi příčiny neplodnosti se řadí i vrozené genetické vady, například nesprávně vyvinutá děloha, vaječníky či třeba přepážka v dutině děložní.